'शादी के बाद तलाक नहीं लेना चाहती', जब तृषा ने 42 की उम्र में सिंगल रहने की बताई थी वजह

साउथ सिनेमा की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक, तृषा कृष्णन को उनकी दमदार अदाकारी, चार्म और खास मुस्कान के लिए पसंद किया जाता रहा है. हाल ही में एक्टर-पॉलिटिशियन थलपति विजय के साथ एक वेडिंग रिसेप्शन में स्पॉट होने के बाद से एक्ट्रेस सुर्खियों में आ गई हैं. दरअसल दोनों का एक साथ दिखना सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया और फैंस के बीच नई चर्चा शुरू हो गई कि विजय का एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है.

वैसे हाल ही में विजय की पत्नी संगीता ने उन पर बेवफाई के आरोप लगाए थे और तलाक की अर्जी भी दी है. इन सबके बीच तृषा का एक पुराना वीडियो ऑनलाइन फिर से सामने आया है, जिसमें वह शादी पर अपने विचार बता रही हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 42 साल की उम्र में भी सिंगल रहने का फैसला क्यों किया?

तृषा कृष्णन ने अभी तक शादी क्यों नहीं की?

2016 में इंडियाग्लिट्ज़ के लिए जर्नलिस्ट श्रीधर पिल्लई के साथ बातचीत में, एक्टर ने शादी के बारे में खुलकर बात की और बताया कि उन्होंने इसमें जल्दबाजी क्यों नहीं की. इंटरव्यू के दौरान, तृषा ने बताया कि शादी के लिए उनकी कोई खास टाइमलाइन नहीं है. उन्होंने कहा कि फैसला पूरी तरह से उस इंसान पर निर्भर करेगा जिससे वह मिलती हैं और क्या उन्हें सच में लगता है कि वह अपनी बाकी की ज़िंदगी उस इंसान के साथ बिता सकती हैं, एक्टर ने आगे कहा कि वह कमिटमेंट में पक्का यकीन करती हैं और तलाक को ऐसी चीज़ नहीं मानतीं जो वह अपनी जिंदगी में चाहेंगी.

वीडियो में तृषा कहती हैं, "मैं यह महसूस करना चाहती हूं कि क्या यह वह इंसान है जिसके साथ मैं अपनी बाकी ज़िंदगी रह सकती हूं क्योंकि मैं तलाक में विश्वास नहीं करती. मैं शादी के बाद तलाक नहीं लेना चाहती और मैं ऐसी इंसान हूं जो ऐसा करेगी."

तृषा ये भी कहती हैं कि उन्होंने कई कपल्स को ऐसी वजहों से शादी में रहते देखा है जो ज़रूरी नहीं कि उन्हें खुश करें. उनके मुताबिक, कुछ लोग परिवार की उम्मीदों, बच्चों या सोशल प्रेशर की वजह से साथ रहते हैं. अपने आस-पास ऐसी सिचुएशन देखकर उन्हें एहसास हुआ कि वह गलत वजहों से रिश्ते में आने से बचना चाहेंगी.

सही पार्टनर के लिए इंतजार करना चाहती हैं तृषा

एक्टर ने आगे कहा कि वह शादी में जल्दबाजी करने के बजाय सही पार्टनर के लिए सब्र से इंतज़ार करना पसंद करेंगी. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि वह इस बात से भी कम्फर्टेबल हैं कि शादी शायद कभी हो ही न. उनके लिए, यह पॉसिबिलिटी बुरी नहीं लगती, इसका सीधा सा मतलब होगा कि ज़िंदगी अलग तरह से आगे बढ़ी.

तृषा वर्क फ्रंट

इस बीच, प्रोफेशनल फ्रंट पर, तृषा कई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में बिज़ी हैं. उम्मीद है कि वह विश्वम्भरा और करुप्पु जैसी फिल्मों में दिखेंगी, इन दोनों ने फैंस के बीच दिलचस्पी पैदा की है.