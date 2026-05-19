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कान्स 2026: हुमा कुरैशी ने रॉयल अंदाज में फिर ढाया कहर, दिए से बढ़कर एक स्टनिंग पोज
Cannes 2026: एक्ट्रेस हुमा कुरैशी 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में लगातार अपने ग्लैमरस अंदाज का जादू बिखेर रही हैं. इस समारोह से एक्ट्रेस का नया और आखिरी लुक सामने आ गया है.
79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल से बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का नया लुक सामने आ गया है. ये उनका लास्ट रेड कार्पेट लुक है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो ब्लैक ड्रेस में नजर आ रही हैं. उनका ये लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. एक्ट्रेस की ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.
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Published at : 19 May 2026 07:14 PM (IST)
Tags :Huma Qureshi Cannes 2026
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