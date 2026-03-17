69 की उम्र में ओटीटी पर छाया ये सुपरस्टार, अब नई सीरीज का भी कर दिया ऐलान

अनिल कपूर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता है और उन्होंने अपने अब तक के करियर में तमाम तरह के रोल निभाकर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है. 69 साल की उम्र में भी एक्टर इंडस्ट्री पर धाक जमाए हुए हैं. वहीं हाल ही में अनिल कपूर की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक्शन ड्रामा सीरीज 'सूबेदार' रिलीज हुई थी जिसे दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है और इसी के साथ अनिल कपूर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी छा गए हैं. वहीं 'सूबेदार' की सक्सेस एंजॉय कर रहे एक्टर ने अब अपनी एक हिट सीरीज के तीसरे सीजन की अनाउंसमेंट कर फैंस को खुश कर दिया है.

अनिल कपूर ने अपनी हिट सीरीज का तीसरा सीजन किया कंफर्म

हाल ही में, अनिल के एक फैन ने, जिसे 'सूबेदार' सीरीज़ में उनका किरदार बहुत पसंद आया था, अभिनेता से गुज़ारिश की कि वे '24' का नया सीज़न लेकर वापस आएं. इस गुज़ारिश का जवाब देते हुए, अनिल ने ट्विटर (जिसे पहले X के नाम से जाना जाता था) पर कंफर्म किया कि इस पर जल्द ही काम शुरू होने वाला हैएक्टर ने एक पंच इमोजी के साथ लिखा, "जल्द ही '24' के साथ आ रहा हूं." गौरतलब है कि 2018 में सीजन 3 को फिर से शुरू किया जाने वाला था, लेकिन तय समय-सीमा के दौरान यह प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया था.

Coming with 24 soon 👊🏻 https://t.co/sqrQWamd8T — Anil Kapoor (@AnilKapoor) March 16, 2026

24 का सीजन 2 कब आया था?

अनिल कपूर की मुख्य भूमिका वाली सीरीज़ '24' का दूसरा सीज़न 2016 में रिलीज हुआ था, यानी ठीक एक दशक पहले. इसका पहला सीज़न 2013 में टीवी पर आया था. यह टीवी सीरीज़ ATU के चीफ़ जय सिंह राठौड़ के बारे में थी, जिन्हें एक बड़े ख़तरे का सामना करना पड़ता है और उसे सुलझाने के लिए उनके पास सिर्फ़ 24 घंटे होते हैं.

'24' सीजन 2 का क्य़ा था प्लॉट?

हॉलीवुड सीरीज़ से इंस्पायर '24' के दूसरे सीज़न में जय सिंह राठौड़ को शराब की लत से उबरने के लिए रिहैबिलिटेशन में दिखाया गया था. उन्हें एक आतंकवादी सरगना रोशन शेरचन (आशीष विद्यार्थी) को मुंबई में एक जानलेवा हथियारबंद वायरस फैलाने से रोकना होता है, हमेशा की तरह, जय के पास अपना मिशन पूरा करने के लिए 24 घंटे होते हैं.

अनिल कपूर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

अनिल कपूर के पास कई एक्साइटिंग प्रोजेक्टस हैं. वे जल्द ही वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड अल्फा में नजर आएंगे. इस फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ और बॉबी देओल भी अहम किरदार निभाते दिखेंगे. अल्फा 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके अलावा उनकी अपकमिंग फिल्में में शाहरुख खान स्टारर किंग और धमाल 4 भी शामिल हैं.