भोजपुरी सिनेमा में एक बार फिर पारिवारिक और इमोशन से भरी नई कहानी सामने आ गई हैं. हाल ही में 'पिया रखीहS सेनूरा के लाज' फिल्म का दमदार ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज हो गया है, जो आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया हैं. फिल्म की कहानी और किरदार ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया है, जिससे सभी इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

कैसी है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी एक पति-पत्नी पर है, जो शादी के कई समय बाद भी माता-पिता नहीं बन पा रहे हैं. डॉक्टर ने भी इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते, जिस वजह से उन्हें समाज के ताने सुनने पड़ते हैं. साथ ही परिवार में बढ़ते दबाव के कारण उनके रिश्ते भी उलझने लगते हैं. हालांकि कहानी में मोड़ तब आता है, जब पति-पत्नी के बीच तीसरे की एंट्री होती हैं. इसके बाद उनका घर उजड़ जाता हैं. ट्रेलर की कहानी दर्शकों को भावुक कर रही हैं और कई सवाल भी छोड़ रही है.

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फिल्म की टीम और स्टारकास्ट

बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन विजय यादव ने किया हैं. इसके निर्माता सुरेंद्र यादव और सह-निर्माता महेंद्र यादव हैं. फिल्म की कहानी शमशेर सिंह ने लिखी हैं, वहीं इसके गानों में कल्पना पटवारी, प्रियंका सिंह, सुगम सिंह, अलका झा, खुबू श्री, खुशी सिन्हा और सुजीत सनाकर जैसे सिंगर्स की आवाज सुनने को मिलने वाली हैं. फिल्म में रक्षा गुप्ता और प्रेम सिंह लीड रोल में हैं, जिनकी जोड़ी फैंस को पसंद आ रही हैं. वहीं उनके अलावा रोशनी सिंह, विनोद मिश्रा, मनोज द्विवेदी, अनीता रावत, रिंकू आयुषी, संगीता सिंह, अनीता ओझा, पूर्वी दुबे, बबलू लाल और लवी सिंह जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं.

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