120 Bahadur Box Office Collection Day 3: फरहान अख्तर की ‘120 बहादुर’ को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. शनिवार के बाद अब रविवार को भी इसकी कमाई में तेजी देखी गई.
फरहान अख्तर और राशि खन्ना अभिनीत फिल्म ‘120 बहादुर’ 21 नवंबर, 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज़ हुई थी. रजनीश 'राज़ी' घई द्वारा निर्देशित इस ऐतिहासिक वॉर ड्रामा की शुरुआत धीमी हुई. हालांकि इस फिल्म को लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और क्रिटिक्स ने भी फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू दिया है. इसी के साथ शनिवार को दूसरे दिन इसके कलेक्शन में डेढ़ गुना से ज़्यादा का इजाफा हुआ. चलिए यहां जानते हैं ‘120 बहादुर’ ने रिलीज के तीसरे दिन यान संडे को कितना कलेक्शन किया है?
‘120 बहादुर’ ने तीसरे दिन कितनी की कमाई?
फरहान अख्तर की ‘120 बहादुर’ ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. फिल्म कहानी को खूब पसंद किया जा रहा है और इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब तारीफ हो रही है. हालांकि इस फिल्म की शुरुआत धीमी हुई थी और रिलीज के पहले दिन ये 2.25 करोड़ की कमाई कर पाई लेकिन अब ये पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा उठा रही है. इसके साथ दूसरे दिन इसके कलेक्शन में 71.11 फीसदी की तेजी देखी गई और इसने 3.85 करोड़ कमाए. वहीं संडे की छुट्टी का भी इसे खूब फायदा पहुंचा है और इसका कारोबार का ग्राफ ऊपर हो गया है.
- सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘120 बहादुर’ ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 4 करोड़ की कमाई की है.
- इसी के साथ ‘120 बहादुर’ की तीन दिनों की कुल कमाई अब 10.10 करोड़ रुपये हो गई है.
‘120 बहादुर’ ने तोड़ा डैडी का रिकॉर्ड
‘120 बहादुर’ ने रिलीज के 72 घटों में इमरान हाशमी की ग्राउंड जीरो के 7.77 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है. वहीं इस फिलम ने रिलीज के तीन दिनों में 8 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर फरहान अख्तर की 2017 में रिलीज़ हुई फिल्म डैडी के 7 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. इसके बाद, यह ऐतिहासिक युद्ध ड्रामा लखनऊ सेंट्रल (10.57 करोड़), रॉक ऑन 2 (11.5 करोड़) और द स्काई इज़ पिंक (15 करोड़) जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ने का टारगेट रखेगी.
रजनीश घई द्वारा निर्देशित यह फिल्म रेजांग ला की लड़ाई को बड़े पर्दे पर पेश करती है, जिसमें अख्तर मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है. वहीं फिल्म में राशि खन्ना ने भी अहम रोल प्ले किया है. फिल्म में विवान भटेना, अंकित सिवाच, धनवीर सिंह, साहिब वर्मा, स्पर्श वालिया, अजिंक्य देव और एजाज खान ने भी अहम रोल प्ले किया है.
