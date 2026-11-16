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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशिल्पा शेट्टी का बॉल एक्सरसाइज चैलेंज, बताया दिमाग और शरीर को मिलेंगे ये फायदे

शिल्पा शेट्टी का बॉल एक्सरसाइज चैलेंज, बताया दिमाग और शरीर को मिलेंगे ये फायदे

शिल्पा शेट्टी ने मंडे मोटिवेशन के तहत बॉल एक्सरसाइज चैलेंज शेयर किया. उन्होंने बताया कि इससे दिमाग एक्टिव रहने, याददाश्त, एकाग्रता और शरीर का संतुलन बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 16 Nov 2026 08:47 PM (IST)
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एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अक्सर अपने फैंस को फिट रहने के लिए नए-नए तरीके बताती रहती हैं. इस बार उन्होंने अपने मंडे मोटिवेशन के तहत एक मजेदार बॉल एक्सरसाइज चैलेंज शेयर किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह गेंद के साथ अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज करती हुई नजर आ रही हैं. उन्होंने बताया कि देखने में आसान लगने वाली यह एक्सरसाइज शरीर के साथ-साथ दिमाग को भी एक्टिव रखने में मदद कर सकती है.

शिल्पा शेट्टी ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, 'एक गेंद, कई तरह की मूवमेंट और पूरा ध्यान लगाने की जरूरत. सुनने में आसान लग रहा है? इसे करके देखिए और खुद इसका एक्सपीरियंस कीजिए. अपने वीडियो में मुझे टैग करें और देखते हैं कि आप में से कितने लोग इस चैलेंज को पूरा कर पाते हैं.'

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शिल्पा ने एक्सरसाइज के फायदे बताते हुए कहा, 'बॉल एक्सरसाइज दिमाग के अलग-अलग हिस्सों को एक्टिव करती है. इसमें दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से के साथ याददाश्त से जुड़े रास्ते और शरीर की हरकतों को कंट्रोल करने वाले हिस्से भी शामिल हैं. इस तरह की हरकते ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ाने, एकाग्रता बनाए रखने और दिमागी थकान को कम करने में मदद कर सकती हैं.'

शरीर का संतुलन बनाने में मदद

एक्ट्रेस ने कहा, 'बॉल एक्सरसाइज के तहत जब व्यक्ति गेंद को अलग-अलग तरीकों से पकड़ता है या उसके साथ मूवमेंट करता है, तो शरीर और दिमाग दोनों को एक साथ काम करना पड़ता है. इससे हाथों और आंखों के बीच तालमेल, शरीर को सँभालने की क्षमता और  अपनी हरकतों  को समझने की क्षमता बेहतर हो सकती है.'

उन्होंने बताया कि इस तरह की एक्सरसाइज से शरीर में खून का बहाव बेहतर होता है और दिमाग की नसों के बीच कनेक्शन मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है. क्रॉस-बॉडी मूवमेंट और ब्रेन जिम जैसी हरकतों पर ध्यान लगाने, काम करते समय चीजों को याद रखने और बदलती परिस्थितियों के अनुसार सोचने की क्षमता को बेहतर बनाने में भी मददगार हो सकती हैं.

शिल्पा ने अपनी पोस्ट में बॉल एक्सरसाइज के फायदों की पूरी जानकारी भी दी. उन्होंने बताया कि इससे दिमाग के दोनों हिस्सों को एक्टिव रखने, एकाग्रता और याददाश्त से जुड़ी क्षमताओं को बेहतर बनाने, शरीर का संतुलन बनाए रखने और मांसपेशियों पर नियंत्रण बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

 

 
 
 
 
 
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Published at : 16 Nov 2026 08:47 PM (IST)
Tags :
Shilpa Shetty
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