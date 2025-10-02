एक्सप्लोरर
Biggest Dussehra Openers: दशहरा पर सबसे ज्यादा कमाने वाली 5 फिल्में, 3rd नंबर पर 'कांतारा- चैप्टर 1'
Biggest Dussehra Openers: हर साल दशहरा पर कई फिल्में पर्दे पर आती हैं. हम आपको पिछले तीन सालों में दशहरा पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5 फिल्मों के बारे में बता रहे हैं.
दशहरा के मौके पर हर साल बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्में तक रिलीज होती हैं. कई बार बॉक्स ऑफिस पर एक साथ कई फिल्मों ने दशहरा पर धावा बोला है. ऐसे में किसी ने कम कमाई की तो किसी ने गर्दा उड़ा दिया.
इस साल भी दशहरा पर 'कांतारा- चैप्टर 1' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' जैसी कई फिल्में थिएटर्स में रिलीज हुई हैं. इस बीच हम आपको पिछले 3 सालों में दशहरा पर सबसे ज्यादा कमाने वाली 5 फिल्मों की लिस्ट दे रहे हैं.
कांतारा- चैप्टर 1
- 'कांतारा- चैप्टर 1' दशहरा के मौके पर (2 अक्टूबर 2025) को थिएटर्स में रिलीज हो गई है.
- ऋषभ शेट्टी की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करती दिख रही है.
- सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म अब तक 22.46 करोड़ रुपए कमा चुकी है.
- 'कांतारा- चैप्टर 1' पिछले तीन सालों में दशहरा पर रिलीज हुई तीसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है.
लियो
- विजय थलापति की एक्शन-थ्रिलर तमिल फिल्म 'लियो' इस फेहरिस्त में टॉप पर है.
- ये फिल्म 19 अक्टूबर 2023 को दशहरा के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
- 'लियो' तमिल के अलावा तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में भी पर्दे पर आई थी.
- सैकनिल्क के मुताबिक 'लियो' ने पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 64.8 करोड़ रुपए कमाए थे.
वेट्टैयन
- रजनीकांत की फिल्म 'वेट्टैयन' दशहरा 2024 पर सिनेमाघरों में आई थी.
- टीजे ज्ञानवेल के डायरेक्शन वाली इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी नजर आए थे.
- सैकनिल्क की मानें तो 'वेट्टैयन' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 31.7 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी.
भगवंत केसरी
- 'भगवंत केसरी' का सामना बॉक्स ऑफिस पर विजय थलापति की 'लियो' से हुआ था.
- नंदमुरी बालाकृष्ण स्टारर ये एक्शन-थ्रिलर फिल्म 18 अक्टूबर को दशहरे पर ही रिलीज हुई थी.
- 'भगवंत केसरी' में एक्ट्रेस श्रीलीला भी लीड एक्ट्रेस के रोल में दिखाई दी थीं.
- सैकनिल्क की रिुपोर्ट की मानें तो फिल्म ने ओपनिंग डे पर 16.6 करोड़ रुपए कमाए थे.
जिगरा
- आलिया भट्ट और वेदांग रैना स्टारर फिल्म 'जिगरा' 10 अक्टूर 2024 को पर्दे पर आई थी.
- दशहरे पर रिलीज हुई इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म को वसन बाला ने डायरेक्ट किया है.
- 'जिगरा' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 4.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
