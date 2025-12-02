Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 5: 'तेरे इश्क में' ने 'भेड़िया' के उड़ाए परखच्चे, बनी कृति सेनन की 7वीं सबसे बड़ी फिल्म
Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 5: तेरे इश्क में ने एक और फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. पांचवें दिन के कलेक्शन के साथ ये फिल्म कृति सेनन के करियर की 7वीं सबसे बड़ी फिल्म बन गई है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन और एक्टर धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में आई थी और पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. 'तेरे इश्क में' ना सिर्फ धांसू कलेक्शन कर रही है, बल्कि हर रोज नए आयाम भी रच रही है. फिल्म को रिलीज हुए 5 दिन हो गए हैं और पांचवें दिन के शुरुआती कलेक्शन के साथ 'तेरे इश्क में' ने एक और फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
- 'तेरे इश्क में' ने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर 15.06 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
- दूसरे दिन कृति सेनन और धनुष की फिल्म ने 16.57 करोड़ रुपए का कारोबार किया.
- वहीं तीसरे दिन फिल्म ने 19.32 करोड़ रुपए और चौथे दिन 11.2 करोड़ रुपए कमाए.
- पांचवें दिन के शुरुआती आंकड़ों में 'तेरे इश्क में' ने अब तक (शाम 4 बजे) 2.86 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
- यानी फिल्म ने 5 दिनों में कुल 65.33 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
'भेड़िया' का रिकॉर्ड तोड़ा, ये फिल्म अब अगला निशाना
'तेरे इश्क में' पांचवें दिन की कमाई के साथ कृति सेनन के करियर की 7वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है. इससे पहले इस रैंक पर 'भेड़िया' का नाम था. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 66.65 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. अब 'तेरे इश्क में' ने इस आंकड़े को पार कर लिया है और फिल्म का अगला टारगेट अब 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' है. 2024 में रिलीज हुई इस फिल्म ने 80.88 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और ये कृति के करियर की 6ठी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है.
कृति सेनन की 10 सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्में
|रैंक
|फिल्म
|कलेक्शन
|1
|हाउसफुल 4
|194.60 करोड़
|2
|दिलवाले
|148.72 करोड़
|3
|आदिपुरुष
|135.04 करोड़
|4
|लुका छुपी
|94.75 करोड़
|5
|क्रू
|89.92 करोड़
|6
|तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया
|80.88 करोड़
|7
|भेड़िया
|66.65 करोड़
|8
|तेरे इश्क में
|65.33 करोड़
|9
|हीरोपंती
|52.92 करोड़
|10
|बच्चन पांडे
|49.98 करोड़
'तेरे इश्क में' की स्टार कास्ट और बजट
'तेरे इश्क में' एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है जिसमें कृति सेनन और धनुष लीड रोल में हैं. इस फिल्म को आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 'तेरे इश्क में' का बजट 85 करोड़ रुपए है.
