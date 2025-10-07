हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडभोजपुरी स्टार पवन सिंह के फैंस ने अहाना कुमार को दी रेप की धमकी, एक्ट्रेस ने गुस्से में इस तरह किया रिएक्ट

भोजपुरी स्टार पवन सिंह के फैंस ने अहाना कुमार को दी रेप की धमकी, एक्ट्रेस ने गुस्से में इस तरह किया रिएक्ट

Aahana Kumra Reaction: रियलिटी शो राइज एंड फॉलो इन दिनों लोगों को काफी पसंद आ रहा है. शो से भोजपुरी स्टार पवन सिंह और अहाना कुमरा बाहर हो चुके हैं. पवन सिंह के फैंस ने अहाना को धमकी दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 07 Oct 2025 08:40 AM (IST)
Preferred Sources

अश्नीर ग्रोवर के राइज एंड फॉल में इन दिनों काफी मजा आ रहा है. रूलर्स और वर्कर्स आपस में खूब लड़ते हुए नजर आ रहे हैं. शो से कुछ समय पहले ही भोजपुरी स्टार पवन सिंह बाहर हो गए थे.  अब हाल ही में शो से अहाना कुमरा का भी एविक्शन हो गया है. अहाना ने शो से बाहर आने के बाद उन्हें मिल रही जान से मारने और रेप की धमकियों पर रिएक्ट किया है. जो उन्हें पवन सिंह के फैंस दे रहे हैं.

अहाना और पवन सिंह की आपस में शो में कुछ ज्यादा नहीं बनी. लेकिन दोनों ने अपने बीच के मुद्दे शो के स्टेज पर ही सुलझा लिए थे. अहाना का कहना है कि उसके बाद ऑनलाइन भोजपुरी स्टार के फैंस उन्हें धमकी दे रहे हैं. जिसकी वजह से उन्हें ये बात शो के प्रोड्यूसर्स को देनी पड़ी.

अहाना ने किया रिएक्ट
अहाना ने बॉलीवुड बबल्स को दिए इंटरव्यू में इन मैसेज के बारे में बात की. उन्होंने कहा- 'मैं शो से बाहर आई और मुझे जान से मारने और रेप की ढेरों धमकियां मिलीं. मैंने शो के प्रोड्यूसर्स को स्क्रीनशॉट भेजे हैं. मुझे ऐसी धमकियां क्यों मिल रही थीं? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही थी.' अहाना ने ज़ोर देकर कहा कि 'उन्होंने शो में किसी के साथ न तो आक्रामक व्यवहार किया और न ही किसी के साथ दुर्व्यवहार किया.'

अहाना ने आगे कहा- 'मैं ऐसे थी कि हम लोग कौन से जमाने में रह रहे हैं. किस सदी में हैं कि मेरी एक बात कहने पर मुझे इतनी धमकी मिल रही हैं. इतनी चीजें मेरे बारे में बोली जा रही हैं. पर किसी और को कुछ नहीं कहा जा रहा है.'

पवन सिंह के बारे में कही ये बात
अहाना ने बताया कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जो पवन सिंह के फैंस को पसंद नहीं आया है. उस मुद्दे को आराम से स्टेज पर सुलझा दिया गया था. उन्होंने कहा- 'क्योंकि बहुत कंटेस्टेंट ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा और आज तक सॉरी नहीं बोला. मैं समझती हूं कि लोग गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि मैंने कुछ ऐसा कह दिया है जो उन्हें बुरा लगा.'

ये भी पढ़ें: South OTT Release: इस हफ्ते भी ओटीटी पर होगी एंटरटेनमेंट की बरसात, रिलीज हो रही साउथ की ये नई फिल्में-सीरीज

Published at : 07 Oct 2025 08:40 AM (IST)
Tags :
Aahana Kumra Pawan Singh Rise & Fall
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
इंडिया
Weather Forecast Today: अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Floods: पूर्वी चंपारण में बाढ़ का कहर, 2 दर्जन घर डूबे
Coal Mine Blast: CHHATTISGARH में COAL MINE में धमाका, 8 मजदूर घायल
Bihar Elections: Asaduddin Owaisi का Tejashwi Yadav पर बड़ा हमला, दी गंभीर चेतावनी
University Drugs Scandal: Jaunpur के Veer Bahadur Singh Purvanchal University में शराब-ड्रग्स का खुलासा
Mine Blast: Chhattisgarh के Chirmiri Open Cast कोयला खदान में धमाका, 8 मजदूर घायल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
इंडिया
Weather Forecast Today: अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
बॉलीवुड
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती अगर...
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती...
यूटिलिटी
Bihar Election: सिर्फ एक कॉल पर कनेक्ट होगा BLO, चुनाव आयोग ने जारी कर दिया स्पेशल नंबर
सिर्फ एक कॉल पर कनेक्ट होगा BLO, चुनाव आयोग ने जारी कर दिया स्पेशल नंबर
लाइफस्टाइल
पहली बार रखने जा रहीं करवाचौथ का व्रत तो इन बातों का रखें खास ध्यान, नहीं होगी दिक्कत
पहली बार रखने जा रहीं करवाचौथ का व्रत तो इन बातों का रखें खास ध्यान, नहीं होगी दिक्कत
यूटिलिटी
Bihar Election 2025: वोटर कार्ड भूल गए तो कैसे बता सकते हैं अपनी वोटर आइडेंटिटी? ये 12 डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
वोटर कार्ड भूल गए तो कैसे बता सकते हैं अपनी वोटर आइडेंटिटी? ये 12 डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget