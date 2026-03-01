'धोखेबाज रजऊ' गाने पर दादी ने किया ऐसा धांसू डांस, वायरल वीडियो पर रानी चटर्जी ने भी किया कमेंट
Dhokhebaaz Rajau Viral Dance: सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां रातोंरात कुछ भी वायरल हो सकता है. हाल ही में एक दादी का भोजपुरी गाने पर मजेदार डांस भी तेजी से वायरल हो रह है.
सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां रातों- रात कोई भी स्टार बन जाता है. कोई भी वीडियो या फोटो हो वो अगर वायरल हो गई तो आपको स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता. ऐसे ही हाल ही में एक दादी हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. क्योंकि दादी का इस उम्र में डांस में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है.
भोजपुरी गाने पर दादी का डांस
दरअसल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल गो रहा है. इस वीडियो में एक बूढ़ी दादी भोजपुरी गाने 'धोखेबाज रजऊ' पर खूब जांस कर रही हैं. दादी का ये डांस देखकर कोई भी हैरान रह जाए. इस उम्र में जो दादी की कमर मटक रही है वो तो किसी जवान इंसान के बस की बात भी नहीं है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. यहां देखें वीडियो:
View this post on Instagram
रानी चटर्जी का रिएक्शन
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस डांस वीडियो को इतना पसंद किया जा रहा है कि ना केवल यूजर्स बल्कि खुद भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने इस वीडियो पर कमेंट कर दादी की तारीफ की है. रानी ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, 'वाह'. इस एक कमेंट ने ही दादी का तो दिन बना दिया होगा.
यूजर्स कर रहे कमेंट
रानी चटर्जी के अलावा सोशल मीडिया यूजर्स भी इस वीडियो पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'इस उमर में भी इतनी एनर्जी', एक अन्य यूजर ने लिखा, 'वाह दादी आपने तो दिल जीत लिया', तो वहीं एक और यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'पुराने खिलाड़ी मैदान में वापस आ गए.'
'धोखेबाज रजऊ' गाने के बारे में
बता दें कि ये एक भोजपुरी गाना है, जिसे शिल्पी राज ने गाया है. साल 2025 में रिलीज हुए इस गाने को सविता यादव ने कम्पोज किया है. तो वहीं इस गाने के वीडियो में साक्षी तिवारी नजर आई थीं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL