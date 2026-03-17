69 की उम्र में ओटीटी पर छाया ये सुपरस्टार, अब नई सीरीज का भी कर दिया ऐलान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड69 की उम्र में धमाकेदार कमबैक, OTT पर छाया ये सुपरस्टार, अब नई सीरीज का भी कर दिया ऐलान

69 की उम्र में धमाकेदार कमबैक, OTT पर छाया ये सुपरस्टार, अब नई सीरीज का भी कर दिया ऐलान

Anil Kapoor confirms 24 Season 3: अनिल कपूर इन दिनों ओटीटी पर हाल में रिलीज हुई अपनी फिल्म सूबेदार की वजह से खूब छाए हुए हैं. वहीं एक्टर ने अब अपनी एक और हिट सीरीज का तीसरा सीजन कंफर्म कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 17 Mar 2026 01:25 PM (IST)
Preferred Sources

अनिल कपूर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता है और उन्होंने अपने अब तक के करियर में तमाम तरह के रोल निभाकर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है. 69 साल की उम्र में भी एक्टर इंडस्ट्री पर धाक जमाए हुए हैं. वहीं हाल ही में अनिल कपूर की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक्शन ड्रामा सीरीज 'सूबेदार' रिलीज हुई थी जिसे दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है और इसी के साथ अनिल कपूर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी छा गए हैं. वहीं 'सूबेदार' की सक्सेस एंजॉय कर रहे एक्टर ने अब अपनी एक हिट सीरीज के तीसरे सीजन की अनाउंसमेंट कर फैंस को खुश कर दिया है.

अनिल कपूर ने अपनी हिट सीरीज का तीसरा सीजन किया कंफर्म
हाल ही में, अनिल के एक फैन ने, जिसे 'सूबेदार' सीरीज़ में उनका किरदार बहुत पसंद आया था, अभिनेता से गुज़ारिश की कि वे '24' का नया सीज़न लेकर वापस आएं. इस गुज़ारिश का जवाब देते हुए, अनिल ने ट्विटर (जिसे पहले X के नाम से जाना जाता था) पर कंफर्म किया कि इस पर जल्द ही काम शुरू होने वाला हैएक्टर ने एक पंच इमोजी के साथ लिखा, "जल्द ही '24' के साथ आ रहा हूं." गौरतलब है कि 2018 में सीजन 3 को फिर से शुरू किया जाने वाला था, लेकिन तय समय-सीमा के दौरान यह प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया था.

 

24 का सीजन 2 कब आया था?
अनिल कपूर की मुख्य भूमिका वाली सीरीज़ '24' का दूसरा सीज़न 2016 में रिलीज हुआ था, यानी ठीक एक दशक पहले. इसका पहला सीज़न 2013 में टीवी पर आया था. यह टीवी सीरीज़ ATU के चीफ़ जय सिंह राठौड़ के बारे में थी, जिन्हें एक बड़े ख़तरे का सामना करना पड़ता है और उसे सुलझाने के लिए उनके पास सिर्फ़ 24 घंटे होते हैं.

'24' सीजन 2 का क्य़ा था प्लॉट?
हॉलीवुड सीरीज़ से इंस्पायर '24' के दूसरे सीज़न में जय सिंह राठौड़ को शराब की लत से उबरने के लिए रिहैबिलिटेशन में दिखाया गया था. उन्हें एक आतंकवादी सरगना रोशन शेरचन (आशीष विद्यार्थी) को मुंबई में एक जानलेवा हथियारबंद वायरस फैलाने से रोकना होता है, हमेशा की तरह, जय के पास अपना मिशन पूरा करने के लिए 24 घंटे होते हैं.

अनिल कपूर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
अनिल कपूर के पास कई एक्साइटिंग प्रोजेक्टस हैं. वे जल्द ही वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड अल्फा में नजर आएंगे. इस फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ और बॉबी देओल भी अहम किरदार निभाते दिखेंगे. अल्फा 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके अलावा उनकी अपकमिंग फिल्में में शाहरुख खान स्टारर किंग और धमाल 4 भी शामिल हैं. 

 

और पढ़ें
Published at : 17 Mar 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
Anil Kapoor Subedaar 24 Season 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
69 की उम्र में धमाकेदार कमबैक, OTT पर छाया ये सुपरस्टार, अब नई सीरीज का भी कर दिया ऐलान
69 की उम्र में ओटीटी पर छाया ये सुपरस्टार, अब नई सीरीज का भी कर दिया ऐलान
बॉलीवुड
'केक किधर है?', आलिया भट्ट को बर्थडे विश कर रहे पैप्स से रणबीर कपूर ने पूछा ऐसा सवाल, वीडियो वायरल
'केक किधर है?', आलिया भट्ट को बर्थडे विश कर रहे पैप्स से रणबीर ने पूछा ऐसा सवाल, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
मेरी बीवी ने 2 इंडक्शन चूल्हे किए हैं ऑर्डर', अक्षय कुमार भी झेल रहे LPG गैस की किल्लत?
मेरी बीवी ने 2 इंडक्शन चूल्हे किए हैं ऑर्डर', अक्षय कुमार भी झेल रहे LPG गैस की किल्लत?
बॉलीवुड
नोरा फतेही के अश्लील गाने 'सरके चुनर तेरी' पर भड़के लोग, बोले- इसे फौरन बैन किया जाए
नोरा फतेही के अश्लील गाने 'सरके चुनर तेरी' पर भड़के लोग, बोले- इसे फौरन बैन किया जाए
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: 'डांसिंग डेथ का मारा इजरायल' ! | World War | Sansani |
Iran- Israel War: 7 हजार से ज्यादा ठिकानों पर हमले- Trump | World War | Breaking | Abp News
'इजरायल सभी मुस्लिम देशों का दुश्मन'- Iran
LPG की किल्लत से जनता परेशान?
चुनाव से पहले तबादलों के पीछे का 'असली सच' क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-Iran War: जंग खत्म करना चाहते हैं अमेरिका और ईरान? हमलों के बीच अराघची और ट्रंप के दूत में पहली बार हुई बात
Israel-Iran War: जंग खत्म करना चाहते हैं अमेरिका और ईरान? हमलों के बीच अराघची और ट्रंप के दूत में पहली बार हुई बात
हरियाणा
Haryana Politics: हरियाणा में इस फैसले ने बचा ली कांग्रेस की लाज, बड़ी मुश्किल से जीत पाए एक राज्यसभा सीट
हरियाणा में इस फैसले ने बचा ली कांग्रेस की लाज, बड़ी मुश्किल से जीत पाए एक राज्यसभा सीट
विश्व
ट्रंप की धमकी नहीं आई काम, होर्मुज पर किसी ने नहीं दिया साथ, गुस्से में बोले- 'मुझे किसी की जरूरत नहीं'
ट्रंप की धमकी नहीं आई काम, होर्मुज पर किसी ने नहीं दिया साथ, गुस्से में बोले- 'मुझे किसी की जरूरत नहीं'
स्पोर्ट्स
IPL से पहले रोहित शर्मा की दमदार प्रैक्टिस, मुंबई इंडियंस कैंप में जुड़ते ही वायरल हुआ वीडियो
IPL से पहले रोहित शर्मा की दमदार प्रैक्टिस, मुंबई इंडियंस कैंप में जुड़ते ही वायरल हुआ वीडियो
बॉलीवुड
'केक किधर है?', आलिया भट्ट को बर्थडे विश कर रहे पैप्स से रणबीर कपूर ने पूछा ऐसा सवाल, वीडियो वायरल
'केक किधर है?', आलिया भट्ट को बर्थडे विश कर रहे पैप्स से रणबीर ने पूछा ऐसा सवाल, वीडियो वायरल
इंडिया
Opposition Suspension: लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन हटा, स्पीकर पर कागज फेंकने पर हुए थे सस्पेंड
लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन हटा, स्पीकर पर कागज फेंकने पर हुए थे सस्पेंड
ट्रेंडिंग
मनाली टूर पर निकले 10वीं के बच्चों ने ट्रेन में लगाया कूड़े का अंबार, वीडियो देख आएगा गुस्सा
मनाली टूर पर निकले 10वीं के बच्चों ने ट्रेन में लगाया कूड़े का अंबार, वीडियो देख आएगा गुस्सा
नौकरी
रेलवे में 11 हजार से ज्यादा असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, जानें कब से कर सकते हैं अप्लाई
रेलवे में 11 हजार से ज्यादा असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, जानें कब से कर सकते हैं अप्लाई
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget