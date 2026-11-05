ओटीटी पर कब आएगी रणबीर कपूर की 'रामायण'? जानें किस प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे

नितेश तिवारी निर्देशित 'रामायण' 5 नवंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई. फिल्म की हर तरफ चर्चा है और पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं. फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे और यश लीड रोल में हैं.

थिएटर रिलीज के बीच में फिल्म की डिजिटल रिलीज को लेकर भी खबरें आ रही हैं.

ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे फिल्म?

इकोनॉमिक्स के मुताबिक, फिल्म ओटीटी पर जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी. थिएट्रिकल रन खत्म होने के बाद फिल्म जियो हॉस्टार पर स्ट्रीम होगी. फिल्म प्लेटफॉर्म पर 'पे-पर-व्यू' ऑप्शन पर उपलब्ध होगी. इसका मतलब है कि व्यूअर्स को जियो हॉटस्टार पर फिल्म देखने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा. फिर चाहे उनके पास जियो हॉटस्टार का एक्टिव सब्सक्रिप्शन क्यों न हो.

वहीं ऐसी भी खबरें हैं कि स्टार ग्रुप ने फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स के लिए 450 करोड़ की बड़ी डील साइन की है.

बॉक्स ऑफिस पर धमाका

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ओपनिंग डे पर फिल्म धमाका करने जा रही है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने रात साढ़े 7 बजे तक 49.24 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है. वहीं ग्रॉस फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है. फिल्म ने 58.10 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन के फाइनल आंकड़े रात साढ़े 10 बजे तक आएंगे.

ये भी पढ़ें- बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनी 'रामायण', 6 बजे तक 16 फिल्मों को बुरी तरह पछाड़ा, बनाया रिकॉर्ड

फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं. हर तरफ फिल्म के वीएफएक्स की तारीफ हो रही है. वहीं रावण के रोल में यश को काफी पसंद किया जा रहा है. यश और जटायु की लड़ाई भी चर्चा में हैं. जटायु को अनुपम खेर ने आवाज दी है. वहीं दिलजीत दोसांझ ने हनुमान चालीसा गाई है. फिल्म का म्यूजिक ए आर रहमान और हंस जिमर ने दिया है. फिल्म में विवेक ओबेरॉय, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, सनी देओल जैसे स्टार्स भी नजर आए हैं.