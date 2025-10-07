अश्नीर ग्रोवर के राइज एंड फॉल में इन दिनों काफी मजा आ रहा है. रूलर्स और वर्कर्स आपस में खूब लड़ते हुए नजर आ रहे हैं. शो से कुछ समय पहले ही भोजपुरी स्टार पवन सिंह बाहर हो गए थे. अब हाल ही में शो से अहाना कुमरा का भी एविक्शन हो गया है. अहाना ने शो से बाहर आने के बाद उन्हें मिल रही जान से मारने और रेप की धमकियों पर रिएक्ट किया है. जो उन्हें पवन सिंह के फैंस दे रहे हैं.

अहाना और पवन सिंह की आपस में शो में कुछ ज्यादा नहीं बनी. लेकिन दोनों ने अपने बीच के मुद्दे शो के स्टेज पर ही सुलझा लिए थे. अहाना का कहना है कि उसके बाद ऑनलाइन भोजपुरी स्टार के फैंस उन्हें धमकी दे रहे हैं. जिसकी वजह से उन्हें ये बात शो के प्रोड्यूसर्स को देनी पड़ी.

अहाना ने किया रिएक्ट

अहाना ने बॉलीवुड बबल्स को दिए इंटरव्यू में इन मैसेज के बारे में बात की. उन्होंने कहा- 'मैं शो से बाहर आई और मुझे जान से मारने और रेप की ढेरों धमकियां मिलीं. मैंने शो के प्रोड्यूसर्स को स्क्रीनशॉट भेजे हैं. मुझे ऐसी धमकियां क्यों मिल रही थीं? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही थी.' अहाना ने ज़ोर देकर कहा कि 'उन्होंने शो में किसी के साथ न तो आक्रामक व्यवहार किया और न ही किसी के साथ दुर्व्यवहार किया.'

अहाना ने आगे कहा- 'मैं ऐसे थी कि हम लोग कौन से जमाने में रह रहे हैं. किस सदी में हैं कि मेरी एक बात कहने पर मुझे इतनी धमकी मिल रही हैं. इतनी चीजें मेरे बारे में बोली जा रही हैं. पर किसी और को कुछ नहीं कहा जा रहा है.'

पवन सिंह के बारे में कही ये बात

अहाना ने बताया कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जो पवन सिंह के फैंस को पसंद नहीं आया है. उस मुद्दे को आराम से स्टेज पर सुलझा दिया गया था. उन्होंने कहा- 'क्योंकि बहुत कंटेस्टेंट ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा और आज तक सॉरी नहीं बोला. मैं समझती हूं कि लोग गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि मैंने कुछ ऐसा कह दिया है जो उन्हें बुरा लगा.'

