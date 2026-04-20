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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड52 की उम्र में आप भी चाहती हैं मलाइका अरोड़ा जैसी फिटनेस और पतली कमर, तो एक्ट्रेस ने बताई ये 5 एक्सरसाइज

52 की उम्र में आप भी चाहती हैं मलाइका अरोड़ा जैसी फिटनेस और पतली कमर, तो एक्ट्रेस ने बताई ये 5 एक्सरसाइज

Malaika Arora Workout: मलाइका अरोड़ा ने अपने फिटनेस वीडियो में कोर स्ट्रेंथ पर फोकस करते हुए 5 आसान एक्सरसाइज शेयर की हैं. अपर एब्स से लेकर आवरग्लास वेस्ट तक, उन्होंने हर गोल के लिए स्टेप्स बताए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Apr 2026 07:35 AM (IST)
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 अरोड़ा एक बार फिर अपने फिटनेस रूटीन को लेकर चर्चा में आ गई हैं. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो जिम में पसीना बहाती नजर आ रही हैं और लोगों को फिट रहने के टिप्स दे रही हैं. इस वीडियो में मलाइका का फोकस कोर स्ट्रेंथ पर है. उनका मानना है कि अगर कोर मजबूत हो, तो पूरी बॉडी का शेप बेहतर हो सकती है. इसी बीच उन्होंने अपने फैंस को आसान और असरदार एक्सरसाइज के टिप्स दिए हैं.

मलाइका ने बताए 5 स्टेप्स 

वीडियो के साथ मलाइका ने कैप्शन में लिखा, 'अपने कोर को मजबूत बनाओ, अपनी बॉडी को बदल डालो.' उन्होंने पांच तरह के चेंजेस के लिए अलग-अलग एक्सरसाइज बताई हैं. अगर किसी को अपर एब्स, लोअर एब्स, डिफाइन एब्स, ऑब्लिक लाइंस या आवरग्लास वेस्ट, तो वो ये एक्सरसाइज कर सकते है. हर एक चेंज के लिए उन्होंने 5 स्टेप बताए है, जिससे हर कोई खुद को चेंज कर सकता है. साथ ही वीडियो में मलाइका हर मूव्स को आसानी से करती दिख रही हैं, जिससे लोगों को समझने में मुश्किल नहीं आयेगी. खासकर इस स्टेप्स को आप अपने घर में भी फॉलो कर सकते है और खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते है.

 
 
 
 
 
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फिटनेस को लेकर चर्चा में रहती है मलाइका 

वहीं मलाइका अरोड़ा की बात करें, तो वो लंबे समय से अपनी फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं. बढ़ते उम्र के बावजूद उनका फिट और टोन्ड लुक लोगों को इंस्पायर करता है. वो अक्सर योग, जिम और डाइट से जुड़े टिप्स सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. मलाइका का मानना है कि फिट रहना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अच्छी सेहत के लिए भी जरूरी है. उनके फैंस भी उनके फिटनेस रूटीन को फॉलो करना पसंद करते हैं और उनसे मोटिवेशन लेते हैं.

ये भी पढ़ें: 'महावतार परशुराम' से विक्की कौशल का दमदार पोस्टर रिलीज, मेकर्स ने दिया महान योद्धा का संदेश

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Published at : 20 Apr 2026 07:35 AM (IST)
Tags :
MALAIKA ARORA Core Workout Tips
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