'ए आर रहमान की वजह से म्यूजिशियन घर बैठे हैं', अभिजीत भट्टाचार्य ने लगाए थे आरोप
ए आर रहमान ने हाल ही में एक बयान दिया था, जिसकी वजह से वो ट्रोल्स का शिकार हो गए थे. ए आर रहमान ने कहा था कि पिछले 8 सालों में बॉलीवुड में उनके हाथ से काम चला गया है.
दिग्गज म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान अपने बयान की वजह से विवादों में हैं. उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में पिछले 8 साल में उन्हें काम कम मिला है. उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में पावर शिफ्ट हुई है. अब क्रिएटिव लोगों के हाथ में पावर नहीं है. यहां तक कि उन्होंने छावा को बांटने वाली फिल्म कहा था. उनके बयानके बाद उनकी काफी आलोचना हुई. कंगना रनौत से लेकर परेश रावल तक ने रिएक्ट किया.
इसके बाद ए आर रहमान ने वीडियो शेयर कर सफाई भी दी थी. ए आर रहमान ने कहा कि कभी-कभी ईरादों को गलत समझ लिया जाता है. भारत उनका घर है और इसे लेकर वो उन्हें गर्व है.
अब सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य का ANI को दिया हुआ इंटरव्यू चर्चा में आ गया है. इसमें अभिजीत ने ए आर रहमान को लेकर बात की थी. अभिजीत ने कहा था कि ए आर रहमान की वजह से म्यूजिशियन के हाथ से काम चले गए.
अभिजीत भट्टाचार्य ने ए आर रहमान पर लगाए थे आरोप
अभिजीत भट्टाचार्य ने ए आर रहमान को लेकर कहा था, 'फिल्मों में जो म्यूजिशियन बजाते थे वो अब ज्यादातर बिना जॉब के हैं. और ये ए आर रहमान की वजह से है. उन्होंने बताया कि कोई जरुरत नहीं है म्यूजिशियन की. सब कुछ लैपटॉप पर मिलेगा. सक्सेस बाकी लोगों को मिली. उनकी वजह से सबको सक्सेस मिली, लेकिन बेचारे म्यूजिशियन लोग घर पर बैठे हैं.'
आगे उन्होंने कहा, 'एक साथ 100-100 वायलिन बजाने वाले बैठते थे. बजा रहे होते थे. सुनो ना सुनो में भी वायलिन बजा रहे थे. अब नहीं है. ए आर रहमान साहब ने बोल दिया कि भाई जो कमाना है सिर्फ मैं कमाऊंगा. म्यूजिशियन की जरुरत नहीं है. आप लोगों को क्या सुना रहे हो. आप जब सुना रहे थे तब नयापन था. अब बच्चा बच्चा इसी पर निकाल लेता है.'
