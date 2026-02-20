बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू अपनी पिल्मों के अलग टॉपिक से हमेशा ही फैंस को हैरान कर देती हैं. अब हाल ही में तापसी एक और फिल्म में नजर आ रही हैं ये फिल्म है 'अस्सी'. एक्ट्रेस इस फिल्म में रावी का किरदार निभा रही हैं. जो एक निडर वकील है और यौन हिंसा के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रही है. अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी ये कोर्टरूम ड्रामा फिल्म आज ही यानी 20 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. फिल्म में तापसी का किरदार पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है, तनावपूर्ण नैतिक टकराव से लेकर कठिन कानूनी संघर्षों तक, ये पूरी तरह उनके अभिनय का प्रभावशाली प्रस्तुतीकरण है.

क्या आप भी इस फिल्म को देखने के बारे में सोच रहे हैं? अगर अभी तक मन नहीं बनाया है और केवल सोच ही रहे हैं तो पहले यहां 5 पॉइंट्स में जान लीजिए कि ये फिल्म क्यों देखना चाहिए? इसके बाद फैसला करें और फिल्म देखने जाएं.

1. तापसी के अभिनय के लिए

ये कोई पहली बार नहीं है जब तापसी पन्नू किसी कोर्टरूम ड्रामा में नजर आी हों. वो इससे पहले भी कोर्टरूम के तीखे संघर्ष को कभी विक्टम बनकर तो कभी आरोपी बनकर दिखा चुकी हैं. इस फिल्म में भी तापसी की एक्टिंग जबरदस्त हैं. तापसी का किरदार पूरी फिल्म में बड़ी ही निडरता और मजबूती से खड़ा है, जो इस फिल्म को नया मोड़ देता है और बेहतरीन बनाता है.

2. अनुभव सिन्हा और तापसी की जोड़ी

ये पहली बार नहीं है जब तापसी पन्नू और अनुभव सिन्हा साथ में नजर आ रहे हैं. बल्कि इससे पहले भी दोनों की जोड़ी को बिग स्क्रीन पर खूब पसंद किया गया है. इससे पहले दोनों 'मुल्क' और 'थप्पड़' जैसी फिल्मों के लिए साथ आए थे. ये दोनों ही फिल्में भी कोर्टरूम ड्रामा थीं. तापसी का अभिनय और अनुभव की कहानी और उन्हें दिखाने का तरीका, जब दोनों मिलते हैं तो कमाल ही करते हैं.

3. सशक्त और सच्ची कहानी

फिल्म की कहानी समास के एक ऐसे मुद्दे से जुड़ी है जिसे हम आए दिन अनदेखा कर देते हैं. रेप, ईव टीजिंग जैसी घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि लोगों ने ज्यादातर इन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया है. लेकिन हम इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते हैं जितना इन घटनाओं को अनदेखा किया जाता है ये उतनी ही बढ़ती भी हैं. तापसी इस फिल्म के जरिए एक सच्ची और सशक्त कहानी दिखा रही हैं जो हर किसी को एक बार तो देखना ही चाहिए.

4. मनोरंजन नहीं आत्ममंथन

फिल्म 'अस्सी' किसी मनोरंजन के लिए नहीं बनाई गई है. इस फिल्म में सच्चाई है जो हर किसी के देखने के सोचने के नजरिए को दल सकती है. 'रावी' के किरदार में तापसी पन्नू बैलेंस्ड एक्टिंग कर रही हैं. ये एक ऐसी कहानी है जो फिल्म के खत्म हो जाने के बाद भी मन में बनी रहेगी. इस कहानी को देखने के बाद इतनी आसानी से इसकी उधेड़बुन से निकल नहीं पाएंगे. ऐसे में ये फिल्म मनोरंजन से ज्यादा आत्ममंथन और समाज की सच्चाई को उजागर करती है.

5. नो मैलोड्रामा फिल्म

ये फिल्म किसी मैलोड्रामा से अलग बेहद ही सधे हुए अंदाज में आपको पूरी कहानी समझाती है. हर एक किरदार ने अपने आप में एक छाप छोड़ी है. हर किरदार सच्चा और हर घटना में गंभीरता महसूस होगी. निर्देशन की टैक्निकैलिटी समझने वाले लोग हर कैमरा एंगल को अच्छे से समझ पाएंगे. ये फिल्म किसी को भी हीरो नहीं बनाती बल्कि इसका केन्द्र इसकी कहानी है.

अस्सी रिव्यू

एबीपी लाइव ने फिल्म अस्सी को पांच में से 4.5 स्टार देते हुए लिखा है, 'अनुभव सिन्हा का डायरेक्शन कमाल है, जिस तरह से उन्होंने रॉ कैमरा एंगल दिखाए हैं वो इस फिल्म को असर को कई गुना बढ़ाते हैं. उन्होंने किसी एक को हीरो नहीं बनाया. हर किरदार को उसकी जरूरत के हिसाब से सीन दिए. कहानी को हीरो बनाया और ये एक कमाल का फिल्ममेकर ही कर सकता है. कुल मिलाकर ये एक बहुत जरूरी फिल्म है, जिसे हर हाल में सबके साथ देखिए.'