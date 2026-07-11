आकांक्षा रंजन की कॉकटेल पार्टी में लगा बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा, आलिया-जाह्नवी ने बटोरी लाइमलाइट
Akansha Ranjan Cocktail Party: एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन कपूर कल शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. बीती रात उनकी कॉकटेल पार्टी रखी गई, जिसमें बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने शिरकत की.
एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन कपूर और फिल्ममेकर शरण शर्मा 11 जुलाई को मुंबई में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. हालांकि, कपल ने अब तक अपनी शादी को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है. शादी से पहले कल, 10 जुलाई की शाम उनकी कॉकटेल पार्टी हुई, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की.
बॉलीवुड सितारों ने बटोरी लाइमलाइट
आकांक्षा रंजन कपूर की कॉकटेल पार्टी में बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने शिरकत की. इस खास मौके पर सोनाक्षी सिन्हा, जाह्नवी कपूर, वाणी कपूर समेत कई सेलेब्स स्टाइलिश अंदाज में नजर आए और कपल की खुशियों में शामिल हुए.
आलिया भट्ट
आकांक्षा रंजन कपूर की कॉकटेल पार्टी में एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने महफिल लूट ली. इस दौरान आलिया भट्ट पर्पल कलर की बैकलेस ड्रेस पहने नजर आईं. सटल मेकअप में वो काफी खूबसूत लग रही थी.
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जाह्नवी कपूर
कॉकटेल पार्टी ने भी अपनी मौजूदगी से सुर्खियां बटोरी. पार्टी में जाह्नवी कपूर येलो कलर की ड्रेस पहने नजर आईं. स्लीक हेयरस्टाइल में वो काफी खूबसूरत लग रही थीं. उनके कई फोटोज और वीडियोज वायरल हो रहे हैं.
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सोनाक्षी सिन्हा और पूनम सिन्हा
एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा भी कॉकटेल पार्टी में अपनी मां पूनम सिन्हा के साथ नजर आईं. इस दौरान सोनाक्षी सिन्हा ने सूट पहन रखा था. दोनों मां-बेटी ने पैप्स को पोज दिए.
गुरू रंधावा
सिंगर गुरू रंधावा ने भी कॉकटेल पार्टी में शिरकत की. उन्होंने ऑल ब्लैक आउटफिट पहना था.
बॉयफ्रेंड संग शामिल हुईं शाहीन भट्ट
आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट भी कॉकटेल पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड संग नजर आई.
वाणी कपूर
एक्ट्रेस वाणी कपूर ने भी पार्टी में शिरकत की. इस दौरान वो ब्लैक कलर का गाउन पहने नजर आईं. उन्होंने पैप्स को जमकर पोज भी दिए हैं.
बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक, शादी के बाद, 12 जुलाई को मुंबई के जेडब्ल्यू मैरियट, जुहू में एक ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन रखा जाएगा, जिसमें बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है.
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आकांक्षा रंजन कपूर और शरण शर्मा साल 2022 से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि, दोनों ने अपने रिश्ते को हमेशा लाइमलाइट से दूर ही रखा.