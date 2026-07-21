'सलमान खान के परिवार में करियर बनाने के लिए शादी की?' ट्रोलिंग पर आयुष शर्मा ने तोड़ी चुप्पी

INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सलमान खान के परिवार में करियर बनाने के लिए शादी की?' आयुष शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- पहले ये बातें सुनकर बुरा लगता था

'सलमान खान के परिवार में करियर बनाने के लिए शादी की?' आयुष शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- पहले ये बातें सुनकर बुरा लगता था

आयुष शर्मा की शादी सलमान खान की बहन अर्पिता खान से हुई है. एक्टर को लेकर अक्सर ये बातें होती हैं कि उन्होंने अपना करियर बनाने के लिए खान परिवार में शादी की है. अब आयुष शर्मा ने इस पर चुप्पी तोड़ी है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 21 Jul 2026 05:15 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर आयुष शर्मा और सलमान खान के जीजा ने हाल ही में उन लोगों को करारा जवाब दिया, जो मानते हैं कि उन्होंने सलमान खान के परिवार में शादी सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए की थी. एक इंटरव्यू में आयुष ने इस मुद्दे पर खुलकर बात करते हुए बताया कि पहले ऐसी बातें सुनकर उन्हें बुरा लगता था, लेकिन अब उन्होंने ट्रोल्स की सोच पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है.

फिल्मी करियर बनाने के लिए सलमान खान के परिवार में की शादी?
आयुष शर्मा ने द लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में अपनी शादी को लेकर बात की. आयुष शर्मा से पूछा गया कि लोग आरोप लगाते हैं कि आपने सलमान खान की बहन अर्पिता खान से शादी करियर बनाने के लिए की?

इस पर आयुष शर्मा ने कहा, 'लोग हैं लेगों का काम है कहना. पहले मुझे बुरा लगता था कि लोग क्यों कह रहे हैं ऐसा. ये इतने सालों से चलता आ रहा है. मेरी और अर्पिता की अभी 11वीं वेडिंग एनिवर्सरी हो चुकी है. हमारा बेटा 10 साल का है 6 साल की बेटी है.'

ये भी पढ़ेंः 3000 करोड़ की नेटवर्थ, 150 करोड़ फीस, 60 की उम्र में 'मनी-मशीन' बने हुए हैं सलमान खान, जानें कहां-कहां से आता है पैसा?

एक्टर ने कहा, 'मैंने तीन फिल्में की हैं जिनमें से कोई ब्लॉकबस्टर नहीं हैं. परिवार और करियर का कोई कनेक्शन नहीं है. लेकिन मुझे लगता है कि कभी-कभी लोग अपके बारे में परसेप्शन बना लेते हैं. पहले इन सब चीजों पर बुरा लगता था, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्योंकि अगर मैं इस पर रिएक्ट करूं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे है, तो वो मैं अपनी शादी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं.'

सलमान खान के परिवार में करियर बनाने के लिए शादी की?' आयुष शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- पहले ये बातें सुनकर बुरा लगता था

आयुष शर्मा ने मीम्स पर किया रिएक्ट
आयुष शर्मा ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में कई मीम्स बनते हैं. उन्होंने कहा, 'एक मीम था जिसमें लिखा था कि प्ले स्टेशन पाने के लिए लोग क्या-क्या कर लेते हैं. ये पढ़कर मैं बहुत हंसा. मेरा मन हुआ कि फोटो पोस्ट करके लिखूं मैं प्लेस्टेशन प्रो में हूं.'

आयुष ने आगे कहा,  किसी ने कहा था कि उनकी फिल्में नहीं चल रहीं, इसलिए जल्द ही उनका तलाक हो जाएगा. इस पर आयुष ने रिएक्ट करते हुए कहा कि तलाक मेरी फिल्मों के फ्लॉप होने की वजह से नहीं होगा.वो मेरे खराब जोक्स की वजह से होगा. क्योंकि अर्पिता फ्रस्टेट होकर कहगी मुत निकलो.'

आयुष शर्मा और अर्पिता खान की शादी
बता दें, आयुष शर्मा की शादी सलमान खान की बहन अर्पिता खान से हुई है. इन दोनों की शादी 18 नवंबर 2014 को हैदराबाद के ताज फलकनुमा पैलेस में बहुत ही भव्य तरीके से हुई थी. अर्पिता खान सलमान खान की छोटी बहन हैं. 

सलमान खान के परिवार में करियर बनाने के लिए शादी की?' आयुष शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- पहले ये बातें सुनकर बुरा लगता था

ये भी पढ़ेंः FIFA WC 2026: संजय दत्त ने परिवार संग मनाया स्पेन की जीत का जश्न, पत्नी मान्यता ने शेयर किया वीडियो

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 21 Jul 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
Arpita Khan Aayush Sharma SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'सलमान खान के परिवार में करियर बनाने के लिए शादी की?' आयुष शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- पहले ये बातें सुनकर बुरा लगता था
'सलमान खान के परिवार में करियर बनाने के लिए शादी की?' ट्रोलिंग पर आयुष शर्मा ने तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
'20 जुलाई को पूरे देश का दिल टूटा...', CJP प्रोटेस्ट के सपोर्ट में उतरीं सोनाक्षी सिन्हा, शेयर की दिल झकझोर देने वाली तस्वीरें
CJP प्रोटेस्ट के सपोर्ट में उतरीं सोनाक्षी सिन्हा, शेयर की दिल झकझोर देने वाली तस्वीरें
बॉलीवुड
'मरते दम तक रक्षा करूंगा...', शहनाज गिल संग डेटिंग की खबरों पर राघव जुयाल ने तोड़ी चुप्पी
क्या शहनाज गिल को डेट कर रहे राघव जुयाल? एक्टर ने खुद बताया सच
बॉलीवुड
Amrita Rao Vivah Movie: 7 मिनट के रोल ने बदली अमृता राव की किस्मत, बताया कैसे मिला 'विवाह' में लीड रोल
7 मिनट के रोल ने बदली अमृता राव की किस्मत, बताया कैसे मिला 'विवाह' में लीड रोल
Advertisement

वीडियोज

Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद शेयर किया भावुक हेल्थ अपडेट, बोले- रिकवरी का मुश्किल दौर अब शुरू हुआ
BMW खरीदते वक्त Mileage कौन देखता है? Mileage नहीं, Experience मायने रखता है! Ft. Himanshu Arya
Ramayana में Ravi Dubey होंगे सबसे बड़ा Surprise Package? Yash ने किया बड़ा खुलासा
Lock Upp 2 से Yogesh Rawat हुए Evict, Fans ने Makers को किया ट्रोल, बोले- 'Unfair Elimination!'
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Ram Kapoor के Kiss पर जताई नाराजगी, कहा- ‘बिना Consent दोबारा मत करना’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
हेल्थ
Explained: बारिश के मौसम में डेंगू की नो टेंशन! भारत की पहली वैक्सीन कितनी कारगर? जानें कीमत, तरीका और साइड इफेक्ट्स
बारिश के मौसम में डेंगू की नो टेंशन! भारत की पहली वैक्सीन कितनी कारगर और कीमत क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पुलिस वाले बिना बैज के थे...इनको जवाब मिलेगा', अखिलेश की महिला सांसद ने सरकार को सुनाई दो टूक
'पुलिस वाले बिना बैज के थे...इनको जवाब मिलेगा', अखिलेश की महिला सांसद ने सरकार को सुनाई दो टूक
इंडिया
'इसमें हमें न...', CJP प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज के विरोध में लगी याचिका, दिल्ली HC ने दिया कुछ ऐसा जवाब
'इसमें हमें न...', CJP प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज के विरोध में लगी याचिका, दिल्ली HC ने दिया कुछ ऐसा जवाब
इंडिया
Maharashtra Politics: शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 11 Worldwide: 'धमाल 4' ने मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर पर क्योंं उठे सवाल? पूर्व भारतीय दिग्गज ने कप्तानी बदलने की उठाई मांग
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर पर क्योंं उठे सवाल? पूर्व भारतीय दिग्गज ने कप्तानी बदलने की उठाई मांग
दिल्ली NCR
सरकार से फिर बात करने जाएंगे अभिजीत दीपके? CJP चीफ बोले- अब हम नहीं उनको यहां आना होगा
सरकार से फिर बात करने जाएंगे अभिजीत दीपके? CJP चीफ बोले- अब हम नहीं उनको यहां आना होगा
मध्य प्रदेश
Explained: चार शादी, तीन तलाक और बेटी को आधी प्रॉपर्टी समेत बहुत कुछ! MP का UCC बिल कैसे शरीयत बदल देगा?
चार शादी, तीन तलाक, बेटी को आधी प्रॉपर्टी! MP UCC बिल कैसे शरीयत बदलेगा?
ENT LIVE
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
ENT LIVE
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
ENT LIVE
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
ENT LIVE
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Embed widget