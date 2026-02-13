भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक के बीच तलाक को लेकर पिछले काफी वक्त से विवाद चल रहा है. लेकिन, इस मामले ने एक बार फिर से तमाशा खड़ा कर दिया है. दरअसल, इनके तलाक के मामले को लेकर बुधवार को आरा सिविल कोर्ट के कुटुंब न्यायालय में रिकॉन्सिलिएशन (सुलह) के लिए सुनवाई की गई.

हालांकि, इस दौरान पवन सिंह नरारत थे और ज्योति काफी इमोशनल हो गईं. ज्योति ने रोते हुए कोर्ट में कहा,'जज साहब, मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक मुझे न तो पति का प्यार मिला और ना पति ने कोई जिम्मेदारी निभाई. मैं अपने पति पवन सिंह के संग रहना चाहती हूं.

ज्योति ने कोर्ट में पवन सिंह का इंतजार किया

लेकिन, मुझे लगातार इग्नोर किया जा रहा है. अगर उन्हें मेरे साथ नहीं रहना तो मुझे 10 करोड़ रुपये मेंटेनेंस दिया जाए.' ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर ने उनके बयान के बारे में मीडिया वालों को बताया. कोर्ट में काफी देर तक ज्योति सिंह ने पवन सिंह का इंतजार किया.





लेकिन, उनके वकील के अनुसार उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. ऐसे में ज्योति इमोशनल होकर कोर्ट से बाहर आईं. इस दौरान मीडिया ने उनसे कई सवाल किए. लेकिन, ज्योति बिना कुछ बोले वहां से निकल गईं. बता दें 2018 में पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी.

हालांकि, ये शादी ज्यादा दिनों तक ठीक-ठाक नहीं चली. पवन सिंह ने 2021 में ही तलाक का केस फाइल कर दिया था. मई 2022 से इस मामले पर आरा कोर्ट में सुनवाई हो रही है. वहीं, ज्योति सिंह ने भी अपने पति पवन सिंह पर कई तरह के आरोप लगा रखे हैं. जैसे नशे की हालत में मारपीट करना, गाली देना, फिजिकली और मेंटली शोषण, दो बार जबरदस्ती गर्भपात करवाना. कोर्ट अभी चाहता है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच सुलह हो जाए. अगर, ऐसा नहीं तो तलाक और मेंटेनेंस पर बात की जाएगी.

