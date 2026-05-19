कान्स 2026: हुमा कुरैशी ने रॉयल अंदाज में फिर ढाया कहर, दिए से बढ़कर एक स्टनिंग पोज

अपने आखिरी कान्स लुक के लिए हुमा ने ब्लैक वेलवेट फिगर-हगिंग ड्रेस पहनी, जिसमें वो बेहद स्टनिंग लग रही हैं. ड्रेस का डीप नेकलाइन और फ्लोर-लेंथ सिल्हूट उनके लुक को एलिगेंट और ग्लैमरस टच दे रहा है.