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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकान्स 2026: हुमा कुरैशी ने रॉयल अंदाज में फिर ढाया कहर, दिए से बढ़कर एक स्टनिंग पोज

कान्स 2026: हुमा कुरैशी ने रॉयल अंदाज में फिर ढाया कहर, दिए से बढ़कर एक स्टनिंग पोज

Cannes 2026: एक्ट्रेस हुमा कुरैशी 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में लगातार अपने ग्लैमरस अंदाज का जादू बिखेर रही हैं. इस समारोह से एक्ट्रेस का नया और आखिरी लुक सामने आ गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 May 2026 07:14 PM (IST)
Cannes 2026: एक्ट्रेस हुमा कुरैशी 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में लगातार अपने ग्लैमरस अंदाज का जादू बिखेर रही हैं. इस समारोह से एक्ट्रेस का नया और आखिरी लुक सामने आ गया है.

79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल से बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का नया लुक सामने आ गया है. ये उनका लास्ट रेड कार्पेट लुक है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो ब्लैक ड्रेस में नजर आ रही हैं. उनका ये लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. एक्ट्रेस की ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.

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कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में हुमा कुरैशी ने एक बार फिर से अपने रॉयल अंदाज से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. उनका ये स्टनिंग लुक फैशन और एलिगेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.
कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में हुमा कुरैशी ने एक बार फिर से अपने रॉयल अंदाज से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. उनका ये स्टनिंग लुक फैशन और एलिगेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.
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अपने आखिरी कान्स लुक के लिए हुमा ने ब्लैक वेलवेट फिगर-हगिंग ड्रेस पहनी, जिसमें वो बेहद स्टनिंग लग रही हैं. ड्रेस का डीप नेकलाइन और फ्लोर-लेंथ सिल्हूट उनके लुक को एलिगेंट और ग्लैमरस टच दे रहा है.
अपने आखिरी कान्स लुक के लिए हुमा ने ब्लैक वेलवेट फिगर-हगिंग ड्रेस पहनी, जिसमें वो बेहद स्टनिंग लग रही हैं. ड्रेस का डीप नेकलाइन और फ्लोर-लेंथ सिल्हूट उनके लुक को एलिगेंट और ग्लैमरस टच दे रहा है.
Published at : 19 May 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
Huma Qureshi Cannes 2026

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