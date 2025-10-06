एक्सप्लोरर
कौन हैं शरद केलकर की पत्नी? स्क्रीन पर साथ में सॉल्व किए क्राइम केस, 10 फोटोज में देखें रोमांस
Keerti Gaekwad Kelkar: शरद केलकर की पत्नी कीर्ति गायकवाड़ केलकर खुद भी जानी-मानी टीवी एक्ट्रेस हैं. दोनों ने साथ में शो सीआईडी में क्राइम केस सॉल्व किए. रियल लाइफ में उनकी केमिस्ट्री दिल जीत लेती है.
शरद केलकर की पत्नी कीर्ति गायकवाड़ केलकर एक पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपने एक्टिंग से खास पहचान बनाई. दोनों की मुलाकात सेट पर हुई थी, जहां साथ काम करते-करते उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. आज शरद और कीर्ति की जोड़ी इंडस्ट्री की सबसे प्यारी और रोमांटिक कपल्स में से एक मानी जाती है.
Published at : 06 Oct 2025 12:42 PM (IST)
