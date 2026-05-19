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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनुसरत भरूचा ने मृणाल-जैकलीन संग सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे, पार्टी में शामिल हुए कई सेलेब्स, देखें INSIDE फोटोज

नुसरत भरूचा ने मृणाल-जैकलीन संग सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे, पार्टी में शामिल हुए कई सेलेब्स, देखें INSIDE फोटोज

Nushrratt Bharuccha Birthday Photos: नुसरत भरूचा ने 17 मई को अपना 41वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. उनके बर्थडे पार्टी की इनसाइड फोटोज सामने आ गई हैं, जो सोशल मीडिया छाई हुई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 May 2026 10:03 PM (IST)
Nushrratt Bharuccha Birthday Photos: नुसरत भरूचा ने 17 मई को अपना 41वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. उनके बर्थडे पार्टी की इनसाइड फोटोज सामने आ गई हैं, जो सोशल मीडिया छाई हुई हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने इंस्टाग्राम पर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो मृणाल ठाकुर, जैकलीन फर्नांडिस, रकुल प्रीत सिंह जैसे सेलेब्स के साथ नजर आ रही हैं. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने अपने करीबी दोस्तों के साथ 17 मई को अपना 41वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. उनके बर्थडे पार्टी की इनसाइड फोटोज सामने आ गई हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने अपने करीबी दोस्तों के साथ 17 मई को अपना 41वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. उनके बर्थडे पार्टी की इनसाइड फोटोज सामने आ गई हैं.
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नुसरत की बर्थडे पार्टी में मृणाल ठाकुर, जैकलीन फर्नांडिस, रकुल प्रीत सिंह समेत कई सेलेब्स शामिल हुए. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपने इस बर्थ डे बैश की फोटोज शेयर की हैं.
नुसरत की बर्थडे पार्टी में मृणाल ठाकुर, जैकलीन फर्नांडिस, रकुल प्रीत सिंह समेत कई सेलेब्स शामिल हुए. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपने इस बर्थ डे बैश की फोटोज शेयर की हैं.
Published at : 19 May 2026 10:03 PM (IST)
Tags :
Jacqueline Fernandez Nushrratt Bharuccha

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