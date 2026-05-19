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नुसरत भरूचा ने मृणाल-जैकलीन संग सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे, पार्टी में शामिल हुए कई सेलेब्स, देखें INSIDE फोटोज
Nushrratt Bharuccha Birthday Photos: नुसरत भरूचा ने 17 मई को अपना 41वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. उनके बर्थडे पार्टी की इनसाइड फोटोज सामने आ गई हैं, जो सोशल मीडिया छाई हुई हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने इंस्टाग्राम पर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो मृणाल ठाकुर, जैकलीन फर्नांडिस, रकुल प्रीत सिंह जैसे सेलेब्स के साथ नजर आ रही हैं. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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Published at : 19 May 2026 10:03 PM (IST)
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