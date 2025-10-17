हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आमिर खान ने इंटरनेशनल मंच पर गाया 57 साल पुराना गाना, झूमते दिखे शाहरुख खान और सलमान खान, देखें वीडियो

आमिर खान ने इंटरनेशनल मंच पर गाया 57 साल पुराना गाना, झूमते दिखे शाहरुख खान और सलमान खान, देखें वीडियो

Aamir Khan Video: आमिर खान ने रियाद में जॉय फोरम 2025 के दौरान अपनी आवाज से समां बांधा. इस दौरान शाहरुख खान और सलमान खान उनकी सुरीली आवाज में मगन होकर झूमते नजर आए.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 17 Oct 2025 08:27 PM (IST)
बॉलीवुड के तीनों खान- शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान इन दिनों सऊदी अरब में हैं. तीनों सुपरस्टार जॉय फोरम 2025 का हिस्सा बनने के लिए रियाद पहुंचे हैं. पहले तीनों खानों की मिस्टर बीस्ट के साथ पोज देते एक फोटो वायरल हुई थी. अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें आमिर खान 57 साल पुराना गाना गाते दिख रहे हैं और शाहरुख-सलमान उनकी आवाज पर झूमते नजर आ रहे हैं.

वायरल वीडियो में आमिर खान जॉय फोरम के मंच पर ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स पहने सोफे पर बैठे दिख रहे हैं. इस दौरान उन्हें 1968 में रिलीज हुआ गाना 'ओ रे ताल मिले नदी के जल में' गाते सुना जा सकता है. मंच पर शाहरुख खान और सलमान खान भी आमिर के पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं.

 
 
 
 
 
आमिर ने गाया गाना तो झूमे शाहरुख-सलमान
वीडियो में शाहरुख खान ब्लैक शर्ट के साथ मैचिंग पैंट पहने और हाथ में माइक पकड़े दिख रहे हैं. वहीं सलमान खान ब्लैक शर्ट-पैंट के साथ नीले रंग का ब्लेजर पहने हैंडसम लग रहे हैं. जब आमिर खान गाना गाना शुरू करते हैं तो शाहरुख अपने हाथ हिलाकर उसमें मगन होते दिखाई देते हैं. इसके बाद सलमान भी उनके साथ झूमने लगते हैं.

शाहरुख खान ने की आमिर की तारीफ
वीडियो में सुना जा सकता है कि जब आमिर खान गाना खत्म करते हैं तो शाहरुख खान उनके साथ मस्खरी करते हैं. वो कहते हैं- 'इस जेंटलमेन के लिए जोरदार तालियां हो जाए. ये इनके क्लासिकल गाने को सीखने के बाद इनकी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस है.'

मिस्टर बीस्ट के साथ तीनों खानों की तस्वीर वायरल
बता दें कि इससे पहले यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट (जिम्मी डोनाल्डसन) ने सोशल मीडिया पर आमिर, शाहरुख और सलमान के साथ अपनी एक फोटो शेयर की थी. इसके साथ उन्होंने लिखा था- 'हे इंडिया, क्या हम सबको मिलकर कुछ करना चाहिए?' यूट्यूबर के इस पोस्ट के बाद फैंस तरह-तरह के कयास लगाने लगे हैं.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 17 Oct 2025 08:23 PM (IST)
Aamir Khan Shah Rukh Khan SALMAN KHAN Joy Forum 2025
