हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमा'आपकी बाहों में मुझे अपना घर मिल गया', पति यश कुमार से निधि झा ने बयां की दिल की बात

'आपकी बाहों में मुझे अपना घर मिल गया', पति यश कुमार से निधि झा ने बयां की दिल की बात

Nidhi to Yash: भोजपुरी अभिनेत्री निधि झा ने इंस्टाग्राम पर पति यश कुमार के साथ एक खास तस्वीर शेयर कर यश को सिर्फ जीवनसाथी नहीं बल्कि सबसे अच्छे दोस्त बताया.

By : आईएएनएस | Updated at : 06 Oct 2025 03:02 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी अभिनेत्री निधि झा अपनी शानदार एक्टिंग और दमदार किरदारों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार वह अपनी एक निजी और बेहद खास तस्वीर के कारण चर्चा में हैं. सोमवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी तस्वीर शेयर की जिसने उनके चाहने वालों के दिलों को छू लिया.

सोशल मीडिया के इस दौर में ज्यादातर कलाकार अपने जीवन के हर पड़ाव को फैंस के साथ साझा करते हैं, ऐसे में निधि झा भी पीछे नहीं रहीं.

निधि झा की खास तस्वीर वायरल
इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई इस तस्वीर में निधि झा अपने पति यश कुमार के साथ समुद्र किनारे खड़ी हैं. दोनों मिलकर हाथों से हार्ट बनाते हुए कैमरे के लिए पोज दे रहे हैं. इस फोटो में उनका बेबी बंप भी नजर आ रहा है. कैप्शन के जरिए निधि ने अपनी दिल की बातें साझा कीं. उन्होंने बताया कि यश केवल उनके जीवनसाथी नहीं हैं, बल्कि उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं.

आपकी बाहों में मुझे अपना घर मिल गया', पति यश कुमार से निधि झा ने बयां की दिल की बात

उन्होंने कैप्शन में लिखा, "आपकी बाहों में मुझे अपना घर मिल गया है और आपके दिल में मुझे हमेशा के लिए सुकून मिल गया है. हम सिर्फ पति और पत्नी नहीं हैं. हम एक आत्मा हैं, सबसे अच्छे दोस्त हैं और हमारी प्रेम कहानी सितारों में लिखी गई है."

भोजपुरी इंडस्ट्री की चर्चित जोड़ी
निधि झा और यश कुमार की जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी चर्चित रही है. दोनों ने एक-दूसरे के साथ कई प्रोजेक्ट्स में काम किया, लेकिन उनके बीच का रिश्ता सिर्फ पर्दे तक ही सीमित नहीं रहा.दोनों की नजदीकियां साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'इंडिया वर्सेस पाकिस्तान' के सेट से बढ़ना शुरू हो गई थीं, और इसी साल यश का अपनी पहली पत्नी अंजना सिंह के साथ डिवोर्स भी हुआ था.

आपकी बाहों में मुझे अपना घर मिल गया', पति यश कुमार से निधि झा ने बयां की दिल की बात

सेट पर शुरू हुई दोस्ती कब प्यार में बदली, इसका पता खुद दोनों को भी धीरे-धीरे चला. लंबे समय तक एक-दूसरे को समझने और साथ निभाने के बाद दोनों ने साल 2022 में शादी का फैसला किया.शादी के कुछ समय बाद ही दोनों ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया, जिसका नाम उन्होंने शिवाय रखा. अब दोनों जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं.

 

और पढ़ें
Published at : 06 Oct 2025 03:02 PM (IST)
Tags :
Nidhi Jha Crime Patrol Yash Kumar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP पुलिस ने बिहार के यूट्यूबर मनी मेराज को किया गिरफ्तार, रेप-गर्भपात और धर्म परिवर्तन का आरोप
UP पुलिस ने बिहार के यूट्यूबर मनी मेराज को किया गिरफ्तार, रेप-गर्भपात और धर्म परिवर्तन का आरोप
इंडिया
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

हनी सिंह x बादशाह का साथ मनन भारद्वाज की शाकिंग वाली रिएक्शन बालीवुड इंडस्ट्री और अन्य
Bihar Election Dates: बिहार में दो चरणों में होगा मतदान, नवंबर में आएंगे नतीजे!
आंचल अग्रवाल का इंटरव्यू असिस्टेड डेटिंग मैचमेकिंग और भी बहुत कुछ
Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, सीट शेयरिंग पर सस्पेंस
Bihar Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन में सीटों पर फंसा पेंच, जल्द होगा ऐलान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP पुलिस ने बिहार के यूट्यूबर मनी मेराज को किया गिरफ्तार, रेप-गर्भपात और धर्म परिवर्तन का आरोप
UP पुलिस ने बिहार के यूट्यूबर मनी मेराज को किया गिरफ्तार, रेप-गर्भपात और धर्म परिवर्तन का आरोप
इंडिया
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
भोजपुरी सिनेमा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
न्यूज़
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
हेल्थ
Cough Syrup Controversy: किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
शिक्षा
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
Embed widget