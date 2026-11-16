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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड007 में जेम्स बॉन्ड बनेंगे रॉबर्ट पैटिनसन, 'बैटमैन' का अब दिखेगा नया अवतार

007 में जेम्स बॉन्ड बनेंगे रॉबर्ट पैटिनसन, 'बैटमैन' का अब दिखेगा नया अवतार

एक्टर रॉबर्ट पैटिनसन नए जेम्स बॉन्ड होंगे. रॉबर्ट पैटिनसन से पहले डैनियल क्रेग ने जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया था. उन्होंने पांच फिल्मों में जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले किया था.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 16 Nov 2026 09:28 PM (IST)
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नया जेम्स बॉन्ड कौन होगा इससे पर्दा उठ गया है. एक्टर रॉबर्ट पैटिनसन नए जेम्स बॉन्ड होंगे. रॉबर्ट पैटिनसन को आधिकारिक तौर पर अगला जेम्स बॉन्ड घोषित कर दिया गया है. इसी के साथ ही 007 की कास्टिंग को लेकर महीनों से चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है. रॉबर्ट के जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए अनाउंसमेंट के बाद से उनके फैंस काफी खुश और एक्साइटेड हैं.

बता दें कि रॉबर्ट इस पॉपुलर ब्रिटिश जासूस का किरदार निभाने वाले सातवें एक्टर बन गए हैं. वहीं अमेजन MGM के इस फ्रेंचाइजी को टेकओवर करने के बाद रॉबर्ट पैटिनसन पहले जेम्स बॉन्ड होंगे.

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रॉबर्ट पैटिनसन से पहले डैनियल क्रेग जेम्स बॉन्ड थे. जेम्स बॉन्ड के रोल में डैनियल को बहुत सराहा गया था. डैनियल ने पांच फिल्मों में जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया था.

इन एक्टर्स ने निभाया जेम्स बॉन्ड का रोल

डैनियल को सबसे पहले 2006 में फिल्म कैसिनो रॉयल में जेम्स बॉन्ड के रोल में देखा गया. वहीं 2021 में आखिरी बार वो जेम्स बॉन्ड के रोल में दिखे. फिल्म 'नो टाइम टू डाई' में वो इस रोल में नजर आए. 

अब तक 6 एक्टर जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले कर चुके हैं. सबसे पहले शॉन कॉनरी ने ये रोल प्ले किया था. वो 1962 से 1971 के बीच में इस रोल में दिखे. उनके बाद जॉर्ज लेज़ेनबी ने 1969 में ये रोल प्ले किया था. वहीं रोजर मूर ने 1973 से 1985 तक के बीच में ये रोल निभाया. 

टिमोथी डाल्टन ने 1987 से 1989 के बीच में ये रोल प्ले किया. उनके बाद पियर्स ब्रॉसनन जेम्स बॉन्ड बने. फिर डैनियल क्रेग ने ये रोल प्ले किया. 

इन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं रॉबर्ट

रॉबर्ट की बात करें तो उन्हें फिल्म 'द ट्वाइलाइट सागा' के लिए जाना जाता है. इसके अलावा उन्होंने 'द बैटमैन' का भी रोल प्ले किया. उन्होंने 2026 में फिल्म 'द ओडिसी' में भी देखा गया.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 16 Nov 2026 08:58 PM (IST)
Tags :
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