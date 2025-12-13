खेसारी लाल यादव का 'रंगबाज' 12 घंटे में लाखों व्यूज पा चुका है, भोजपुरी गाने का चला जादू

भोजपुरी सिनेमा के मशहूर अभिनेता खेसारी लाल यादव का हाल ही में रिलीज हुआ गाना ‘रंगबाज’ दर्शकों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है. गाने को मिल रही जबरदस्त प्रतिक्रिया से खेसारी लाल काफी खुश नजर आ रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपनी खुश जाहिर की है.

खेसारी लाल यादव ने जाहिर की खुशी

अभिनेता ने खुश जाहिर करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर गाने का पोस्टर शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने में लिखा, 'हमारा गाना 'रंगबाज' ट्रेंड कर रहा है.' दिलचस्प बात ये है कि 12 घंटे के अंदर 1 मिलियन व्यूज बनाए हैं, और लगातार इसके व्यू बढ़ रहे हैं, जो खेसारी लाल यादव और उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी बात है. इस खबर से खेसारी लाल यादव की दीवानगी का अंदाजा लगाया जा सकता है.





गाने के बारे में

गाने की बात करें तो इसे खुद खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी सिनेमा की मशहूर गायिका शिल्पी राज के साथ गाया है और बोल कृष्णा बेदर्दी ने दिए हैं. वहीं, म्यूजिक आर्या शर्मा ने तैयार किया. अभिनेता का ये गाना प्रशंसकों को काफी पसंद आ रहा है और वे इसे शेयर भी कर रहे हैं. गाने की धुन और खेसारी-शिल्पा की केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आ रही है. बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही अभिनेता का एक और गाना 'तुहु रौअबु रानी' रिलीज हुआ था, जो फैंस को काफी पसंद आया था. एक के बाद एक हिट गाने देकर खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी बादशाहत कायम रखे हुए हैं.

खेसारी लाल की अपकमिंग फिल्में

इसी के साथ ही अभिनेता के कई सारे गाने और फिल्में रिलीज के लिए लाइन पर हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म 'अग्निपरीक्षा' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म के कुछ गाने रिलीज हो चुके हैं. दिलचस्प बात ये है कि इसमें आकांक्षा पुरी और नीलम गिरी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी.

इसके अलावा, सुशील सिंह, प्रकाश जैश, और विनोद मिश्रा जैसे प्रतिभाशाली कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म का पोस्टर पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था. हालांकि, फिल्म की रिलीज डेट के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.