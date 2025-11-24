अजय देवगन, आर माधवन और रकुल प्रीत सिंह स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अपना दूसरा वीकेंड पूरा कर लिया है. दिलचस्प बात ये है कि ये फिल्म इस शुक्रवार, 21 नवंबर को रिलीज हुई दो नई फिल्मों 'मस्ती 4' और '120 बहादुर' पर भारी पड़ रीह है और इसने दूसरे शनिवार और दूसरे रविवार को जमकर नोट कमाए हैं. चलिए यहां 'दे दे प्यार दे 2' का 10वें दिन यानी दूसरे संडे का कलेक्शन जानते हैं.

'दे दे प्यार दे 2' ने तीसरे दिन कितनी की कमाई

अजय देवगन की मच अवेटेड सीक्वल, ‘दे प्यार दे 2’ इस 14 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी और तब से ये बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है.. लंदन के शांत और मज़ाकिया एनआरआई आशीष के रूप में अज देवगन और आयशा के किरदार में रकुल प्रीत सिंह की फिल्म में केमिस्ट्री दर्शको को एक बार फिर पसंद आ रही है इसी के साथ ये रोमांटिक कॉमेडी कई नई रिलीज फिल्मों के बीच भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब हो रही है. इसी के साथ ये दबाकर नोट छाप रही है. रिलीज के दूसरे वीकेंड पर तो इतनी तगड़ी ग्रोथ दिखाते हुए शानदार कलेक्शन कर लिया,

फिल्म की कमाई की बात करें तो रिलीज़ के पहले हफ़्ते में ही 'दे दे प्यार दे 2' ने 51.1 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. वहीं इसके बाद 8वें दिन इसने 2.25 करोड़ कमाए और 9वें दिन का कलेक्शन 4 करोड़ रुपये रहा.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'दे दे प्यार दे 2' ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे संडे को 4.50 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ 'दे दे प्यार दे 2' की 10 दिनों की कुल कमाई अब 61.85 करोड़ रुपये हो गई है.

'दे दे प्यार दे 2' अब ‘बागी 4’ का करेगी शिकार

'दे दे प्यार दे 2' ने दूसरे वीकेंड पर धमाकेदार कमाई की है और 60 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है. इसी के साथ अब ये टाइगर श्रॉफ की बागी 4 को मात देने से इंचभर दूर रह गई है. बता दें कि बागी 4 का लाइफटाइम कलेक्शन 67.07 करोड़ (कोईमोई के आंकड़े) है. ऐसे में इस फिल्म को मात देने के लिए 'दे दे प्यार दे 2' को बस 5 करोड़ के करीब कमाने की जरूरत है उम्मीद है कि एक-दो दिन में फिल्म ये उपलब्धि भी हासिल कर लेगी और इसी के साथ ये 100 करोड़ी बनने के भी नजदीक पहुंच जाएगी.

'दे दे प्यार दे 2' के बारे में

'दे दे प्यार दे 2' का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है, जबकि लव रंजन और तरुण जैन ने इसे लिखा है. फिल्म में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह के अलावा आर. माधवन, गौतमी कपूर, जावेद जाफरी, मीज़ान जाफरी, इशिता दत्ता और जानकी बोदीवाला ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया है.