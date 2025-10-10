हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमार्शल आर्ट में वेल ट्रेन्ड हैं ये 5 बॉलीवुड एक्टर्स, एक्शन सीन्स की दुनिया है दीवानी

मार्शल आर्ट में वेल ट्रेन्ड हैं ये 5 बॉलीवुड एक्टर्स, एक्शन सीन्स की दुनिया है दीवानी

Actors Trained In Martial Arts : बॉलीवुड के ये एक्टर्स एक्टिंग के साथ मार्शल आर्ट्स में भी माहिर हैं. अपनी फिल्मों में भी इन सितारों इसका प्रमाण पेश किया है. जानें इस लिस्ट में कौन हैं शामिल.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Oct 2025 04:24 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनके एक्शन सीक्वेंसेस को ऑडियंस बहुत पसंद करती है. लेकिन अक्सर ही देखा जाता है कि ये स्टंट्स बॉडी डबल या स्टंटमैन परफॉर्म करते हैं.  बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं जो अपना एक्शन सींस खुद परफॉर्म करते हुए दर्शकों का मनोरंजन करते हैं. यहां नजर डालिए उन अभिनेताओं पर जो मार्शल आर्ट्स में वेल ट्रेंड हैं और उनके एक्शन सींस की दुनिया दीवानी भी है. 

मार्शल आर्ट्स में बॉलीवुड के इन सितारों ने हासिल की है महारत

1. विद्युत जामवाल 
बॉलीवुड के मशहूर एक्टर्स की लिस्ट में विद्युत जामवाल का नाम भी शामिल है. उन्होंने अपनी हर एक फिल्म में अपने जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस और फिटनेस से लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है. ये बात सभी जानते हैं कि विद्युत जामवाल एक वेल ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट हैं. बहुत ही कम उम्र से ही उन्होंने इसकी ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी. अभिनेता कलारीपायट्टू के स्पेशलिस्ट हैं.
मार्शल आर्ट में वेल ट्रेन्ड हैं ये 5 बॉलीवुड एक्टर्स, एक्शन सीन्स की दुनिया है दीवानी

2. टाइगर श्रॉफ 
लेजेंडरी एक्टर जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ के भी इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई है. लगभग अपनी सभी फिल्मों में अभिनेता अपना स्टंट खुद करते हैं. दुनिया तो उनके एक्शन सीक्वेंस की दीवानी है ही. काफी कम समय में उन्होंने हिंदी सिनेमा के बेहतरीन एक्शन स्ट्रेस के लिस्ट में अपनी जगह बना ली है. बचपन से ही उन्होंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी और अब टाइगर श्रॉफ कुंग फू, ताइक्वांडो और कलारीपायट्टू में माहिर हो गए हैं.
मार्शल आर्ट में वेल ट्रेन्ड हैं ये 5 बॉलीवुड एक्टर्स, एक्शन सीन्स की दुनिया है दीवानी

3. अक्षय कुमार
इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने अपनी जगह बनाई है. 58 साल की उम्र में भी उनका ऐसा फिटनेस और एनर्जी लोगों को हैरान कर देता है. अभी भी अभिनेता एक्शन सींस देने से बाज नहीं आते और ऑडियंस भी उनका ये एक्शन पैक्ड परफॉर्मेंस खूब पसंद करते हैं.

बता दें, खिलाड़ी कुमार भी मार्शल आर्ट्स में माहिर हैं. रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ताइक्वांडो और मय थाई में ब्लैक बेल्ट की उपाधि हासिल की है. इतना ही नहीं अक्षय कुमार को कराटे में सिक्स्थ डिग्री ब्लैक बेल्ट का दर्जा हासिल है.
मार्शल आर्ट में वेल ट्रेन्ड हैं ये 5 बॉलीवुड एक्टर्स, एक्शन सीन्स की दुनिया है दीवानी

4. जॉन अब्राहम 
बॉलीवुड में अपनी फिल्मों से जॉन अब्राहम ने सभी को अपनी लुक्स और डैशिंग पर्सनैलिटी से दीवाना बनाया है. अपने प्राइम टाइम में उन्होंने कई एक्शन सींस देकर ऑडियंस के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ी है. इसके अलावा फिटनेस को लेकर भी जॉन अब्राहम काफी चर्चा में रहते हैं.

मार्शल आर्ट्स में माहिर अभिनेताओं की लिस्ट में उनका भी नाम शामिल हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 'रॉकी हैंडसम' में उन्होंने खास तौर पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी. इतना ही नहीं अभिनेता MMA, जुजित्सु, सिलेट, कुंग फू और कराटे समेत कई मार्शल आर्ट्स में माहिर हैं.
मार्शल आर्ट में वेल ट्रेन्ड हैं ये 5 बॉलीवुड एक्टर्स, एक्शन सीन्स की दुनिया है दीवानी

5. रणदीप हुड्डा 
बहुत ही कम लोगों को पता है कि इस लिस्ट में रणदीप हुड्डा का नाम भी शामिल है. हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड के ये एक्टर मार्शल आर्ट्स फॉर्म गतका में माहिर हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इस मार्शल आर्ट फॉर्म को अपनी फिल्म 'सारागढ़ी' के लिए सीखा था.
मार्शल आर्ट में वेल ट्रेन्ड हैं ये 5 बॉलीवुड एक्टर्स, एक्शन सीन्स की दुनिया है दीवानी

और पढ़ें
Published at : 10 Oct 2025 04:24 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Vidyut Jamwal Tiger Shroff
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
जम्मू और कश्मीर
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
Advertisement

वीडियोज

1 October से Atal Pension Yojana में बड़ा बदलाव! जानें नए Form के 3 अहम Updates | Paisa Live
एक यूनिक मर्डर मिस्ट्री,कोंकणा सेन शर्मा की सीरीज आपको अंत तक बांधे रखेगी।
Bihar Election 2025: NDA में सीटों पर संग्राम, Samrat Choudhary के घर BJP-JDU की 'महाबैठक'!
खेसरी लाल यादव इंटरव्यू | खेसरी लाल यादव पर हुआ अटैक | भोजपुरी इंड्रस्ट्री और अधिक
Bareilly Violence: दंगे के मुख्य आरोपी तौकीर के घर बैंक का नोटिस | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
जम्मू और कश्मीर
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
आईपीएल
IPL 2026 के ऑक्शन की डेट आई, इस दिन होगी 19वें सीजन की नीलामी? जानें रिटेन-रिलीज लिस्ट जारी करने की डेडलाइन
IPL 2026 के ऑक्शन की डेट आई, इस दिन होगी 19वें सीजन की नीलामी? जानें रिटेन-रिलीज लिस्ट जारी करने की डेडलाइन
बॉलीवुड
Birthday Special: 'इन आंखों की मस्ती' से लेकर 'सलाम-ए-इश्क' तक, ये रहे रेखा के सबसे यादगार डांस
'इन आंखों की मस्ती' से लेकर 'सलाम-ए-इश्क' तक, ये रहे रेखा के सबसे यादगार डांस
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth 2025: अभी भी नहीं कर पाए पत्नी के लिए तोहफा डिसाइड? यहां देखें करवाचौथ के लास्ट मिनट गिफ्ट आइडिया
अभी भी नहीं कर पाए पत्नी के लिए तोहफा डिसाइड? यहां देखें करवाचौथ के लास्ट मिनट गिफ्ट आइडिया
क्रिकेट
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर भी शामिल
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर शामिल
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
Embed widget