हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBiggest Dussehra Openers: दशहरा पर सबसे ज्यादा कमाने वाली 5 फिल्में, 3rd नंबर पर 'कांतारा- चैप्टर 1'

Biggest Dussehra Openers: दशहरा पर सबसे ज्यादा कमाने वाली 5 फिल्में, 3rd नंबर पर 'कांतारा- चैप्टर 1'

Biggest Dussehra Openers: हर साल दशहरा पर कई फिल्में पर्दे पर आती हैं. हम आपको पिछले तीन सालों में दशहरा पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5 फिल्मों के बारे में बता रहे हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 02 Oct 2025 03:27 PM (IST)
Preferred Sources

दशहरा के मौके पर हर साल बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्में तक रिलीज होती हैं. कई बार बॉक्स ऑफिस पर एक साथ कई फिल्मों ने दशहरा पर धावा बोला है. ऐसे में किसी ने कम कमाई की तो किसी ने गर्दा उड़ा दिया.

इस साल भी दशहरा पर 'कांतारा- चैप्टर 1' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' जैसी कई फिल्में थिएटर्स में रिलीज हुई हैं. इस बीच हम आपको पिछले 3 सालों में दशहरा पर सबसे ज्यादा कमाने वाली 5 फिल्मों की लिस्ट दे रहे हैं.

कांतारा- चैप्टर 1

  • 'कांतारा- चैप्टर 1' दशहरा के मौके पर (2 अक्टूबर 2025) को थिएटर्स में रिलीज हो गई है.
  • ऋषभ शेट्टी की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करती दिख रही है.
  • सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म अब तक 22.46 करोड़ रुपए कमा चुकी है.
  • 'कांतारा- चैप्टर 1' पिछले तीन सालों में दशहरा पर रिलीज हुई तीसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है.

Biggest Dussehra Openers: दशहरा पर सबसे ज्यादा कमाने वाली 5 फिल्में, 3rd नंबर पर 'कांतारा- चैप्टर 1

लियो

  • विजय थलापति की एक्शन-थ्रिलर तमिल फिल्म 'लियो' इस फेहरिस्त में टॉप पर है.
  • ये फिल्म 19 अक्टूबर 2023 को दशहरा के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
  • 'लियो' तमिल के अलावा तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में भी पर्दे पर आई थी.
  • सैकनिल्क के मुताबिक 'लियो' ने पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 64.8 करोड़ रुपए कमाए थे.

Biggest Dussehra Openers: दशहरा पर सबसे ज्यादा कमाने वाली 5 फिल्में, 3rd नंबर पर 'कांतारा- चैप्टर 1

वेट्टैयन

  • रजनीकांत की फिल्म 'वेट्टैयन' दशहरा 2024 पर सिनेमाघरों में आई थी.
  • टीजे ज्ञानवेल के डायरेक्शन वाली इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी नजर आए थे.
  • सैकनिल्क की मानें तो 'वेट्टैयन' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 31.7 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी.

Biggest Dussehra Openers: दशहरा पर सबसे ज्यादा कमाने वाली 5 फिल्में, 3rd नंबर पर 'कांतारा- चैप्टर 1

भगवंत केसरी

  • 'भगवंत केसरी' का सामना बॉक्स ऑफिस पर विजय थलापति की 'लियो' से हुआ था.
  • नंदमुरी बालाकृष्ण स्टारर ये एक्शन-थ्रिलर फिल्म 18 अक्टूबर को दशहरे पर ही रिलीज हुई थी.
  • 'भगवंत केसरी' में एक्ट्रेस श्रीलीला भी लीड एक्ट्रेस के रोल में दिखाई दी थीं.
  • सैकनिल्क की रिुपोर्ट की मानें तो फिल्म ने ओपनिंग डे पर 16.6 करोड़ रुपए कमाए थे.

Biggest Dussehra Openers: दशहरा पर सबसे ज्यादा कमाने वाली 5 फिल्में, 3rd नंबर पर 'कांतारा- चैप्टर 1

जिगरा

  • आलिया भट्ट और वेदांग रैना स्टारर फिल्म 'जिगरा' 10 अक्टूर 2024 को पर्दे पर आई थी.
  • दशहरे पर रिलीज हुई इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म को वसन बाला ने डायरेक्ट किया है.
  • 'जिगरा' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 4.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 02 Oct 2025 03:07 PM (IST)
Tags :
Leo Bhagavanth Kesari Kantara Chapter 1 Vettaiyan
Embed widget