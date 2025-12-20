हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमारिलीज हुआ रानी चटर्जी की मच अवेटेड फिल्म 'परिणय सूत्र' का ट्रेलर, दिखी दो सच्ची सखियों की कहानी

रिलीज हुआ रानी चटर्जी की मच अवेटेड फिल्म 'परिणय सूत्र' का ट्रेलर, दिखी दो सच्ची सखियों की कहानी

Rani Chatterjee's Film Trailor Release: भोजपुरी सिनेमा की क्वीन रानी चटर्जी की फिल्म 'परिणय सूत्र' का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें परिवार, शादी और दो सखियों की कहानी को दिखाया गया है.

By : आईएएनएस | Updated at : 20 Dec 2025 04:51 PM (IST)
भोजपुरी सिनेमा की क्वीन रानी चटर्जी की नई फिल्म 'परिणय सूत्र' का शानदार ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें परिवार, शादी और दो सखियों की सच्ची दोस्ती को दिखाया गया है. ट्रेलर को शनिवार सुबह ही रिलीज किया गया है, जो रिलीज के साथ दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है.

कैसा है ट्रेलर ?
रानी चटर्जी की नई फिल्म 'परिणय सूत्र' का ट्रेलर दर्शकों को भा गया है. ट्रेलर में रानी चटर्जी और तनुश्री के बीच गहरी दोस्ती को दिखाया गया है. तनुश्री की दो बेटियां हैं और रानी का एक बेटा है. दोनों सखियां मिलकर दोनों बच्चों की शादी कराने का फैसला करती हैं. तनुश्री के परिवार वाले रिश्ते के लिए राजी नहीं हैं, लेकिन छोटी उम्र में बच्चों का बाल विवाह करा दिया जाता है.

आगे चलकर तनुश्री के परिवार वाले भड़काते हैं कि ये शादी उसकी दो लड़कियों पर दया दिखाने के लिए की गई है क्योंकि वे गरीब परिवार से हैं. ऐसी ही गलतफहमियों की वजह से दोनों सखियों का रिश्ता टूट जाता है. फिल्म में बड़ा ट्विस्ट तब आता है, जब तनुश्री की दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिसके बाद रानी तनुश्री की बेटी का मां के समान ध्यान रखती है. फिल्म का क्लाइमेक्स भी शानदार बताया जा रहा है. फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया गया है.

फिल्म की कास्ट
फिल्म का निर्देशन मंजुल ठाकुर ने किया है, जबकि कहानी अरबिंद कहानी की है. संदीप सिंह और मंजुल ठाकुर ने मिलकर फिल्म का निर्माण भी किया है. परिणय सूत्र में रानी चटर्जी और तनुश्री के अलावा, राकेश बाबू, प्रशांत सिंह, ललित उपाध्याय, विद्या सिंह, रिंकू आयुषी, रामनरेश श्रीवास्तव, प्रिया राज पुरोहित, और अशोक गुप्ता शामिल हैं, जबकि बाल कलाकार के रूप में दीक्षा मिश्रा और श्रेयश यादव ने काम किया है.

फिल्म के अलावा, रानी टीवी सीरियल 'प्रथाओं की ओढ़े चुनरी: बींदणी' में विलेन के किरदार में भी दिख रही है. सीरियल में एक्ट्रेस की एंट्री डाकू ज्वाला बनकर हुई है, जो बदला लेने आई है. अब घेवर और कुंदन मिलकर ज्वाला की अग्नि से परिवार को कैसे बचाएंगे, ये आगे के एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन रानी के निगेटिव किरदार को दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है. रानी का कहना है कि पर्दे पर महिलाओं को रोते और दुखियारी रूप में ही दिखाया जाता है, लेकिन वे पर्दे पर इस सशक्त नारी के रोल करना पसंद करती हैं, भले ही वे निगेटिव ही क्यों न हों.

Published at : 20 Dec 2025 04:51 PM (IST)
