आमिर खान ने पूर्व पत्नियों संग बिताए समय को किया याद, बोले- मैं सौभाग्यशाली हूं

एक्टर आमिर खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी एक्स वाइफ और गर्लफ्रेंड को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि एक्स वाइफ के साथ उनका रिश्ता कैसा है.

आजतक से बातचीत में आमिर ने बताया कि उनके दिल में एक्स वाइफ रीना और किरण के बारे में बात करते हुए आमिर खान ने कहा, 'मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरी जिंदगी में मैं इतने अच्छे लोगों से मिला. और हमारा रिश्ता सालों तक रहा. प्यार बहुत पावरफुल इमोशन हैं. इससे बहुत हीलिंग होती है.'

आगे उन्होंने कहा, 'प्यार और नफरत दो ऐसे इमोशन हैं जो एक-दूसरे के अपोजिट हैं. नफरत बहुत थका देती है. लव बहुत स्मृद्ध करता है. ये आपको उम्मीद देता है. ये आपको केयर देता है.'

आमिर खान की पर्सनल लाइफ

बता दें कि आमिर खान ने दो शादियां की थीं. उनकी पहली पत्नी का नाम रीना दत्ता है. इस शादी से उन्हें दो बच्चे जुनैद और आयरा हैं. पहली शादी से तलाक लेकर उन्होंने दूसरी शादी आमिर ने किरण राव से की. इस शादी से उन्हें एक बेटा आजाद है. आमिर का दोनों पत्नियों से तलाक हो चुका है.

बता दें कि आमिर ने अपने 60वें जन्मदिन पर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को इंट्रोड्यूस करवाया था. इसके बाद से वो ज्यादातर गौरी के साथ ही नजर आते हैं. आमिर और गौरी की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं. हाल ही में दोनों को एयरपोर्ट पर देखा गया था. वो एक-दूसरे का हाथ थामे दिखे.

इस फिल्म में दिखे थे आमिर खान

वर्क फ्रंट पर आमिर खान को पिछली बार फिल्म सितारे जमीन पर में देखा गया था. ये फिल्म 2025 में ही रिलीज हुई थी. फिल्म को काफी पसंद किया गया था. फिल्म को RS Prasanna ने डायरेक्ट किया था. ये 2007 में आमिर की फिल्म तारे जमीन पर का सीक्वल है.