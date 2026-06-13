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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हम 25 साल बाद भी आईकॉनिक हैं...', अमीषा पटेल ने रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से की 'गदर' फ्रैंचाइजी की तुलना

'हम 25 साल बाद भी आईकॉनिक हैं...', अमीषा पटेल ने रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से की 'गदर' फ्रैंचाइजी की तुलना

Ameesha Patel: बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने हाल ही में 'गदर' फ्रैंचाइजी की तुलना रणवीर सिंह की 'धुरंधर' फैंचाइजी से की. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा. 

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 13 Jun 2026 05:59 PM (IST)
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अमीषा पटेल और सनी देओल की फिल्म 'गदर: एक प्रेम कथा' 15 जून 2001 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे दर्शकों का खूब प्यार मिला. तारा सिंह और सकीना का जोड़ी ने फैंस का दिल जीत लिया. 'गदर' की सक्सेस के 22 साल बाद साल 2023 में इस फिल्म का सीक्वल आया और इसने भी बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की. अब 'गदर' की रिलीज को 25 साल पूरे होने वाले हैं. इस मौके पर हाल ही में अमीषा पटेल ने 'गदर' फ्रैंचाइजी की तुलना 'धुरंधर' फैंचाइजी से की. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा. 

'हम 25 साल बाद भी आइकॉनिक बन हुए हैं'
एनडीटीवी से बात करते हुए अमीषा पटेल ने बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा, 'हम इस सफर में 25 साल बाद भी आइकॉनिक बने हुए हैं. 'गदर' फ्रैंचाइजी ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका किया. अगर 'गदर 1' और 'गदर 2' को मिलाकर देखें तो इन दोनों फिल्मों को देखने वालों की संख्या सबसे ज्यादा रही है. यहां तक कि 'धुरंधर 1' और 'धुरंधर 2' से भी ज्यादा. अगर सिर्फ उन दर्शकों की बात करें जिन्होंने टिकट लेकर सिनेमाघरों में जाकर ये फिल्में देखीं, तो ये आंकड़े बेहद भावुक कर देने वाले हैं. सिनेमा के इतिहास का हिस्सा होना सौभाग्य और आशीर्वाद की बात है.'

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अमीषा पटेल बोलीं- ये किसी सपने जैसा लगता है
अमीषा पटेल ने आगे कहा, 'इतने प्यार के लिए मैं ऑडियंस और भगवान की शुक्रगुजार हूं. 'सकीना' का किरदार निभाने का मौका मिलना मेरे लिए बेहद खास था, हालांकि उस वक्त ये मेरे लिए सबसे मुश्किल रोल भी था, क्योंकि मैं काफी नई थी. आज भी ये सब किसी सपने जैसा लगता है.'

अमीषा पटेल ने 'गदर 3' पर लगाई मुहर
बता दें कि मई 2026 में अमीषा पटेल ने 'गदर' फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म पर मुहर लगाई थी. उन्होंने दावा किया था कि 'गदर 3' बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करेगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फिल्म पहले से और भी ग्रैंड लेवल पर बनाई जाएगी. इस फिल्म के निर्देशक भी अनिल शर्मा ही हैं.

ये भी पढ़ें:- सनी देओल की ‘लाहौर 1947’ से हिलेगा बॉक्स ऑफिस, 'गदर 2' और 'बॉर्डर 2' का रिकॉर्ड टूटना तय!

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Published at : 13 Jun 2026 05:58 PM (IST)
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Ameesha Patel Gadar - Ek Prem Katha
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