हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'8 महीने हो गए हैं,' परिणीति चोपड़ा ने खुद दिखाया बेबी बंप, अब प्रेग्नेंसी के दौरान ससुराल में शुरु कर रही हैं ये नया काम

Parineeti Chopra Baby Bump: एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल को री लॉन्च किया है. इसपर एक्ट्रेस ने एक नया वीडियो शेयर किया. जिसमें वो अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: सखी चौधरी | Updated at : 23 Sep 2025 04:05 PM (IST)
बॉलीवुड की चुलबुली और हसीन अदाकारा परिणीति चोपड़ा अपने प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद से ही चर्चा में हैं. एक्ट्रेस लंबे समय से स्पॉटलाइट से दूर रहीं लेकिन अब उनका एक मजेदार वीडियो सामने आया है. दरअसल 8 महीने बाद एक्ट्रेस ने अपने यूट्यूब चैनल को री लॉन्च कर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. पहले वीडियो में उन्होंने अपने शानदार ह्यूमर और प्रेग्नेंसी ग्लो से सभी का दिल चुरा लिया. इसके बाद वो व्लॉगिंग के नए-नए तरीके आजमाती दिखाई दी. साथ ही एक्ट्रेस ने अपना बेबी बंप भी फ्लॉन्ट किया.

प्रेग्नेंसी में परिणीति ने शुरू किया ये काम

परिणीति चोपड़ा अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद से ही स्पॉटलाइट से दूर हैं. लेकिन अब एक्ट्रेस का जलवा यूट्यूब पर देखने को मिलेगा. एक्ट्रेस ने 8 महीने बाद अपना यूट्यूब चैनल री लॉन्च करके फैंस को बड़ी ट्रीट दी है. इस चैनल पर परी ने करीब 5 मिनट का एक व्लॉग शेयर किया है. वीडियो में कभी परिणीति चोपड़ा ब्लॉगिंग करते तो कभी खाना बनाते तो कभी पॉडकास्ट करते नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस कहती हैं कि, ‘व्लॉगिंग करना इतना आसान भी नहीं है जितना ये बाहर से नजर आता है.’


वायरल वीडियो पर दिया रिएक्शन

इस व्लॉग के आखिर में परिणीति उनकी और पति राघव की कुछ वीडियो पर रिएक्शन भी देती दिखाई दी. इसमें से पहली वीडियो वो थी जिसमें एक्ट्रेस कहती हैं कि वो कभी राजनेता से शादी नहीं करेंगी. इसपर परिणीति ने कहा कि, ‘ये मैं नहीं हूं मुझे उस दिन खाने में कुछ मिलाकर खिलाया गया था.’


पति राघव को किया रोस्ट

इसके बाद परी उस वीडियो पर रिएक्शन देती हैं. जिसमें उनके पति राघव कहते हैं कि इलेक्शन पांच साल में जीतना होता है, लेकिन पत्नी का दिल हर घंटे जीतना पड़ता है. इसपर परिणीति कहती हैं कि नहीं पत्नी का दिल हर 15 मिनट में जीतना होता है. 15 मिनट हो भी गए हैं, लेकिन कोई मेरे पास आया नहीं. बता दें कि वीडियो पर हजारों लाइक्स आ चुके हैं और कमेंट सेक्शन में लोग परी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.


Published at : 23 Sep 2025 04:05 PM (IST)
Bollywood PARINEETI CHOPRA
