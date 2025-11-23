मिलाप जावेरी के डायरेक्शन में बनी 'मस्ती 4' 21 नवंबर से बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का मनोरंजन कर रही है. फिल्म को रिलीज हुए आज तीसरा दिन हो चुका है. शुरुआती दो दिनों में फिल्म की कमाई एक जैसी रही, लेकिन आज संडे की छुट्टी का फायदा मिल सकता है और कमाई में इजाफा हो सकता है.

फिल्म की आज की कमाई से जुड़ा शुरुआती डेटा आ चुका है, तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.

'मस्ती 4' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इस एडल्ट कॉमेडी फिल्म ने पहले दिन 2.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. दूसरे दिन भी फिल्म की कमाई इतनी ही यानी 2.75 करोड़ ही रही. वहीं आज यानी तीसरे दिन 3:05 बजे तक 91 लाख कमाते हुए 'मस्ती 4' ने टोटल 6.41 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं.

बता दें कि ये बताए गए आंकड़े सैक्निल्क के मुताबिक हैं और आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'मस्ती 4' का बजट और वर्ल्डवाइड कमाई

कई रिपोर्ट्स में फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपये बताया गया है. सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म ने 2 दिनों में 7.25 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. अगर इसमें आज की घरेलू कमाई जोड़ दें तो फिल्म अपने बजट का करीब एक चौथाई हिस्सा निकाल चुकी है.

'मस्ती 4' के नाम जुड़े ये रिकॉर्ड