अरिजीत सिंह ने अचानक से प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट की घोषणा कर हर किसी को चौंका दिया.ये खबर उनके फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं थी. सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्होंने जानकारी दी कि वो फिल्मों के लिए गाने अब नहीं गाएंगे.

अब अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट की घोषणा के बाद रविवार की शाम को उनके घर जियागंज उनसे मिलने बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान पहुंचे. आमिर को रविवार को कोलकाता के एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था. इस दौरान वो पैप्स से बचते हुए नजर आए थे.

रिपोर्ट्स के अनुसार आमिर खान इस दौरे को पूरी तरह से पर्सनल रखना चाहते थे. रिपोर्ट के अनुसार एयरपोर्ट से सीधे आमिर खान अरिजीत सिंह के घर पहुंचे. उनके इस विजिट को पूरी तरह से सीक्रेट रख गया था. लेकिन रविवार की रात आमिर खान जैसे ही वहां पहुंचे.

अरिजीत सिंह से आमिर खान ने की खास मुलाकात

आसपास के लोगों को उनकी मौजूदगी की भनक लग गई. सोशल मीडिया पर जल्द ही मुलाकात से जुड़े वीडियोज वायरल होने लगे. वीडियोज को देख ये साफ हो गया कि आमिर और अरिजीत की मुलाकात काफी खास रही. इस दौरान आमिर खान को सिंगर के छत पर पतंगबाजी करते हुए भी देखा गया था.

Aamir Khan was spotted at Arijit Singh's house in Jiaganj (WB)

The two stars had lunch together. Did they discuss music and films, or has Aamir Khan asked him to change his mind. Aamir Khan was also seen on the rooftop of Arijit's house, holding a kite and a spool of string. pic.twitter.com/NG0QhU8aCc — Beautiful mind (@manik199) February 2, 2026

वायरल वीडियो को देख ऐसा लग रहा है जैसे उनके क्रू के लोगों ने इसे रिकॉर्ड किया है. हालांकि, आमिर खान ने अरिजीत सिंह से क्यों मुलाकात की है, इसकी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन कहा जा रहा है कि अरिजीत सिंह के फैसले को लेकर आमिर खान उनसे पर्सनली बात करना चाहते थे.

यहां तक की ये भी चर्चा हो रही है कि आमिर खान इस दौरान अरिजीत सिंह को मनाने के लिए पहुंचे थे. अब तो ये दोनों ही बता सकते हैं कि सच्चाई क्या है. आपको बता दें कि आमिर खान और अरिजीत सिंह की ये जोड़ी कई यादगार प्रोजेक्ट्स में साथ काम कर चुकी है. आमिर खान की कई फिल्मों में अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है.

