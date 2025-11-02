हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mirai Hindi OTT Release: अब हिंदी में ओटीटी पर आ रही 'मिराय', जानें कहां देख सकते हैं तेजा सज्जा की फिल्म

Mirai Hindi OTT Release: अब हिंदी में ओटीटी पर आ रही 'मिराय', जानें कहां देख सकते हैं तेजा सज्जा की फिल्म

Mirai Hindi OTT Release Date: 'मिराय' तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में ओटीटी पर अवेलेबल है. लेकिन हिंदी में अब तक रिलीज नहीं हुई है. अब 'मिराय' की हिंदी ओटीटी रिलीज डेट का भी खुलासा हो गया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 02 Nov 2025 08:41 PM (IST)
तेजा सज्जा की साई-फाई एक्शन थ्रिलर तेलुगु फिल्म 'मिराय' को थिएटर्स में दर्शकों का खूब प्यार मिला. इसके बाद ये फिल्म पिछले महीने ओटीटी पर भी रिलीज हो गई. लेकिन 'मिराय' हिंदी में ओटीटी पर नहीं आई थी. ऐसे में अब हिंदी दर्शक फिल्म की हिंदी ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. अब हिंदी दर्शकों का ये इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि 'मिराय' बहुत जल्द हिंदी में ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है.

'मिराय' थिएटर्स में 5 सितंबर को रिलीज हुई थी. तेजा सज्जा की फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के सिर्फ चार हफ्ते बाद ही ओटीटी पर आ गई थी. फिल्म तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में 10 अक्टूबर, 2025 को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी. अब 'मिराय' नवंबर के पहले हफ्ते में ही हिंदी में भी ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है.

'मिराय' हिंदी ओटीटी रिलीज डेट (Mirai Hindi OTT Release Date)
कोई भी फिल्म ओटीटी पर हिंदी में थिएटर रिलीज के 8 हफ्ते बाद ही रिलीज होती है. 'मिराय' को बड़े पर्दे पर आए अब दो महीने होने को है, इसीलिए अब फिल्म का हिंदी वर्जन ओटीटी पर दस्तक देने जा रहा है. 123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक 'मिराय' 7 नवंबर 2025 से जियो हॉटस्टार पर हिंदी में स्ट्रीम होगी. हालांकि मेकर्स ने अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है.

'मिराय' का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
तेजा सज्जा स्टारर फिल्म 'मिराय' को कार्तिक गट्टामनेनी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म तेलुगु के साथ-साथ तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में भी थिएटर्स में रिलीज हुई थी. महज 60 करोड़ रुपए के बजट में बनी 'मिराय' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 92 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. वहीं वर्ल्डवाइड तेजा सज्जा की फिल्म ने 141 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था. 'मिराय' की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में रितिका नायक, मनोज मांचू, जगपति बाबू, श्रिया सरन और जयराम भी अहम रोल में नजर आए हैं.

 
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 02 Nov 2025 08:25 PM (IST)
Teja Sajja Mirai Jio Hotstar Mirai Hindi OTT Release
