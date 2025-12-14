हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमारानी चटर्जी का पोस्ट हुआ वायरल, ऐसा कुछ लिखा फैंस हुए कंफ्यूज

रानी चटर्जी का पोस्ट हुआ वायरल, ऐसा कुछ लिखा फैंस हुए कंफ्यूज

Rani Chatterjee New Post: भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं और उनका स्टाइलिश अंदाज पसंद किया जाता है. अब एक्ट्रेस का मिस्टीरियस पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By : आईएएनएस | Updated at : 14 Dec 2025 07:15 AM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री रानी चटर्जी अपने अभिनय के साथ-साथ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. शनिवार को अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की. 

रानी चटर्जी का सस्पेंस भरा पोस्ट 
अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसके साथ उन्होंने लिखा, 'मैं हूं ना. ये मैंने उसे कहा, पर कब तक हूं ये नहीं कहा.'  इन तस्वीरों में रानी बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश नजर आ रही हैं. उन्होंने सिंपल मेकअप किया है और कैजुअल कपड़े पहने हुए हैं. दर्शकों को उनका ये लुक बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा है.

साधारण कपड़ों में भी रानी की खूबसूरती साफ झलक रही है. अभिनेत्री मुस्कराती हुई कैमरे की तरफ पोज देती नजर आ रही हैं. अभिनेत्री की यह पोस्ट प्रशंसकों को पसंद आ रही है. वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rani Chatterjee (@ranichatterjeeofficial)

रानी चटर्जी का वर्कफ्रंट 
भोजपुरी सिनेमा में रानी का सफर लंबा और सफल रहा है. वे कई बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं. इन दिनों वे टीवी सीरियल 'प्रथाओं की ओढ़े चुनरी: बींदणी' में नजर आ रही हैं. दिलचस्प बात ये है कि अभिनेत्री इसमें निगेटिव किरदार में नजर आ रही हैं. अभी हाल ही में अभिनेत्री की फिल्म 'हम हई जेठानी' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हुआ था. इसी के साथ ही उनकी फिल्में 'जानम' और 'बैरी बहुरिया' भी रिलीज हो चुकी हैं.

रानी चटर्जी अपकमिंग फिल्म्स 
रानी चटर्जी की बात करें तो वे जल्द ही फिल्म 'यूपी वाली और बिहार वाली' में नजर आएंगी. फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है. इस बात की जानकारी अभिनेत्री ने खुद पोस्ट के जरिए दी थी.फिल्म का निर्देशन मंजुल ठाकुर कर रहे हैं. वहीं, इसकी स्टारकास्ट बड़ी दिलचस्प है जिसमें रानी और संजना के अलावा प्रशांत सिंह, आलोक सिंह राजपूत, ललित उपाध्याय, विद्या सिंह, स्वेता वर्मा और गोपाल चौहान जैसे स्टार्स नजर आएंगे.इसी के साथ ही अभिनेत्री की कई फिल्में रिलीज के लिए लाइन पर हैं, और कुछ रिलीज हो चुकी हैं. 

और पढ़ें
Published at : 14 Dec 2025 07:15 AM (IST)
Tags :
Rani Chatterjee UP Wali Aur Bihar Wali
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
विश्व
‘ये एकतरफा फैसला, हम अपने निर्यातकों के हितों...’, मेक्सिको के 50% टैरिफ पर भारत का पहला रिएक्शन
‘ये एकतरफा फैसला, हम अपने निर्यातकों के हितों...’, मेक्सिको के 50% टैरिफ पर भारत का पहला रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP विधानसभा चुनाव को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान, बोले- 'सभी 403 सीटों पर...'
UP विधानसभा चुनाव को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान, बोले- 'सभी 403 सीटों पर...'
मनोरंजन
Year Ender 2025: इन 6 फिल्मों की रिलीज से पहले बना था खूब बज, आते ही फुस्स हो गईं सभी
इन 6 फिल्मों की रिलीज से पहले बना था खूब बज, आते ही फुस्स हो गईं सभी
Advertisement

वीडियोज

Charcha With Chitra: प्रियंका चतुर्वेदी ने घुसपैठ के लिए किसको जिम्मेदार बताया? | Vande Mataram
Charcha With Chitra: कौन बनाता है Priyanka Chaturvedi के मिलियन व्यूज वाले रील्स? | Interview
बीजेपी में शामिल होंगी प्रियंका चतुर्वेदी? | Charcha with Chitra | Shiv Sena (UBT)
शादी के 7 फेरों का शैतान बलमा
UP News: यूपी के फतेहपुर में डीजल टैंकर में टक्कर..सैकड़ों लीटर डीजल सड़क पर बह गया | Maharashtra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
विश्व
‘ये एकतरफा फैसला, हम अपने निर्यातकों के हितों...’, मेक्सिको के 50% टैरिफ पर भारत का पहला रिएक्शन
‘ये एकतरफा फैसला, हम अपने निर्यातकों के हितों...’, मेक्सिको के 50% टैरिफ पर भारत का पहला रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP विधानसभा चुनाव को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान, बोले- 'सभी 403 सीटों पर...'
UP विधानसभा चुनाव को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान, बोले- 'सभी 403 सीटों पर...'
मनोरंजन
Year Ender 2025: इन 6 फिल्मों की रिलीज से पहले बना था खूब बज, आते ही फुस्स हो गईं सभी
इन 6 फिल्मों की रिलीज से पहले बना था खूब बज, आते ही फुस्स हो गईं सभी
इंडिया
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, क्या कहा?
नौकरी
सऊदी में कमाए 50,000 रियाल तो भारत में हो जाएंगे कितने? रकम जान आप भी रह जाएंगे हैरान
सऊदी में कमाए 50,000 रियाल तो भारत में हो जाएंगे कितने? रकम जान आप भी रह जाएंगे हैरान
ट्रेंडिंग
Year Ender: डॉली चायवाला, राजू कलाकार से लेकर 10 रुपये वाला बिस्कुट तक, इनके नाम रहा 2025 वायरल Sensation
डॉली चायवाला, राजू कलाकार से लेकर 10 रुपये वाला बिस्कुट तक, इनके नाम रहा 2025 वायरल Sensation
जनरल नॉलेज
Foot Binding:क्या थी फुट बाइंडिंग प्रथा, जानें चीन में क्यों लगा था इस पर बैन?
क्या थी फुट बाइंडिंग प्रथा, जानें चीन में क्यों लगा था इस पर बैन?
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
ENT LIVE
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Embed widget