हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरानी मुखर्जी ने जीता पहला नेशनल अवॉर्ड, ‘मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे’ के लिए हुईं सम्मानित

रानी मुखर्जी ने जीता पहला नेशनल अवॉर्ड, ‘मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे’ के लिए हुईं सम्मानित

Rani Mukerji National Award: बॉलीवुड की क्वीन यानि रानी मुखर्जी को उनके करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड मिल चुका है. इस दौरान एक्ट्रेस काफी ज्यादा खुश नजर आई.

By : सखी चौधरी | Updated at : 23 Sep 2025 05:23 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारी रानी मुखर्जी को आज अपने करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड मिल चुका है. एक्ट्रेस को '71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड-2023' में फिल्म ‘मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवॉर्ड सम्मानित किया गया. रानी मुखर्जी अपने स्पेशल मोमेंट के वक्त ट्रेडिशनल लुक में दिखी और उनके चेहरे पर काफी चमक नजर आई. रानी मुखर्जी अपने स्पेशल मोमेंट के वक्त ट्रेडिशनल लुक में दिखी. उन्होंने ब्राउन कलर की साड़ी पहनी और उनके चेहरे पर काफी चमक नजर आई.

दिल्ली में मिला रानी मुखर्जी को अवॉर्ड

'71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड-2023' के लिए रानी मुखर्जी आज सुबह ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी. एक्ट्रेस ने पैपराजी को एयरपोर्ट पर कई पोज भी दिए थे. वहीं अवॉर्ड फंक्शन में एक्ट्रेस ब्राउन कलर की साड़ी में नजर आई. जो शाहरुख खान के साथ ही बैठी थी. 


रानी मुखर्जी ने जीता पहला नेशनल अवॉर्ड, ‘मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे’ के लिए हुईं सम्मानित

नेशनल अवॉर्ड मिलने पर क्या बोली थीं एक्ट्रेस

रानी मुखर्जी ने ये अवॉर्ड मिलने की खुशी में फैंस के साथ एक स्पेशल पोस्ट शेयर की थी. जिसमें वो शाहरुख खान के साथ नजर आई थी. दरअसल शाहरुख ने फिल्म ‘जवान’ के लिए पहला नेशनल अवॉर्ड जीता. इसलिए दोनों ने साथ में अपनी खुशी शेयर की. एक्ट्रेस ने कहा था कि, ‘राष्ट्रीय पुरस्कार...हम दोनों की अधूरी ख्वाहिश पूरी हो गई. बधाई हो शाहरुख, आप एक किंग हैं और आपसे हमेशा प्यार करते हैं.’

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ranimukherjee chopra🔵 (@ranimukherjeeeofficial)

'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' के बारे में

बात करें 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' की तो ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी. जिसे करीब 20 करोड़ के बजट से तैयार किया गया था. लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. sacnilk के अनुसार फिल्म ने इंडिया में 23.07 और वर्ल्डवाइड 38.3 करोड़ का कलेक्शन किया था.


रानी मुखर्जी ने जीता पहला नेशनल अवॉर्ड, ‘मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे’ के लिए हुईं सम्मानित

रानी मुखर्जी का करियर

रानी मुखर्जी ने साल 1996 में रिलीज हुई फिल्म ‘राजा की आएगी बारात’ से अपने एक्टिंग करियर शुरू किया था. फिर जब वो शाहरुख खान के साथ ‘कुछ कुछ होता है’ में नजर आई तो उन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया था. आज भी टीना का किरदार फैंस के दिलों में बसा हुआ है. इसके बाद एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी.

ये हैं रानी मुखर्जी की बेस्ट फिल्में

खास बात ये है कि रानी का नाम उन हसीनाओं की लिस्ट में शुमार है. जो इंडस्ट्री के तीनों खान शाहरुख, आमिर और सलमान के साथ ब्लॉकबस्ट फिल्में दे चुकी हैं. उनकी बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट में ‘कुछ कुछ होता है’, ‘बादल’, ‘हद कर दी आपने’, ‘हैलो ब्रदर’, ‘मर्दानी’, ‘नायक’, ‘साथिया’, ‘चलते चलते’, ‘वीर जारा’ ‘हम तुम’ और 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' का नाम शामिल है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ranimukherjee chopra🔵 (@ranimukherjeeeofficial)

आदित्य चोपड़ा से रचाई है शादी

पर्सनल लाइफ की बात करें तो यश चोपड़ा के बेटे और फेमस फिल्ममेकर आदित्य चोपड़ा से शादी की है. दोनों ने साल 2014 में शादी की थी. ये कपल एक बेटी के पेरेंट्स हैं. जिसका नाम आदिरा है. उसे रानी लाइमलाइट से दूर रखती हैं.

ये भी पढ़ें - 

'8 महीने हो गए हैं,' परिणीति चोपड़ा ने खुद दिखाया बेबी बंप, अब प्रेग्नेंसी के दौरान ससुराल में शुरु कर रही हैं ये नया काम

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 23 Sep 2025 05:20 PM (IST)
Tags :
Rani Mukerji 71st National Film Awards 2023
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
GenZ और Nepo Kids पर मनीष तिवारी की पोस्ट पर बवाल, BJP ने राहुल गांधी से जोड़ा; कांग्रेस नेता को देनी पड़ी सफाई
GenZ और Nepo Kids पर मनीष तिवारी की पोस्ट पर बवाल, BJP ने राहुल गांधी से जोड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
बॉलीवुड
National Film Awards: रानी मुखर्जी को ज्यादा कैश, शाहरुख खान को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
रानी मुखर्जी को बड़ा इनाम, शाहरुख को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर ने छोड़ी टीम इंडिया की कप्तानी, अचानक इस विकेटकीपर बल्लेबाज को मिली कमान
श्रेयस अय्यर ने छोड़ी टीम इंडिया की कप्तानी, अचानक इस विकेटकीपर बल्लेबाज को मिली कमान
Advertisement

वीडियोज

Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Kuttu Atta Food Poisoning: जहांगीरपुरी में 300 बीमार, चक्की मालिक का 'झूठ' बेनकाब!
Azam Khan Release: 23 महीने बाद जेल से बाहर Azam Khan, बोले- 'अकेले रहने की आदत'
Kashipur Violence: 'I Love Mohammed' बवाल का मास्टरमाइंड Nadeem Akhtar गिरफ्तार, SP ने निकाला
MG Windsor Pro EV First Drive Review | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
GenZ और Nepo Kids पर मनीष तिवारी की पोस्ट पर बवाल, BJP ने राहुल गांधी से जोड़ा; कांग्रेस नेता को देनी पड़ी सफाई
GenZ और Nepo Kids पर मनीष तिवारी की पोस्ट पर बवाल, BJP ने राहुल गांधी से जोड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
बॉलीवुड
National Film Awards: रानी मुखर्जी को ज्यादा कैश, शाहरुख खान को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
रानी मुखर्जी को बड़ा इनाम, शाहरुख को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर ने छोड़ी टीम इंडिया की कप्तानी, अचानक इस विकेटकीपर बल्लेबाज को मिली कमान
श्रेयस अय्यर ने छोड़ी टीम इंडिया की कप्तानी, अचानक इस विकेटकीपर बल्लेबाज को मिली कमान
विश्व
'प्रेग्नेंट महिलाओं को पेरासिटामोल टैबलेट से...', ट्रंप के इस दावे को WHO ने किया खारिज; जानें क्या कहा?
'प्रेग्नेंट महिलाओं को पेरासिटामोल टैबलेट से...', ट्रंप के इस दावे को WHO ने किया खारिज
बिहार
अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा 100 करोड़ का मानहानि नोटिस, क्या था PK का आरोप?
अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा 100 करोड़ का मानहानि नोटिस, क्या था PK का आरोप?
यूटिलिटी
Uidai New Aadhaar App: UIDAI लाया नया Aadhaar ऐप, अब काम होंगे और भी आसान, जानें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?
UIDAI लाया नया Aadhaar ऐप, अब काम होंगे और भी आसान, जानें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?
ट्रेंडिंग
अंग्रेजी वाली मैडम के डांस से मच गया बवाल! ठुमके देख यूजर्स बोले- संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है- वीडियो वायरल
अंग्रेजी वाली मैडम के डांस से मच गया बवाल! ठुमके देख यूजर्स बोले- संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है- वीडियो वायरल
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Embed widget