'रामायण' का ट्रेलर रिलीज से पहले ऑनलाइन लीक, रणबीर कपूर का एंट्री सीन हुआ वायरल, मेकर्स ने उठाया ये कदम
Ramayana Part 1 Trailer Leak: रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' पार्ट 1 का ट्रेलर पायरेसी का शिकार हो गया है. दरअसल रिलीज से पहले ही ट्रेलर की क्लिप सोशल मीडिया पर वारयल हो गई है.
रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' साल की मच अवेटेड फिल्म है. वहीं इसके ट्रेलर का भी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इन सबके बीच बड़ी खबर आ रही है कि 'रामायण: पार्ट 1' का ट्रेलर अपने ऑफिशियल डिजिटल लॉन्च से पहले ही लीक हो गया है. 'रामायण' पार्ट 1 का ट्रेलर लीक होने पर मेकर्स ने बड़ा कदम उठाया है.
'रामायण' पार्ट 1 का ट्रेलर लीक
बता दें कि नई दिल्ली में हुए खास 'प्रथम संकल्प' इवेंट के दौरान रिकॉर्ड किया गया 1 मिनट 28 सेकंड का एक क्लिप, स्क्रीनिंग के कुछ ही घंटों के भीतर सोशल मीडिया पर सामने आ गया. इसके जवाब में, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और फिल्म की लीगल टीम ने लीक हुए फुटेज को हटाने और उसके सोर्स का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर एंटी-पायरेसी ऑपरेशन शुरू किया है. आधिकारिक ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होने वाला है, इसलिए मेकर्स फैंस से अपील कर रहे हैं कि वे अनऑफिशियल क्लिप न देखें और विजुअल्स का एक्सपीरियंस उसी तरह करें जैसा कि सोचा गया था।
'रामायण: पार्ट 1' का खास प्रीव्यू सिर्फ नई दिल्ली में 'प्रथम संकल्प' इवेंट में शामिल होने वाले गेस्ट के लिए था. हालांकि, स्क्रीनिंग के कुछ ही समय बाद, लगभग 1 मिनट 28 सेकंड का फोन से रिकॉर्ड किया गया क्लिप ऑनलाइन वायरल हो गया. वायरल हो रही क्लिप में भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर की एंट्री का सीन और वह पल भी शामिल है जब वे कैकेयी को दिए गए अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए वनवास जाने के लिए हामी भरते हैं. एक और वायरल क्लिप में यश रावण के किरदार में गरजते हुए दिख रहे हैं.
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'रामायण' पार्ट 1 का ट्रेलर लीक होने पर एंटी-पायरेसी एक्शन शुरू
प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और डायरेक्टर नितेश तिवारी ने बिना इजाजत अपलोड किए गए कंटेंट की पहचान करने और उसे हटाने के लिए अपने एंटी-पायरेसी पार्टनर और लीगल टीमों को काम पर लगा दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि शनिवार रात से ही इसे हटाने की कोशिशें चल रही हैं, रविवार सुबह तक रेडिट से तो क्लिप हटा दी गई, लेकिन एक्स (पहले ट्विटर) से इसे हटाना ज्यादा मुश्किल साबित हुआ है.
कब रिलीज होगा रामायण का ट्रेलर
बता दें कि 'रामायण' पार्ट 1 का ट्रेलर ऑफिशियली 24 जुलाई को रिलीज किया जाएगा. वहीं ये फिल्म दिवाली के मौके पर यानी 8 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बता दें कि फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे, यश, सनी देओल, लारा दत्ता और रकुल प्रीत सिंह अहम भूमिका निभाते हुए दिखेंगी.
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