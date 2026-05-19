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'मैं वापस आऊंगा' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शरवरी का दिखा स्टाइलिश लुक, वेदांग रैना लगे हैंडसम, देखें फोटोज
Main Vaapas Aaunga Trailer Launch Event: फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. वहीं ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म की स्टारकास्ट शरवरी और वेदांग रैना का स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला.
इम्तियाज अली की आने वाली फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' खूब सुर्खियां बटोर रही है. आज, 19 मई को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. वहीं ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म की स्टारकास्ट का शानदार और स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला.
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Published at : 19 May 2026 09:59 PM (IST)
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