डायरेक्टर से एक्टर बने थे 54 साल के ये हीरो, 15 फ्लॉप फिल्में की, फिर भी कमाए खूब पैसे

सोहेल खान सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं. उन्होंने 2002 में 'मैंने दिल तुझको दिया' फिल्म से अपने स्क्रिप्ट, निर्देशन और अभिनय की शुरुआत की. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. बतौर लीड एक्टर सोहेल की यह एकलौती फिल्म थी. इसके बाद उन्होंने हमेशा फिल्मों में साइड रोल ही प्ले किया.

लगातार दी फ्लॉप फिल्में

सोहेल खान ने अपने करियर में करीब 15-16 फिल्मों में काम किया है. इनमें उन्होंने एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया. हालांकि लीड एक्टर के रूप में उन्होंने बहुत ही कम फिल्में की हैं.

उनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर प्लॉप साबित हुईं. इस लिस्ट में ट्यूबलाइट, मैं और मिसेज खन्ना, हीरोज, गॉड तुस्सी ग्रेट हो, जाने तू... या जाने ना, सलाम-ए-इश्क, कृष्णा कॉटेज, लकीर, डरना मना है और डू नॉट डिस्टर्ब जैसी फिल्में शामिल हैं.

View this post on Instagram A post shared by Sohail Khan (@sohailkhanofficial)

परिवार के दवाब में बने हीरो?

आपको जानकर हैरानी होगी कि सोहेल कभी भी पर्दे के सामने आकर काम नहीं करना चाहते थे. उन्हें पर्दे के पीछे ही रहकर काम करना पसंद था. हालांकि, उन्होंने अपने परिवार के दबाव में आकर फिल्मों में बतौर एक्टर काम किया. इसका नतीजा क्या हुआ ये बातें अब सभी के सामने है. इस बात का खुलासा खुद सोहेल ने ही किया था.

View this post on Instagram A post shared by Sohail Khan (@sohailkhanofficial)

उन्होंने वाइल्ड फिल्म्स इंडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि जब वह फिल्मों को डायरेक्ट कर रहे थे तब उनकी परिवार ने उन्हें खुद बतौर एक्टर भी नजर आने के लिए कहा. हालांकि वह पहले इस बात को इग्नोर किया लेकिन जब बार-बार फैमिली दबाव बनाने लगी तो उन्होंने अपने खुद के डायरेक्शन में बनी फिल्म से डेब्यू किया.

View this post on Instagram A post shared by Sohail Khan (@sohailkhanofficial)

बतौर डायरेक्टर-प्रोड्यूसर हिट रहा करियर

बता दें कि सोहेल सबसे पहले बतौर डायरेक्टर फिल्मों में एंट्री मारी थी. उनके डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म 'प्यार किया तो डरना क्या' थी. साल 1998 की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी. इसके बाद उन्होंने 'मैंने दिल तुझको दिया' फिल्म को निर्देशित किया था. यूं तो सोहेल खान ने डायरेक्टर के रूप में सिर्फ 2 फिल्मों का निर्देशन किया. जबकि उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों को प्रोड्यूस किया है.

इस लिस्ट में सुपरहिट फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस, डॉन 2 , हैप्पी न्यू ईयर, जय हो, फ्रीकी अली और हेलो ब्रदर जैसी फिल्में शामिल हैं.