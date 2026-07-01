'काम मिलेगा या नहीं...' जब डर के साए में जी रहे थे अभिषेक बच्चन, अब आया ये बदलाव

'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन और दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन ने हिंदी सिनेमा में बतौर एक्टर ढाई दशक से ज्यादा का वक्त पूरा कर लिया है. साल 2000 में फिल्म 'रिफ्यूजी' से एक्टर के रूप में अपने कदम रखने वाले अभिषेक का करियर उतार-चढ़ाव भरा रहा है. हालांकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इंडस्ट्री में टिके रहे. लेकिन, उनके करियर में एक वक्त ऐसा भी था जब वो इस चीज को लेकर चिंतित रहते थे कि उन्हें काम मिलेगा या नहीं.

शुरुआत में चिंतित रहते थे अभिषेक बच्चन

हर नया कलाकार करियर की शुरुआत में इस चिंता से गुजरता है कि उसका करियर कैसा होगा? काम मिलेगा या नहीं? अभिषेक भी इसे लेकर सोचते रहते थे. हाल ही में ETimes से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'करियर की शुरुआत में बहुत एक्साइटमेंट होती है, काम मिलेगा या नहीं, इसे लेकर असुरक्षा भी होती है, इसलिए जो भी काम मिलता है, आप उसे कर लेते हैं.'

ये भी पढ़ें: 'लॉकअप सीजन 2' में होगी कंगना रनौत की धमाकेदार एंट्री, 'जनता की आवाज' बनकर करेंगी पहला एविक्शन

अब बदली अभिषेक की सोच

अभिषेक के मुताबिक अब वो इस चीज को लेकर बदल गए हैं. उनके मुताबिक अब वो पहले से ज्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं. उन्होंने बताया कि एक एक्टर के तौर पर उनमें बदलाव आ चुका है. उन्होंने कहा, 'जब मैंने शुरुआत की थी, तो थोड़ी असहजता थी. लेकिन अब, मैं कैमरे के सामने ज्यादा कंफर्ट फील रहता हूं.'

करीना कपूर संग हुआ था डेब्यू

अभिषेक बच्चन के करियर की पहली फिल्म 'रिफ्यूजी' 30 जून 2000 को रिलीज हुई थी. इसमें उनके अपोजिट मशहूर अदाकारा करीना कपूर खान लीड रोल में नजर आई थीं. बता दें कि ये अभिषेक के साथ-साथ करीना की भी पहली फिल्म थी. दोनों की पहली फिल्म टिकट खिड़की पर सफल तो नहीं रही, लेकिन दोनों को ही अपनी काम के लिए तारीफे मिली थीं.

ये भी पढ़ें: सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या राय का बॉलीवुड से टूटा था भरोसा, एक्ट्रेस को सता रहा था ये डर

अभिषेक बच्चन का वर्क फ्रंट

अभिषेक बच्चन ने बड़े पर्दे के साथ-साथ ओटीटी पर भी काम किया है. उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो अब वो फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे. सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी.