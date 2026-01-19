संजय लीला भंसाली की ‘लव एंड वॉर’ नहीं हुई पोस्टपोन, रणबीर-आलिया की फिल्म को लेकर आया नया अपडेट

संजय लीला भंसाली 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'लव एंड वॉर' लेकर आ रहे हैं. ये एक ग्रैंड हिस्टोरिकल ड्रामा है. इसमें पहली बार आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल एक साथ लीड रोल में नजर आएंगे. ग्रैंड सेट्स, दमदार कोरियोग्राफी और इमोशनल म्यूज़िक के लिए मशहूर भंसाली इस फिल्म के जरिए दर्शकों को एक शानदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने की तैयारी में हैं.

कब आएगी लव एंड वॉर?

बता दें कि हाल ही में खबरें थीं कि फिल्म पोस्टपोन की जा रही है. फिल्म 2027 में रिलीज होगी. हालांकि, अब फिल्म से जुड़े एक सोर्स ने लव एंड वॉर की 2027 रिलीज़ की खबरों को गलत बताया. सोर्स ने हुए कहा है कि फिल्म 2026 में ही रिलीज़ होगी. संजय लीला भंसाली हाल ही में फिल्म का एक गाना शूट कर चुके हैं और साथ ही फिल्म के ज़्यादातर अहम सीन पहले ही पूरे किए जा चुके हैं.

फिल्म से जुड़े सोर्स के मुताबिक, फिल्म का पहला गाना 20 जनवरी से गोरेगांव फिल्म सिटी में शूट होगा, जिसमें आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल एक साथ नजर आएंगे. कोरियोग्राफी गणेश आचार्य करेंगे और यह हाई-एनर्जी ट्रैक भंसाली के सिग्नेचर स्टाइल में होगा. इसके अलावा, दूसरा गाना फरवरी में श्यामक डावर की कोरियोग्राफी में शूट किया जाएगा, जो पहले से भी बड़ा और एक्सपेरिमेंटल होगा. ये गाना वॉर पीरियड में चल रहे लव ट्रायंगल की इमोशनल फील को और मजबूती देगा. फिल्म के इन म्यूज़िकल ट्रैक्स को देखते हुए इसे 2026 का एक बड़ा सिनेमैटिक इवेंट माना जा रहा है.

लव एंड वॉर को लेकर काफी चर्चा है. रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल को एक साथ पर्दे पर देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं. फिल्म से कुछ पिक्स भी सामने आई थीं. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के फिल्म से लुक वायरल हुए थे. दोनों के लुक को काफी पसंद किया गया था.