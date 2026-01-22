हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बॉर्डर 2' देखने के लिए एक्साइटेड हैं अफगानिस्तान क्रिकेटर राशिद खान, बोले- जरूर देखूंगा, वरुण धवन ने किया रिएक्ट

Border 2: सनी देओल की बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म का क्रेज इंडिया में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान में भी देखने को मिल रहा है. क्रिकेटर राशिद खान एक्साइटेड हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 22 Jan 2026 09:16 AM (IST)
बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी को रिलीज होने जा रही है. फिल्म को लेकर देश नहीं बल्कि विदेशों में भी क्रेज देखने को मिल रहा है. इस समय बॉर्डर 2 का क्रेज देखने को मिल रहा है. इंडिया के साथ अफगानिस्तान में भी बॉर्डर 2 का क्रेज देखने को मिल रहा है. क्रिकेटर राशिद खान को बॉर्डर 2 के रिलीज होने का इंतजार है और वो इसके रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. 

राशिद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो हाईवे पर भुट्टे सेकते नजर आ रहे हैं. राशिद ने इस वीडियो के साथ घर कब आओगे गाना एड किया है. जो देखकर फैंस बहुत खुश हो रहे हैं. राशिद का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

बॉर्डर 2 जरुर देखूंगा
राशिद ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा-  'बॉर्डर 2 तो मैं जरुर देखूंगा. लेकिन देखते हैं अगर मैं इसे पोस्ट करता हूं तो क्या होता है.' राशिद के इस वीडियो पर बॉर्डर 2 की कास्ट कमेंट कर रही है. वरुण ने लिखा- 'हां भाई.' वहीं अहान शेट्टी ने लिखा- 'ढेर सारा प्यार भाई.' जिसे देखकर फैंस सबसे ज्यादा सरप्राइज हो रहे हैं वो सुनील शेट्टी का कमेंट है. सुनील शेट्टी ने लिखा- 'ये हुई ना बात.'

 
 
 
 
 
A post shared by Rashid Khan (@rashid.khan19)

राशिद खान अकेले नहीं हैं जिन्होंने फिल्म का प्रमोशन किया है. क्रिकेटर केएल राहुल ने भी ये ही ट्रेंड फॉलो करते हुए बॉर्डर 2 को प्रमोट किया है. केएल राहुल का इस फिल्म से खास कनेक्शन हैं. वो अहान शेट्टी के जीजा हैं. अहान की बहन अथिया शेट्टी उनक लिए खूब प्रमोशन कर रही हैं.

ब़ॉर्डर 2 में सनी देओल लीड रोल में हैं, साथ में वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी हैं. अहान शेट्टी भी एक अहम रोल में नजर आएंगे. ये फिल्म 1997 की वॉर क्लासिक बॉर्डर का सीक्वल है, जिसमें सनी देओल, सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना थे और यह हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार वॉर फिल्मों में से एक है.

Published at : 22 Jan 2026 09:16 AM (IST)
