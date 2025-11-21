हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'120 बहादुर’ vs ‘मस्ती 4’: कौन सी फिल्म है देखने लायक? यहां जान लें

'120 बहादुर’ vs ‘मस्ती 4’: कौन सी फिल्म है देखने लायक? यहां जान लें

120 Bahadur vs Mastiii 4: आज सिनेमाघरों में दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं. एक वॉर ड्रामा 120 बहादुर और दूसरी एडल्ट कॉमेडी मस्ती 4 है. दोनों में से कौन-सी फिल्म देखने लायक है आइए आपको बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 21 Nov 2025 11:03 AM (IST)
Preferred Sources

21 नवंबर को सिनेमाघरों पर कई फिल्में रिलीज हुई हैं. मगर दो फिल्मों का सबसे ज्यादा बज है. उसमें से एक फरहान अख्तर की 120 बहादुर है और दूसरी विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी की मस्ती 4 है. इन दोनों ही फिल्मों का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. ये दोनों ही फिल्में एकदम अलग जॉनर की है. अगर आप थिएटर जाकर फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो आइए आपको बताते हैं दोनों में से कौन-सी फिल्म देखने लायक है.

120 बहादुर में क्या है खास

फरहान अख्तर इस फिल्म से लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. इस फिल्म में उन 120 जवानों की कहानी दिखाई गई है जिनके बारे में शायद ही किसी को पता होगा. 1962 में जब भारत और चीन के बीच जंग हुई थी तो रेजांग ला में हमारे 120 बहादुर 3000 चीनी सैनिकों से भिड़ गए थे. उनकी कहानी है ये फिल्म. आपके अंदर एक बार देशभक्ति जगा देगी.

क्यों देखें मस्ती 4

मस्ती फ्रेंचाइजी की ये चौथी फिल्म है. इस सीरीज की हर फिल्म हिट साबित हुई है. एक बार फिर विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी लोगों को हंसाने के लिए आ रहे हैं. एडल्ट कॉमेडी की बेस्ट फिल्मों में से एक है ये. इस बार कास्ट में नए लोग भी शामिल हैं. अगर आप कुछ लाइट हंसने वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है.

अगर आपको वॉर और ऐतिहासिक ड्रामा पसंद है, तो '120 बहादुर' आपके लिए बेहतर ऑप्शन है. फिल्म को अच्छे रिव्यू और रेटिंग अच्छी मिली है. वहीं, 'मस्ती 4' अपनी कॉमेडी फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाती है. फिल्म पूरी तरह से एडल्ट ह्यूमर और लाइट-हार्टेड एंटरटेनमेंट पसंद करने वाले दर्शकों के लिए है. अगर इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्में आपको पसंद आई हैं तो इसे आप देख सकते हैं. 

दोनों फिल्में बिल्कुल अलग जॉनर की हैं और दोनों की रिव्यू और रेटिंग अच्छी मिली है. ऐसे में ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि किस तरह की फिल्में देखना आपको पसंद है.

Published at : 21 Nov 2025 11:03 AM (IST)
