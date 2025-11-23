फरहान अख्तर की '120 बहादुर' को 'मस्ती 4' के साथ 21 नवंबर को थिएटर्स में उतारा गया और ओपनिंग डे पर ही असली घटना पर बनी ये फिल्म 'मस्ती 4' से कलेक्शन के मामले में पिछड़ गई. लेकिन दूसरे ही दिन फिल्म की कमाई में 71 प्रतिशत से ज्यादा उछाल देखने को मिला और ये फिल्म रितेश-विवेक की एडल्ट कॉमेडी फिल्म से कमाई में आगे निकल गई.

फिल्म आज अपने तीसरे दिन के लिए बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस कर रही है. तो चलिए जान लेते हैं कि दूसरे दिन उछाल के बाद फिल्म तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन कर रही है.

'120 बहादुर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने ओपनिंग डे पर 2.25 करोड़ कमाए. दूसरे दिन का बिजनेस बढ़कर 3.85 करोड़ हो गया. वहीं आज यानी तीसरे दिन 4:05 बजे तक फिल्म ने 1.82 करोड़ कमाते हुए टोटल 7.92 करोड़ बटोर लिए हैं. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'120 बहादुर' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

इस फिल्म को बनाने में फिल्मीबीट के मुताबिक करीब 85 करोड़ का बजट लगा है. सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म ने 1 दिन में 2.70 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया है.

'120 बहादुर' के बारे में

फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला में हमारे 120 बहादुर सैनिकों के चीन के 3000 सैनिकों से भिड़ जाने की असली घटना को दिखाती है. इसमें फरहान लीड कैरेक्टर में हैं. उन्होंने मेजर शैतान सिंह का रोल प्ले किया है. राशी खन्ना और अंकित सिवाच भी फिल्म में अहम भूमिका में हैं.

एबीपी न्यूज ने अपने रिव्यू में लिखा है कि अगर आपको इस सच्ची घटना के बारे में जानना है तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए. फरहान अख्तर न सिर्फ इस फिल्म के लीड एक्टर हैं बल्कि प्रोड्यूसर भी हैं. उनके प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटनमेंट के बैनर तले ही ये फिल्म बनी है. फिल्म का निर्देशन रजनीश घई ने किया है.