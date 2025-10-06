कौन हैं शरद केलकर की पत्नी? स्क्रीन पर साथ में सॉल्व किए क्राइम केस, 10 फोटोज में देखें रोमांस

दोनों ने साथ में कई टीवी प्रोजेक्ट्स किए, जिनमें सिंदूर तेरे नाम का सबसे खास रहा. शो में उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस ने बहुत पसंद किया. दरअसल, शरद सिर्फ एक हैंडसम चेहरे और दमदार आवाज वाले एक्टर ही नहीं हैं . उनके भीतर एक बेहद रोमांटिक दिल भी है. वे अक्सर सेट पर कीर्ति के लिए उनका पसंदीदा खाना लाते थे, जिससे कीर्ति को उनका प्यार और अपनापन महसूस होता था.