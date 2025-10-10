मार्शल आर्ट में वेल ट्रेन्ड हैं ये 5 बॉलीवुड एक्टर्स, एक्शन सीन्स की दुनिया है दीवानी

बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनके एक्शन सीक्वेंसेस को ऑडियंस बहुत पसंद करती है. लेकिन अक्सर ही देखा जाता है कि ये स्टंट्स बॉडी डबल या स्टंटमैन परफॉर्म करते हैं. बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं जो अपना एक्शन सींस खुद परफॉर्म करते हुए दर्शकों का मनोरंजन करते हैं. यहां नजर डालिए उन अभिनेताओं पर जो मार्शल आर्ट्स में वेल ट्रेंड हैं और उनके एक्शन सींस की दुनिया दीवानी भी है.

मार्शल आर्ट्स में बॉलीवुड के इन सितारों ने हासिल की है महारत

1. विद्युत जामवाल

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर्स की लिस्ट में विद्युत जामवाल का नाम भी शामिल है. उन्होंने अपनी हर एक फिल्म में अपने जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस और फिटनेस से लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है. ये बात सभी जानते हैं कि विद्युत जामवाल एक वेल ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट हैं. बहुत ही कम उम्र से ही उन्होंने इसकी ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी. अभिनेता कलारीपायट्टू के स्पेशलिस्ट हैं.



2. टाइगर श्रॉफ

लेजेंडरी एक्टर जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ के भी इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई है. लगभग अपनी सभी फिल्मों में अभिनेता अपना स्टंट खुद करते हैं. दुनिया तो उनके एक्शन सीक्वेंस की दीवानी है ही. काफी कम समय में उन्होंने हिंदी सिनेमा के बेहतरीन एक्शन स्ट्रेस के लिस्ट में अपनी जगह बना ली है. बचपन से ही उन्होंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी और अब टाइगर श्रॉफ कुंग फू, ताइक्वांडो और कलारीपायट्टू में माहिर हो गए हैं.



3. अक्षय कुमार

इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने अपनी जगह बनाई है. 58 साल की उम्र में भी उनका ऐसा फिटनेस और एनर्जी लोगों को हैरान कर देता है. अभी भी अभिनेता एक्शन सींस देने से बाज नहीं आते और ऑडियंस भी उनका ये एक्शन पैक्ड परफॉर्मेंस खूब पसंद करते हैं.

बता दें, खिलाड़ी कुमार भी मार्शल आर्ट्स में माहिर हैं. रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ताइक्वांडो और मय थाई में ब्लैक बेल्ट की उपाधि हासिल की है. इतना ही नहीं अक्षय कुमार को कराटे में सिक्स्थ डिग्री ब्लैक बेल्ट का दर्जा हासिल है.



4. जॉन अब्राहम

बॉलीवुड में अपनी फिल्मों से जॉन अब्राहम ने सभी को अपनी लुक्स और डैशिंग पर्सनैलिटी से दीवाना बनाया है. अपने प्राइम टाइम में उन्होंने कई एक्शन सींस देकर ऑडियंस के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ी है. इसके अलावा फिटनेस को लेकर भी जॉन अब्राहम काफी चर्चा में रहते हैं.

मार्शल आर्ट्स में माहिर अभिनेताओं की लिस्ट में उनका भी नाम शामिल हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 'रॉकी हैंडसम' में उन्होंने खास तौर पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी. इतना ही नहीं अभिनेता MMA, जुजित्सु, सिलेट, कुंग फू और कराटे समेत कई मार्शल आर्ट्स में माहिर हैं.



5. रणदीप हुड्डा

बहुत ही कम लोगों को पता है कि इस लिस्ट में रणदीप हुड्डा का नाम भी शामिल है. हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड के ये एक्टर मार्शल आर्ट्स फॉर्म गतका में माहिर हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इस मार्शल आर्ट फॉर्म को अपनी फिल्म 'सारागढ़ी' के लिए सीखा था.

