अब हिंदी में ओटीटी पर आ रही 'मिराय', जानें कहां देख सकते हैं तेजा सज्जा की फिल्म

तेजा सज्जा की साई-फाई एक्शन थ्रिलर तेलुगु फिल्म 'मिराय' को थिएटर्स में दर्शकों का खूब प्यार मिला. इसके बाद ये फिल्म पिछले महीने ओटीटी पर भी रिलीज हो गई. लेकिन 'मिराय' हिंदी में ओटीटी पर नहीं आई थी. ऐसे में अब हिंदी दर्शक फिल्म की हिंदी ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. अब हिंदी दर्शकों का ये इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि 'मिराय' बहुत जल्द हिंदी में ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है.

'मिराय' थिएटर्स में 5 सितंबर को रिलीज हुई थी. तेजा सज्जा की फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के सिर्फ चार हफ्ते बाद ही ओटीटी पर आ गई थी. फिल्म तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में 10 अक्टूबर, 2025 को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी. अब 'मिराय' नवंबर के पहले हफ्ते में ही हिंदी में भी ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है.

'मिराय' हिंदी ओटीटी रिलीज डेट (Mirai Hindi OTT Release Date)

कोई भी फिल्म ओटीटी पर हिंदी में थिएटर रिलीज के 8 हफ्ते बाद ही रिलीज होती है. 'मिराय' को बड़े पर्दे पर आए अब दो महीने होने को है, इसीलिए अब फिल्म का हिंदी वर्जन ओटीटी पर दस्तक देने जा रहा है. 123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक 'मिराय' 7 नवंबर 2025 से जियो हॉटस्टार पर हिंदी में स्ट्रीम होगी. हालांकि मेकर्स ने अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है.

'मिराय' का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

तेजा सज्जा स्टारर फिल्म 'मिराय' को कार्तिक गट्टामनेनी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म तेलुगु के साथ-साथ तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में भी थिएटर्स में रिलीज हुई थी. महज 60 करोड़ रुपए के बजट में बनी 'मिराय' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 92 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. वहीं वर्ल्डवाइड तेजा सज्जा की फिल्म ने 141 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था. 'मिराय' की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में रितिका नायक, मनोज मांचू, जगपति बाबू, श्रिया सरन और जयराम भी अहम रोल में नजर आए हैं.