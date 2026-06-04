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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमात्याग और रिश्तों की परीक्षा से भरी है फिल्म 'पिया रखीहS सेनूरा के लाज', ट्रेलर देख भावुक हुए दर्शक

त्याग और रिश्तों की परीक्षा से भरी है फिल्म 'पिया रखीहS सेनूरा के लाज', ट्रेलर देख भावुक हुए दर्शक

Piya Rakhiya Senurwa Ke Laj Trailer: भोजपुरी फिल्म 'पिया रखीहS सेनूरा के लाज' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. प्रेम सिंह और रक्षा गुप्ता स्टारर ये फिल्म पति-पत्नी के संघर्ष और समाज के दबावों को दिखाती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 04 Jun 2026 04:02 PM (IST)
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भोजपुरी सिनेमा में एक बार फिर पारिवारिक और इमोशन से भरी नई कहानी सामने आ गई हैं. हाल ही में 'पिया रखीहS सेनूरा के लाज' फिल्म का दमदार ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज हो गया है, जो आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया हैं. फिल्म की कहानी और किरदार ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया है, जिससे सभी इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

कैसी है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी एक पति-पत्नी पर है, जो शादी के कई समय बाद भी माता-पिता नहीं बन पा रहे हैं. डॉक्टर ने भी इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते, जिस वजह से उन्हें समाज के ताने सुनने पड़ते हैं. साथ ही परिवार में बढ़ते दबाव के कारण उनके रिश्ते भी उलझने लगते हैं. हालांकि कहानी में मोड़ तब आता है, जब पति-पत्नी के बीच तीसरे की एंट्री होती हैं. इसके बाद उनका घर उजड़ जाता हैं. ट्रेलर की कहानी दर्शकों को भावुक कर रही हैं और कई सवाल भी छोड़ रही है. 

ये भी पढ़ें: एक्शन फिल्मों के हैं शौकीन? तो ओटीटी पर देखें ये शानदार फिल्में, IMDb पर भी मिली जबरदस्त रेटिंग

फिल्म की टीम और स्टारकास्ट

बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन विजय यादव ने किया हैं. इसके निर्माता सुरेंद्र यादव और सह-निर्माता महेंद्र यादव हैं. फिल्म की कहानी शमशेर सिंह ने लिखी हैं, वहीं इसके गानों में कल्पना पटवारी, प्रियंका सिंह, सुगम सिंह, अलका झा, खुबू श्री, खुशी सिन्हा और सुजीत सनाकर जैसे सिंगर्स की आवाज सुनने को मिलने वाली हैं. फिल्म में रक्षा गुप्ता और प्रेम सिंह लीड रोल में हैं, जिनकी जोड़ी फैंस को पसंद आ रही हैं. वहीं उनके अलावा रोशनी सिंह, विनोद मिश्रा, मनोज द्विवेदी, अनीता रावत, रिंकू आयुषी, संगीता सिंह, अनीता ओझा, पूर्वी दुबे, बबलू लाल और लवी सिंह जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं. 

ये भी पढ़ें: 'ये खबरें सच हैं', गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी को आमिर खान ने किया कंफर्म, वेडिंग डेट भी बताई, कहा- 'हम एक दूसरे को लेकर सीरियस हैं'

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Published at : 04 Jun 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Bhojpuri Piya Rakhiya Senurwa Ke Laj Film
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