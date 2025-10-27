हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइन 5 वजहों से 'एक दीवाने की दीवानियत' ने रची सफलता की नई परिभाषा

इन 5 वजहों से 'एक दीवाने की दीवानियत' ने रची सफलता की नई परिभाषा

Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office: हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्मों की लिस्ट में अपना नाम सिर्फ एक हफ्ते में ही शामिल कर लिया है. इसकी 5 बड़ी वजहें जानिए.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 27 Oct 2025 09:07 PM (IST)
Preferred Sources

साल जाते-जाते एक ऐसी फिल्म थिएटर्स में आई जिसे लेकर किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि दिन बीतने के साथ वो 'थामा' जैसी बड़ी फिल्म को भी टक्कर देने लगेगी. फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जोड़ी पहली बार बनी है और इस जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर गदर काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.

जिस फिल्म का न प्रमोशन हुआ और न ही रिलीज से पहले कोई खास बात हुई, वो रिलीज होते ही बवाल कर गई, कैसे? फिल्म सिर्फ हफ्ते भर में सफल फिल्मों में शामिल हो चुकी है और इसकी कई वजहें हैं जिनपर नजर डाल लीजिए.

'एक दीवाने के दीवानियत' के सफल होने की 5 वजहें

1- फिल्म का रिव्यू और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ: इस फिल्म को क्रिटिक्स ने अच्छी फिल्म बताया. एबीपी न्यूज ने अपने रिव्यू में इसे जुनूनियत से भरी फिल्म बताया और 3 स्टार दिए. इसके अलावा, सोशल मीडिया पर भी दर्शकों ने फिल्म को लेकर पॉजिटिव रिएक्शन दिए, जो फिल्म में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए काफी था.

2- फिल्म का बजट: अक्षय कुमरा की फिल्म 'हाउसफुल 5' से लेकर 'जॉली एलएलबी 3' जैसी फिल्में 100 करोड़ी बनकर भी हिट नहीं बन पाईं. इसकी खास वजह इनका बड़ा बजट रहा. वहीं 'लोका चैप्टर 1' और 'सु फ्रॉम सो' जैसी फिल्में ब्लॉकबस्टर हो गईं क्योंकि इन्होंने छोटा बजट होने की वजह से जितनी भी कमाई की वो इनके लिए प्लस होता चला गया.

यही बात 'दीवानियत' में भी लागू होती है. फिल्म को सिर्फ 25 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है और फिल्म अब तक 45 करोड़ के करीब इंडिया में और वर्ल्डवाइड 50 करोड़ के ऊपर कमा चुकी है. यानी फिल्म किसी भी दिन बॉक्स ऑफिस पर दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाई फिर भी हिट हो गई.

3- प्रमोशन को लेकर मेकर्स की स्ट्रैटजी: 'सैयारा' रिलीज होने से पहले फिल्म को लेकर न तो बात की गई और न ही इसके एक्टर लोगों के सामने आए. जब फिल्म रिलीज हुई तो साल की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल हो गई. फिल्म का प्रमोशन दर्शकों ने किया न कि मेकर्स ने.

बिल्कुल इसी तरह इस फिल्म के प्रमोशन में एक भी रुपया रिलीज के पहले खर्च नहीं किया गया. अब खुद हर्षवर्धन राणे सिर्फ एक छोटी सी वैन लेकर देशभर में घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं. प्रमोशन का ये तरीका थोड़ा कैजुअल जरूर है, लेकिन सुपरहिट साबित हुआ है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Harshvardhan Rane (@harshvardhanrane)

4- 'सनम तेरी कसम' की री-रिलीज ने बना दिया हर्षवर्धन को ब्रांड: हर्षवर्धन राणे की 2016 की महाफ्लॉप फिल्म 'सनम तेरी कसम' को दोबारा रिलीज किया गया तो इसने 42 करोड़ के आसपास कमाई करते हुए रिकॉर्ड बना दिया.

फिल्म सुपरहिट हो गई. दर्शकों ने फिल्म को कल्ट का टैग दिया. अब वैसे ही जुनून से भरे प्यार वाली कहानी दोबारा देखने को मिली, वो भी हर्षवर्धन के साथ तो ये फैंस के लिए एक बड़े ऑफर की तरह था. जाहिर है लोग फिल्म देखने जाने लगे.

5- 'सैयारा' भी बनी बड़ी वजह: अहान पांडे और अनीत पड्डा की फ्रेश लव स्टोरी वो भी मोहित सूरी स्टाइल में! मतलब बस कमाल और कुछ नहीं. लोगों को बहुत दिनों से 'एक विलेन', 'जन्नत' और 'आशिकी 2' जैसी फिल्मों का इंतजार था. वैसी ही फिल्म आ गई और लोगों ने उसे सिर-आंखों पर बिठा लिया.

बिल्कुल वैसे ही जब 'एक दीवाने की दीवानियत' रिलीज हुई तो जेन जी से लेकर मिलेनियल तक, हर तरह का दर्शक वर्ग फिल्म देखने के लिए पहुंचने लगा. साफ है कि ये 5 वजहें इस फिल्म को बड़ा बनाने के लिए काफी हैं. 

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 27 Oct 2025 08:27 PM (IST)
Tags :
Harshvardhan Rane Sonam Bajwa Box Office Ek Deewane Ki Deewaniyat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट क्रैश, भड़का चीन; कहा- यहां आकर अपनी ताकत दिखाने....
दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट क्रैश, भड़का चीन; कहा- यहां आकर अपनी ताकत...
बिहार
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
शराब की लत थी इन बड़े स्टार्स को, एक ने तो 16 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था नशा
शराब की लत थी इन बड़े स्टार्स को, एक ने तो 16 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था नशा
Advertisement

वीडियोज

LIC Amrit Bal Policy: आपके बच्चे के भविष्य की सबसे सुरक्षित Investment!| Paisa Live
Madras High Court ने दिया Crypto Currency को कानूनी दर्जा | Paisa Live
किसान को बचाने गईं बेटियों से बर्बरता, गुंडों पर 'मौन' क्यों Mohan सरकार? | CM Mohan Yadav
2025 Hyundai Venue first look: Creta से भी ज़्यादा? | Auto Live
Volvo EX40 One month drive review! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट क्रैश, भड़का चीन; कहा- यहां आकर अपनी ताकत दिखाने....
दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट क्रैश, भड़का चीन; कहा- यहां आकर अपनी ताकत...
बिहार
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
शराब की लत थी इन बड़े स्टार्स को, एक ने तो 16 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था नशा
शराब की लत थी इन बड़े स्टार्स को, एक ने तो 16 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था नशा
क्रिकेट
टीम इंडिया ने खूंखार बल्लेबाज को वापस बुलाया, 182 का है स्ट्राइक रेट; वर्ल्ड कप में बवाल मचना तय
टीम इंडिया ने खूंखार बल्लेबाज को वापस बुलाया, 182 का है स्ट्राइक रेट; वर्ल्ड कप में बवाल मचना तय
रिलेशनशिप
ये क्वॉलिटीड देखकर आप भी जान सकते हैं कि आपका पार्टनर इमोशनली मैच्योर है या नहीं
ये क्वॉलिटीड देखकर आप भी जान सकते हैं कि आपका पार्टनर इमोशनली मैच्योर है या नहीं
हेल्थ
20 की उम्र के बाद महिलाओं को रेगुलर्ली कराने चाहिए ये टेस्ट्स, आप भी जरूर करें इन्हें रूटीन चेकअप में शामिल
20 की उम्र के बाद महिलाओं को रेगुलर्ली कराने चाहिए ये टेस्ट्स, आप भी जरूर करें इन्हें रूटीन चेकअप में शामिल
यूटिलिटी
स्टेबलाइजर के ऊपर भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान
स्टेबलाइजर के ऊपर भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget