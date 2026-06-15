सनी संग काम नहीं करना चाहती थीं अमीषा, 'गदर' के 25 साल बाद खुद किया खुलासा

25 Years Of Gadar: सनी देओल और अमीषा पटेल की बेहतरीन फिल्म 'गदर' की रिलीज के 25 साल पूरे हो चुके हैं. न सिर्फ हिंदी सिनेमा बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली गदर ने सनी और अमीषा को जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई थी. हालांकि इस फिल्म में काम करने को लेकर पहले अमीषा के मन में कुछ शक था. गदर की रिलीज के 25 साल पूरे होने पर एक्ट्रेस ने खुद इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है.

सनी देओल संग काम नहीं करना चाहती थीं अमीषा पटेल?

गदर 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी. इसका डायरेक्शन अनिल शर्मा ने किया था. इसकी रिलीज के 25 साल पूरे होने पर अमीषा ने हिन्दुस्तान टाइम्स से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बताया कि उम्र में कई साल बड़े सनी देओल के साथ काम करने को लेकर उनके मन में संदेह था. हालांकि फिल्म की कहानी समझने के बाद उन्होंने अपनी सोच को पीछे छोड़ दिया.

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अमीषा पटेल ने कहा, 'मैंने सबसे पहले यही पूछा था कि क्या आपको नहीं लगता कि मैं इस फिल्म के लिए बहुत छोटी हूं? मेरे साथ रोमांस करने वाले हीरो मुझसे उम्र में काफी बड़े थे. जब उन्होंने मुझे कहानी समझाई, तो मुझे तारा सिंह के रफ अंदाज और सकीना के नज़ाकत भरे अंदाज़ के बीच का फ़र्क समझ में आया.'

सकीना के रोल के लिए 500 लड़कियों ने दिया था ऑडिशन

अमीषा ने फिल्म में सकीना का किरदार निभाया था. ये रोल उन्हें आसानी से नहीं मिला था. इसके लिए 500 लड़कियों ने ऑडिशन दिया था. वहीं इस रोल में खुद को ढालने के लिए अमीषा को काफी मेहनत भी करनी पड़ी थीं. उन्होंने बताया, 'हमने मस्जिदों का दौरा किया, नमाज देखी, ब्रिटिश राज के बारे में पढ़ा और उस समय के दौर को समझा. अनिल शर्मा जी ने मुझे सकीना के किरदार को गहराई से समझने में मदद की.'

जमकर की सनी देओल की तारीफ

अमीषा ने इंटरव्यू में सनी देओल की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, 'वह बहुत सब्र रखने वाले और सपोर्टिव थे. कई बार ऐसा होता था कि जब अनिल शर्मा जी मुझसे कोई शॉट लेने की कोशिश कर रहे होते थे, तो सनी कहते थे, 'आप बाहर जाइए, मैं उसे डायरेक्ट करूंगा.' वह मुझे बहुत आराम से चीज़ें समझाते थे. उन्होंने कभी अपना आपा नहीं खोया, कभी सब्र नहीं खोया. वह समझते थे कि मैं नई कलाकार हूं और सकीना का रोल आसान नहीं है.'

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'गदर' के बाद 'गदर 2' से भी मचाया था तहलका

गदर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई थी. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक 20 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने दुनियाभर में करीब 117 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं 22 साल बाद मेकर्स इसका सीक्वल गदर 2 लाए थे. 2023 की इस फिल्म ने दुनियाभर में 691 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं इसका बजट करीब 75 करोड़ रुपये था.