रानी मुखर्जी ने जीता पहला नेशनल अवॉर्ड, ‘मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे’ के लिए हुईं सम्मानित
Rani Mukerji National Award: बॉलीवुड की क्वीन यानि रानी मुखर्जी को उनके करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड मिल चुका है. इस दौरान एक्ट्रेस काफी ज्यादा खुश नजर आई.
बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारी रानी मुखर्जी को आज अपने करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड मिल चुका है. एक्ट्रेस को '71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड-2023' में फिल्म ‘मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवॉर्ड सम्मानित किया गया. रानी मुखर्जी अपने स्पेशल मोमेंट के वक्त ट्रेडिशनल लुक में दिखी और उनके चेहरे पर काफी चमक नजर आई. रानी मुखर्जी अपने स्पेशल मोमेंट के वक्त ट्रेडिशनल लुक में दिखी. उन्होंने ब्राउन कलर की साड़ी पहनी और उनके चेहरे पर काफी चमक नजर आई.
दिल्ली में मिला रानी मुखर्जी को अवॉर्ड
'71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड-2023' के लिए रानी मुखर्जी आज सुबह ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी. एक्ट्रेस ने पैपराजी को एयरपोर्ट पर कई पोज भी दिए थे. वहीं अवॉर्ड फंक्शन में एक्ट्रेस ब्राउन कलर की साड़ी में नजर आई. जो शाहरुख खान के साथ ही बैठी थी.
नेशनल अवॉर्ड मिलने पर क्या बोली थीं एक्ट्रेस
रानी मुखर्जी ने ये अवॉर्ड मिलने की खुशी में फैंस के साथ एक स्पेशल पोस्ट शेयर की थी. जिसमें वो शाहरुख खान के साथ नजर आई थी. दरअसल शाहरुख ने फिल्म ‘जवान’ के लिए पहला नेशनल अवॉर्ड जीता. इसलिए दोनों ने साथ में अपनी खुशी शेयर की. एक्ट्रेस ने कहा था कि, ‘राष्ट्रीय पुरस्कार...हम दोनों की अधूरी ख्वाहिश पूरी हो गई. बधाई हो शाहरुख, आप एक किंग हैं और आपसे हमेशा प्यार करते हैं.’
'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' के बारे में
बात करें 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' की तो ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी. जिसे करीब 20 करोड़ के बजट से तैयार किया गया था. लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. sacnilk के अनुसार फिल्म ने इंडिया में 23.07 और वर्ल्डवाइड 38.3 करोड़ का कलेक्शन किया था.
रानी मुखर्जी का करियर
रानी मुखर्जी ने साल 1996 में रिलीज हुई फिल्म ‘राजा की आएगी बारात’ से अपने एक्टिंग करियर शुरू किया था. फिर जब वो शाहरुख खान के साथ ‘कुछ कुछ होता है’ में नजर आई तो उन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया था. आज भी टीना का किरदार फैंस के दिलों में बसा हुआ है. इसके बाद एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी.
ये हैं रानी मुखर्जी की बेस्ट फिल्में
खास बात ये है कि रानी का नाम उन हसीनाओं की लिस्ट में शुमार है. जो इंडस्ट्री के तीनों खान शाहरुख, आमिर और सलमान के साथ ब्लॉकबस्ट फिल्में दे चुकी हैं. उनकी बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट में ‘कुछ कुछ होता है’, ‘बादल’, ‘हद कर दी आपने’, ‘हैलो ब्रदर’, ‘मर्दानी’, ‘नायक’, ‘साथिया’, ‘चलते चलते’, ‘वीर जारा’ ‘हम तुम’ और 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' का नाम शामिल है.
आदित्य चोपड़ा से रचाई है शादी
पर्सनल लाइफ की बात करें तो यश चोपड़ा के बेटे और फेमस फिल्ममेकर आदित्य चोपड़ा से शादी की है. दोनों ने साल 2014 में शादी की थी. ये कपल एक बेटी के पेरेंट्स हैं. जिसका नाम आदिरा है. उसे रानी लाइमलाइट से दूर रखती हैं.
