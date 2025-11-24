हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDe De Pyaar De 2 BO Day 10: नई फिल्मों पर भारी पड़ी 'दे दे प्यार दे 2', दूसरे संडे कर डाली धमाकेदार कमाई, जानें-100 करोड़ी बनने से कितनी दूर

De De Pyaar De 2 BO Day 10: नई फिल्मों पर भारी पड़ी 'दे दे प्यार दे 2', दूसरे संडे कर डाली धमाकेदार कमाई, जानें-100 करोड़ी बनने से कितनी दूर

De De Pyaar De 2 BO Day 10: अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है. रिलीज के दूसरे वीकेंड पर इस फिल्म ने शानदार कलेक्शन किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 24 Nov 2025 07:18 AM (IST)
Preferred Sources

अजय देवगन, आर माधवन और रकुल प्रीत सिंह स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अपना दूसरा वीकेंड पूरा कर लिया है. दिलचस्प बात ये है कि ये फिल्म इस शुक्रवार, 21 नवंबर को रिलीज हुई दो नई फिल्मों 'मस्ती 4' और '120 बहादुर' पर भारी पड़ रीह है और इसने दूसरे शनिवार और दूसरे रविवार को जमकर नोट कमाए हैं. चलिए यहां 'दे दे प्यार दे 2' का 10वें दिन यानी दूसरे संडे का कलेक्शन  जानते हैं.

'दे दे प्यार दे 2' ने तीसरे दिन कितनी की कमाई
अजय देवगन की मच अवेटेड सीक्वल, ‘दे प्यार दे 2’ इस 14 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी और तब से ये बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है.. लंदन के शांत और मज़ाकिया एनआरआई आशीष के रूप में अज देवगन और आयशा के किरदार में रकुल प्रीत सिंह की फिल्म में केमिस्ट्री दर्शको को एक बार फिर पसंद आ रही है इसी के साथ ये रोमांटिक कॉमेडी कई नई रिलीज फिल्मों के बीच भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब हो रही है. इसी के साथ ये दबाकर नोट छाप रही है. रिलीज के दूसरे वीकेंड पर तो इतनी तगड़ी ग्रोथ दिखाते हुए शानदार कलेक्शन कर लिया,

फिल्म की कमाई की बात करें तो रिलीज़ के पहले हफ़्ते में ही 'दे दे प्यार दे 2'  ने 51.1 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. वहीं इसके बाद 8वें दिन इसने 2.25 करोड़ कमाए और 9वें दिन का कलेक्शन 4 करोड़ रुपये रहा.

  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'दे दे प्यार दे 2' ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे संडे को 4.50 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ 'दे दे प्यार दे 2' की 10 दिनों की कुल कमाई अब 61.85 करोड़ रुपये हो गई है.

'दे दे प्यार दे 2' अब ‘बागी 4’ का करेगी शिकार
'दे दे प्यार दे 2' ने दूसरे वीकेंड पर धमाकेदार कमाई की है और 60 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है. इसी के साथ अब ये टाइगर श्रॉफ की बागी 4 को मात देने से इंचभर दूर रह गई है. बता दें कि बागी 4 का लाइफटाइम कलेक्शन 67.07 करोड़ (कोईमोई के आंकड़े) है. ऐसे में इस फिल्म को मात देने के लिए 'दे दे प्यार दे 2' को बस 5 करोड़ के करीब कमाने की जरूरत है उम्मीद है कि एक-दो दिन में फिल्म ये उपलब्धि भी हासिल कर लेगी और इसी के साथ ये 100 करोड़ी बनने के भी नजदीक पहुंच जाएगी.

'दे दे प्यार दे 2' के बारे में 
'दे दे प्यार दे 2' का निर्देशन अंशुल शर्मा ने  किया है, जबकि लव रंजन और तरुण जैन ने इसे लिखा है. फिल्म में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह के अलावा आर. माधवन, गौतमी कपूर, जावेद जाफरी, मीज़ान जाफरी, इशिता दत्ता और जानकी बोदीवाला ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया है. 

और पढ़ें
Published at : 24 Nov 2025 07:15 AM (IST)
Tags :
R. Madhavan Box Office De De Pyaar De 2 BOX OFFICE COLLECTION Ajay Devgn Rakul Preet Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: ठंड में बारिश का अटैक, 6 राज्यों में चेतावनी, जानें दिल्ली-NCR से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
ठंड में बारिश का अटैक, 6 राज्यों में चेतावनी, जानें दिल्ली-NCR से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार के पूर्व MLA सुरेश राठौर को एक महिला ने बताया अपना पति, शेयर की फोटो, अब आया पत्नी रविंदर का बयान
पूर्व MLA सुरेश राठौर को एक महिला ने बताया अपना पति, शेयर की फोटो, अब आया पत्नी रविंदर का बयान
विश्व
Sheikh Hasina Extradition: बांग्लादेश से आई आधिकारिक चिट्ठी, शेख हसीना को सौंपने की मांग, जानें अब क्या करेगा भारत?
बांग्लादेश से आई आधिकारिक चिट्ठी, शेख हसीना को सौंपने की मांग, जानें अब क्या करेगा भारत?
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
Advertisement

वीडियोज

Crime News :जिस्म के डर्टी गेम की लुटेरी भाभी | Sansani
Hapur News: स्क्रैप गोदाम में भीषण आग...तेज धामाकों से मचा हाहाकार | Fire News
SIR Controversy: मतदाता सूची का शुद्धिकरण, अब बंगाल का रण! | Mamata | Chitra Tripathi | TMC | UP SIR
UP SIR Controversy: 27 की 'पिक्चर' का टीजर रिलीज | Yogi Adityanath | Akhilesh | Sheerin Sheerin
Sandeep Chaudhary: घुसपैठियों पर निशाना...राजनीति का नया तराना! SIR Controversy | NRC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: ठंड में बारिश का अटैक, 6 राज्यों में चेतावनी, जानें दिल्ली-NCR से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
ठंड में बारिश का अटैक, 6 राज्यों में चेतावनी, जानें दिल्ली-NCR से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार के पूर्व MLA सुरेश राठौर को एक महिला ने बताया अपना पति, शेयर की फोटो, अब आया पत्नी रविंदर का बयान
पूर्व MLA सुरेश राठौर को एक महिला ने बताया अपना पति, शेयर की फोटो, अब आया पत्नी रविंदर का बयान
विश्व
Sheikh Hasina Extradition: बांग्लादेश से आई आधिकारिक चिट्ठी, शेख हसीना को सौंपने की मांग, जानें अब क्या करेगा भारत?
बांग्लादेश से आई आधिकारिक चिट्ठी, शेख हसीना को सौंपने की मांग, जानें अब क्या करेगा भारत?
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
बॉलीवुड
संजय कपूर के निधन और सैफ अली खान पर अटैक के वक्त एक साथ आ गई थी कपूर फैमिली, अरमान जैन ने बताया कैसे किया हैंडल
संजय कपूर के निधन और सैफ अली खान पर अटैक के वक्त एक साथ आ गई थी कपूर फैमिली, अरमान जैन ने बताया कैसे किया हैंडल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
स्टंट कर रहा था कांड हो गया! एक पहिए पर बाइक चला रहे छपरी की आई शामत, फिर घिसटते हुए गई बाइक- वीडियो वायरल
स्टंट कर रहा था कांड हो गया! एक पहिए पर बाइक चला रहे छपरी की आई शामत, फिर घिसटते हुए गई बाइक
शिक्षा
गूगल में कैसे मिलेगी नौकरी, कौन-से कोर्स करते हैं मदद? जान लीजिए सबकुछ
गूगल में कैसे मिलेगी नौकरी, कौन-से कोर्स करते हैं मदद? जान लीजिए सबकुछ
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget