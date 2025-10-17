बॉलीवुड के तीनों खान- शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान इन दिनों सऊदी अरब में हैं. तीनों सुपरस्टार जॉय फोरम 2025 का हिस्सा बनने के लिए रियाद पहुंचे हैं. पहले तीनों खानों की मिस्टर बीस्ट के साथ पोज देते एक फोटो वायरल हुई थी. अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें आमिर खान 57 साल पुराना गाना गाते दिख रहे हैं और शाहरुख-सलमान उनकी आवाज पर झूमते नजर आ रहे हैं.

वायरल वीडियो में आमिर खान जॉय फोरम के मंच पर ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स पहने सोफे पर बैठे दिख रहे हैं. इस दौरान उन्हें 1968 में रिलीज हुआ गाना 'ओ रे ताल मिले नदी के जल में' गाते सुना जा सकता है. मंच पर शाहरुख खान और सलमान खान भी आमिर के पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं.

आमिर ने गाया गाना तो झूमे शाहरुख-सलमान

वीडियो में शाहरुख खान ब्लैक शर्ट के साथ मैचिंग पैंट पहने और हाथ में माइक पकड़े दिख रहे हैं. वहीं सलमान खान ब्लैक शर्ट-पैंट के साथ नीले रंग का ब्लेजर पहने हैंडसम लग रहे हैं. जब आमिर खान गाना गाना शुरू करते हैं तो शाहरुख अपने हाथ हिलाकर उसमें मगन होते दिखाई देते हैं. इसके बाद सलमान भी उनके साथ झूमने लगते हैं.

शाहरुख खान ने की आमिर की तारीफ

वीडियो में सुना जा सकता है कि जब आमिर खान गाना खत्म करते हैं तो शाहरुख खान उनके साथ मस्खरी करते हैं. वो कहते हैं- 'इस जेंटलमेन के लिए जोरदार तालियां हो जाए. ये इनके क्लासिकल गाने को सीखने के बाद इनकी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस है.'

मिस्टर बीस्ट के साथ तीनों खानों की तस्वीर वायरल

बता दें कि इससे पहले यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट (जिम्मी डोनाल्डसन) ने सोशल मीडिया पर आमिर, शाहरुख और सलमान के साथ अपनी एक फोटो शेयर की थी. इसके साथ उन्होंने लिखा था- 'हे इंडिया, क्या हम सबको मिलकर कुछ करना चाहिए?' यूट्यूबर के इस पोस्ट के बाद फैंस तरह-तरह के कयास लगाने लगे हैं.