'3 इडियट्स' के सीक्वल का टाइटल होगा '4 इडियट्स'! आमिर खान की फिल्म के लिए चौथा एक्टर तलाश रहे मेकर्स
3 Idiots Sequel: '3 इडियट्स' के सीक्वल के टेंपरेरी टाइटल से पर्दा उठ गया है. वहीं इस सीक्वल फिल्म में आमिर खान, आर माधवन और शरमन जोशी के साथ एक और लीड एक्टर नजर आ सकता है.
आमिर खान की क्लासिक कल्ट कॉमेडी फिल्म '3 इडियट्स' का सीक्वल कंफर्म हो गया है. एक बार फिर आमिर खान और राजकुमार हिरानी मिलकर सीक्वल पर काम करने की तैयारी कर रहे हैं. 2026 में '3 इडियट्स' के सीक्वल पर काम शुरू होगा और इससे पहले सीक्वल के टेंपरेरी टाइटल से पर्दा उठ गया है. इसके साथ ही ये भी खबर आई है कि '3 इडियट्स' के सीक्वल में एक और नए लीड एक्टर की एंट्री हो सकती है.
पिंकविला ने सूत्र के हवाले से लिखा है- 'फिलहाल स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और इसका टेंपरेरी टाइटल 4 इडियट्स है. हालांकि ये टाइटल अभी बदला जा सकता है, मेकर्स इस मशहूर फ्रेंचाइजी को इसकी ओरिजिनल तिकड़ी से आगे बढ़ाने के लिए एक सुपरस्टार की तलाश में हैं. मेकर्स चौथे इडियट की तलाश कर रहे हैं, जो कोई सुपरस्टार भी हो सकता है.'
'चौथे लीड किरदार को शामिल...'
'3 इडियट्स' के सीक्वल के बारे में आगे लिखा है- 'राइटिंग प्रॉसेस जारी है और टीम इस चीज पर फोकस कर रही है कि ये पहले पार्ट से भी बड़ा और बेहतर हो और वहीं से आगे बढ़े जहां पहले पार्ट की कहानी खत्म हुई थी. हालांकि ये सिर्फ एक आम सिलसिला नहीं है, बल्कि इसमें नए एलिमेंट भी शामिल किए जाएंगे ताकि चौथे लीड किरदार को शामिल करने का मकसद क्लियर हो सके.'
'3 इडियट्स' के बारे में
'3 इडियट्स' की बात करें तो ये फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय फिल्म है. फिल्म में आमिर खान, शरमन जोशी और आर माधवन लीड किरदार अदा करते नजर आए थे. इसके अलावा करीना कपूर और बोमन ईरानी भी '3 इडियट्स' में अहम किरदार अदा करते दिखाई दिए थे.
आमिर खान का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट पर आमिर खान के पास इस समय कई फिल्में पाइपलाइन में हैं. एक्टर 'लाहौर 1947' और अपने बेटे जुनैद खान की फिल्म 'मेरे रहो' को प्रोड्यूस करेंगे. इसके बाद वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट 'महाभारत' पर भी काम करेंगे.
