सनी संग काम नहीं करना चाहती थीं अमीषा, 'गदर' के 25 साल बाद खुद किया खुलासा

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सनी देओल संग काम नहीं करना चाहती थीं अमीषा पटेल? 'गदर' के 25 साल बाद 'सकीना' ने खुद किया खुलासा

25 Years Of Gadar: 'गदर' की रिलीज के 25 साल बाद एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि बड़े बर्डे पर सनी देओल संग स्क्रीन शेयर करने को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 15 Jun 2026 01:16 PM (IST)
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25 Years Of Gadar: सनी देओल और अमीषा पटेल की बेहतरीन फिल्म 'गदर' की रिलीज के 25 साल पूरे हो चुके हैं. न सिर्फ हिंदी सिनेमा बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली गदर ने सनी और अमीषा को जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई थी. हालांकि इस फिल्म में काम करने को लेकर पहले अमीषा के मन में कुछ शक था. गदर की रिलीज के 25 साल पूरे होने पर एक्ट्रेस ने खुद इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है.

सनी देओल संग काम नहीं करना चाहती थीं अमीषा पटेल?

गदर 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी. इसका डायरेक्शन अनिल शर्मा ने किया था. इसकी रिलीज के 25 साल पूरे होने पर अमीषा ने हिन्दुस्तान टाइम्स से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बताया कि उम्र में कई साल बड़े सनी देओल के साथ काम करने को लेकर उनके मन में संदेह था. हालांकि फिल्म की कहानी समझने के बाद उन्होंने अपनी सोच को पीछे छोड़ दिया.

ये भी पढ़ें: 'हम 25 साल बाद भी आईकॉनिक हैं...', अमीषा पटेल ने रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से की 'गदर' फ्रैंचाइजी की तुलना

अमीषा पटेल ने कहा, 'मैंने सबसे पहले यही पूछा था कि क्या आपको नहीं लगता कि मैं इस फिल्म के लिए बहुत छोटी हूं? मेरे साथ रोमांस करने वाले हीरो मुझसे उम्र में काफी बड़े थे. जब उन्होंने मुझे कहानी समझाई, तो मुझे तारा सिंह के रफ अंदाज और सकीना के नज़ाकत भरे अंदाज़ के बीच का फ़र्क समझ में आया.'

सकीना के रोल के लिए 500 लड़कियों ने दिया था ऑडिशन

अमीषा ने फिल्म में सकीना का किरदार निभाया था. ये रोल उन्हें आसानी से नहीं मिला था. इसके लिए 500 लड़कियों ने ऑडिशन दिया था. वहीं इस रोल में खुद को ढालने के लिए अमीषा को काफी मेहनत भी करनी पड़ी थीं. उन्होंने बताया, 'हमने मस्जिदों का दौरा किया, नमाज देखी, ब्रिटिश राज के बारे में पढ़ा और उस समय के दौर को समझा. अनिल शर्मा जी ने मुझे सकीना के किरदार को गहराई से समझने में मदद की.'

जमकर की सनी देओल की तारीफ

अमीषा ने इंटरव्यू में सनी देओल की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, 'वह बहुत सब्र रखने वाले और सपोर्टिव थे. कई बार ऐसा होता था कि जब अनिल शर्मा जी मुझसे कोई शॉट लेने की कोशिश कर रहे होते थे, तो सनी कहते थे, 'आप बाहर जाइए, मैं उसे डायरेक्ट करूंगा.' वह मुझे बहुत आराम से चीज़ें समझाते थे. उन्होंने कभी अपना आपा नहीं खोया, कभी सब्र नहीं खोया. वह समझते थे कि मैं नई कलाकार हूं और सकीना का रोल आसान नहीं है.'

ये भी पढ़ें: 51 की उम्र में भी सिंगल क्यों हैं अमीषा पटेल? एक्ट्रेस ने खुद बताई शादी न करने की वजह

'गदर' के बाद 'गदर 2' से भी मचाया था तहलका

गदर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई थी. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक 20 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने दुनियाभर में करीब 117 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं 22 साल बाद मेकर्स इसका सीक्वल गदर 2 लाए थे. 2023 की इस फिल्म ने दुनियाभर में 691 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं इसका बजट करीब 75 करोड़ रुपये था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 01:16 PM (IST)
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Sunny Deol Ameesha Patel Gadar
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