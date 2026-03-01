हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजन'धोखेबाज रजऊ' गाने पर दादी ने किया ऐसा धांसू डांस, वायरल वीडियो पर रानी चटर्जी ने भी किया कमेंट

'धोखेबाज रजऊ' गाने पर दादी ने किया ऐसा धांसू डांस, वायरल वीडियो पर रानी चटर्जी ने भी किया कमेंट

Dhokhebaaz Rajau Viral Dance: सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां रातोंरात कुछ भी वायरल हो सकता है. हाल ही में एक दादी का भोजपुरी गाने पर मजेदार डांस भी तेजी से वायरल हो रह है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 01 Mar 2026 11:23 PM (IST)
सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां रातों- रात कोई भी स्टार बन जाता है. कोई भी वीडियो या फोटो हो वो अगर वायरल हो गई तो आपको स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता. ऐसे ही हाल ही में एक दादी हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. क्योंकि दादी का इस उम्र में डांस में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है.

भोजपुरी गाने पर दादी का डांस
दरअसल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल गो रहा है. इस वीडियो में एक बूढ़ी दादी भोजपुरी गाने 'धोखेबाज रजऊ' पर खूब जांस कर रही हैं. दादी का ये डांस देखकर कोई भी हैरान रह जाए. इस उम्र में जो दादी की कमर मटक रही है वो तो किसी जवान इंसान के बस की बात भी नहीं है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. यहां देखें वीडियो:

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shristi Pathak (@theshristi_05)

रानी चटर्जी का रिएक्शन
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस डांस वीडियो को इतना पसंद किया जा रहा है कि ना केवल यूजर्स बल्कि खुद भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने इस वीडियो पर कमेंट कर दादी की तारीफ की है. रानी ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, 'वाह'. इस एक कमेंट ने ही दादी का तो दिन बना दिया होगा.

धोखेबाज रजऊ' गाने पर दादी ने किया ऐसा धांसू डांस, वायरल वीडियो पर रानी चटर्जी ने भी किया कमेंट

यूजर्स कर रहे कमेंट
रानी चटर्जी के अलावा सोशल मीडिया यूजर्स भी इस वीडियो पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'इस उमर में भी इतनी एनर्जी', एक अन्य यूजर ने लिखा, 'वाह दादी आपने तो दिल जीत लिया', तो वहीं एक और यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'पुराने खिलाड़ी मैदान में वापस आ गए.'

धोखेबाज रजऊ' गाने पर दादी ने किया ऐसा धांसू डांस, वायरल वीडियो पर रानी चटर्जी ने भी किया कमेंट


धोखेबाज रजऊ' गाने पर दादी ने किया ऐसा धांसू डांस, वायरल वीडियो पर रानी चटर्जी ने भी किया कमेंट

'धोखेबाज रजऊ' गाने के बारे में
बता दें कि ये एक भोजपुरी गाना है, जिसे शिल्पी राज ने गाया है. साल 2025 में रिलीज हुए इस गाने को सविता यादव ने कम्पोज किया है. तो वहीं इस गाने के वीडियो में साक्षी तिवारी नजर आई थीं.

Published at : 01 Mar 2026 11:23 PM (IST)
Bhojpuri Songs VIRAL VIDEO Dhokhebaaz Rajau
मनोरंजन
'धोखेबाज रजऊ' गाने पर दादी ने किया ऐसा धांसू डांस, वायरल वीडियो पर रानी चटर्जी ने भी किया कमेंट
'धोखेबाज रजऊ' गाने पर दादी ने किया ऐसा धांसू डांस, वायरल वीडियो पर रानी चटर्जी ने भी किया कमेंट
मनोरंजन
'किस्मत को कुछ और मंजूर था', 25वीं सालगिरह पर इरफान खान को याद कर भावुक हुईं पत्नी सुतापा सिकदार
'किस्मत को कुछ और मंजूर था', 25वीं सालगिरह पर इरफान खान को याद कर भावुक हुईं पत्नी सुतापा सिकदार
मनोरंजन
हैदराबाद में होगा रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का वेडिंग रिसेप्शन, बिना इन्विटेशन दिखाए नहीं मिलेगी एंट्री
हैदराबाद में होगा रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का वेडिंग रिसेप्शन, बिना इन्विटेशन दिखाए नहीं मिलेगी एंट्री
मनोरंजन
'बॉर्डर 2' का 38वें दिन भी जारी है धमाल, सनी देओल की फिल्म ने अब तक किया है इतना कलेक्शन
'बॉर्डर 2' का 38वें दिन भी जारी है धमाल, सनी देओल की फिल्म ने अब तक किया है इतना कलेक्शन
SEBI का Masterstroke, Life Cycle Funds बनेंगे Game Changer?| Paisa Live
US-Israel Iran War: 'सबसे बड़ा हमला करेंगे..', ईरान को Trump ने फिर दी धमकी | Khamenai | Netnyahu
SEBI का Masterstroke, Life Cycle Funds बनेंगे Game Changer?| Paisa Live
Iran Israel War: कौन देश किसके साथ? खामेनेई की मौत होते ही बंट गई दुनिया | Khamenai | Netnyahu
US-Israel Iran War: अमेरिका से इंतकाम...कतर में ईरान का कोहराम ! | Netnyahu | Trump | Pakistan
