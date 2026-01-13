बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी दादा साहेब फाल्के की बायोपिक पर काम कर रहे हैं. पहले ही खबरें आई थीं कि आमिर को इस फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी, ऐसे में एक्टर ने डायरेक्टर से स्क्रिप्ट दोबारा लिखने के लिए कहा था. यही वजह है कि फिल्म लंबे समय से टल रही थी. लेकिन अब दादा साहेब फाल्के की बायोपिक की शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है.

मिड-डे ने सूत्र के हवाले से लिखा- 'हिरानी और आमिर इस बात पर सहमत हैं कि फिल्म में इमोशनली कंटेम्परेरी होनी चाहिए, साथ ही ये ऐतिहासिक बैकग्राउंड से भी जुड़ी रहनी चाहिए. स्क्रिप्ट में बदलाव ह्यूमर और गंभीरता के बैलेंस को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है. वो ये तय करना चाहते हैं कि किरदार का डेवलपमेंट फाल्के के पर्सनैलिटी को बखूबी दिखाए. ड्राफ्ट फरवरी तक फाइनल फॉर्म ले लेगा और मार्च के आखिर में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा.'

आमिर खान ने दी थी स्क्रिप्ट रिवाइज करने की सलाह

इससे पहले बॉलीवुड हंगामा ने बताया था कि आमिर खान को दादा साहेब फाल्के की बायोपिक की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई. रिपोर्ट में लिखा था- 'आमिर खान ने राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी से दादा साहब फाल्के की स्क्रिप्ट सुनी. उन्हें लगा कि स्क्रिप्ट में सिनेमाघरों में रिलीज के लिए सूटेबल एलिमेंट्स नहीं हैं. उन्हें उम्मीद थी कि राजू (राजकुमार हिरानी) और अभिजात हमेशा की तरह हंसी, इमोशंस और ड्रामा को मिक्स करेंगे. लेकिन स्क्रिप्ट में कॉमेडी की कमी थी, जिससे आमिर के मन में शक पैदा हुआ और उन्होंने राजू से इसे दोबारा लिखने के लिए कहा.'

आमिर खान का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट पर आमिर खान कॉमेडी फिल्म 'हैप्पी पटेल' में नजर आएंगे. वीर दास स्टारर ये फिल्म 16 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी. इसके अलावा खबरें हैं कि आमिर 3 इडियट्स के सीक्वल में दिखाई देंगे. इतना ही नहीं, आमिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत पर भी काम करने वाले हैं.