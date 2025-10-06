हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कौन हैं शरद केलकर की पत्नी? स्क्रीन पर साथ में सॉल्व किए क्राइम केस, 10 फोटोज में देखें रोमांस

Keerti Gaekwad Kelkar: शरद केलकर की पत्नी कीर्ति गायकवाड़ केलकर खुद भी जानी-मानी टीवी एक्ट्रेस हैं. दोनों ने साथ में शो सीआईडी में क्राइम केस सॉल्व किए. रियल लाइफ में उनकी केमिस्ट्री दिल जीत लेती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Oct 2025 12:42 PM (IST)
शरद केलकर की पत्नी कीर्ति गायकवाड़ केलकर एक पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपने एक्टिंग से खास पहचान बनाई. दोनों की मुलाकात सेट पर हुई थी, जहां साथ काम करते-करते उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. आज शरद और कीर्ति की जोड़ी इंडस्ट्री की सबसे प्यारी और रोमांटिक कपल्स में से एक मानी जाती है.

बॉलीवुड और टेलीविजन ने हमें कई यादगार लव स्टोरीज दी हैं, लेकिन कुछ रियल लाइफ की स्टोरीज इन सब पर भारी पड़ती हैं . क्योंकि इनमें वफादारी, अपनापन और जीवनभर का साथ झलकता है.
ऐसी ही एक कहानी है शरद केलकर और कीर्ति गायकवाड़ केलकर की, जो बीते दो दशकों से एक-दूसरे के साथ हैं और आज भी अपने सच्चे प्यार और गहरे रिश्ते से लोगों को इंस्पायर करते हैं.
शरद और कीर्ति की पहली मुलाकात साल 2004 में दूरदर्शन के शो आक्रोश के सेट पर हुई थी. यह पहली नजर का प्यार नहीं था, लेकिन शरद ने मान लिया था कि कीर्ति बहुत सुंदर हैं.
दोनों के बीच रियल कनेक्शन सीआईडी: स्पेशल ब्यूरो के दौरान हुआ, जहां नॉर्मल बातचीत धीरे-धीरे गहरे रिश्ते में बदल गई. साथ में शॉपिंग जाना, कैजुअल डेट्स पर मिलना—इन सबने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया.
दोनों ने साथ में कई टीवी प्रोजेक्ट्स किए, जिनमें सिंदूर तेरे नाम का सबसे खास रहा. शो में उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस ने बहुत पसंद किया. दरअसल, शरद सिर्फ एक हैंडसम चेहरे और दमदार आवाज वाले एक्टर ही नहीं हैं . उनके भीतर एक बेहद रोमांटिक दिल भी है. वे अक्सर सेट पर कीर्ति के लिए उनका पसंदीदा खाना लाते थे, जिससे कीर्ति को उनका प्यार और अपनापन महसूस होता था.
सात फेरे जैसे शो में कीर्ति का रोल भले ही छोटा था, लेकिन उनकी और शरद की जोड़ी फैंस की फेवरेट बन गई. शरद खुद भी कहते थे कि उन्हें कीर्ति की बहुत कमी महसूस होती थी. उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था .कीर्ति मेरे लिए लकी चार्म थीं. उनसे मिलने के बाद ही मुझे सात फेरे और सिंदूर तेरे नाम का जैसे बड़े शो मिले.
2006 में दोनों ने नच बलिए 2 में भी साथ हिस्सा लिया. भले ही वे फाइनल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन फैंस के दिलों में यह जोड़ी हमेशा के लिए बस गई.
शरद केलकर और कीर्ति गायकवाड़ ने जून 2005 में ट्रेडिशनल मराठी रीति-रिवाजों से शादी की थी. उनकी मेरिड लाइफ आज भी उतनी ही मजबूत है. 2014 में दोनों के जीवन में खुशियों का नया चैप्टर शुरू हुआ, जब उन्होंने अपनी बेटी का स्वागत किया. जिसका नाम उन्होंने केशा रखा, जो दोनों के नामों का सुंदर मिश्रण है.
इसके अलावा, शरद अपने करियर की शुरुआत में हकलाने की प्रॉब्लम से भी जूझ रहे थे, लेकिन कीर्ति के सपोर्ट और मोटिवेशन से इसे पूरी तरह ठीक कर लिया. आज वे न केवल एक सफल एक्टर हैं. बल्कि एक शानदार वॉइस आर्टिस्ट भी हैं . जिन्होंने बाहुबली और हॉलीवुड फिल्मों जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में अपनी आवाज दी है.
शरद और कीर्ति केलकर की जोड़ी इस बात का जीता-जागता एग्जांपल है कि असली प्यार वही है जिसमें दोनों एक-दूसरे की ताकत बनें और जीवन के हर पल को साथ मिलकर जिएं.
Published at : 06 Oct 2025 12:42 PM (IST)
Embed widget