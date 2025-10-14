बिहार और उत्तर प्रदेश में कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि को छठ का महापर्व मनाया जाता है. ये व्रत सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है. 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा इस साल यानी 2025 में 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक मनाई जाएगी.

अब सिर्फ यूपी और बिहार ने नहीं बल्कि इस पर्व को विदेशों में भी मनाया जाता है. ऐसे में भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री हर हाल छठ के मौके पर कई सारे भक्ति गीत रिलीज करती है. इन गीतों को छठ के दौरान घर-घर में खूब सुना जाता है.इतना ही नहीं बल्कि रिलीज होते ही ये गाने सोशल मीडिया पर छा जाते हैं.

2022 में रिलीज किया गया था ये सॉन्ग

उन्हीं में से एक गाना ऐसा है जो सालों बाद भी इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है. ये पवन सिंह का गाया हुआ सुपरहिट छठ गीत 'जोड़े-जोड़े फलवा' है.आपको बता दें पवन सिंह के इस गाने को अब तक छठ में सबसे ज्यादा बजाया जाता है.ये गाना T-Series Hamaar Bhojpuri के यूट्यूब चैनल पर 30 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुआ था.

अभी तक इस गाने को 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सॉन्ग कितना पसंद किया जाता है.इस गाने के बोल विनय बिहारी ने लिखे हैं. वहीं, संगीत अजीत सिंह और अंजनी रामाज्ञा ने दिया है. वैसे तो पवन सिंह हर साल छठ के मौके पर कोई ना कोई नया छठ सॉन्ग जरूर लेकर आते हैं.

सारे नए गाने इसके आगे हैं फेल

लेकिन, इस सॉन्ग को लेकर आज भी लोगों में एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है. पवन सिंह के इस गाने के बिना छठ का त्योहार अधूरा सा लगता है. पवन सिंह ने इस गाने को जिस अंदाज में गाया है वो लोगों के दिलों में बस चुका है, इसके सामने रिलीज होने वाले सभी नए गीत फेल हैं.

ये भी पढ़ें:-टीवी की दो बड़ी बहुओं का होगा महासंगम, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में साथ नजर आएंगी तुलसी और पार्वती