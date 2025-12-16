आम्रपाली दुबे के वीडियो पर अरविंद अकेला ने किया कमेंट, मजेदार है वीडियो
Amrapali Dubey Video: भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे फिल्मों में साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक वीडियो पोस्ट किया, जहां एक्टर अरविंद अकेला ने कमेंट किया है.
भोजपुरी सिनेमा की चहीती एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे न सिर्फ अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतती हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर शेयर किए गए उनके पोस्ट भी फैंस के बीच खूब चर्चा में रहते हैं. इसी बीच अब हाल ही में सोमवार को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसने देखते ही देखते लोगों का ध्यान खींच लिया.
आम्रपाली दुबे का पोस्ट
इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में आम्रपाली के हाव-भाव, अंदाज और लुक काफी कमाल के नजर आ रहे हैं. आम्रपाली खूबसूरत साड़ी में नजर आ रही हैं, उनके हाथों में चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर लगा है. एक्ट्रेस पवन सिंह के गाने 'पाला सटाके' में शानदार अंदाज में परफॉर्म करती नजर आ रही हैं. पोस्ट कर एक्ट्रेस ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'आएं.'
अरविंद अकेला ने किया कॉमेंट
आम्रपाली की इस रील पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. फैंस उनके लुक और अदाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं. वहीं, भोजपुरी गायक और एक्टर अरविंद अकेला कल्लू भी अपने आपको कमेंट करने से रोक नहीं पाए. उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा, 'आव भोजपुरिया अंदाज में फुल एनर्जी के साथ. सुबह सुबह गरदा गरदा हो गइल.'
सोशल मीडिया पर हैं लाखों फैंस
बता दें, आम्रपाली की लोकप्रियता भोजपुरी इंडस्ट्री में केवल फिल्मों और म्यूजिक वीडियोज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं. वहीं, एक्ट्रेस भी अपने फैंस जके लिए अक्सर जिंदगी से जुड़े अपडेट शेयर करती हैं. आम्रपाली अभिनय के साथ-साथ संगीत में भी हाथ आजमाती रहती हैं और उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ ज्यादा पसंद की जाती है.
आम्रपाली का एक्टिंग करियर
एक्ट्रेस ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2008 में टीवी सीरियल 'सात फेरे: सलोनी का सफर' से की थी. इसके बाद उन्होंने साल 2014 में भोजपुरी सिनेमा में एंट्री ली. उनकी पहली फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' थी. पहली ही फिल्म हिट देने के बाद आम्रपाली ने कई फिल्में निरहुआ के साथ की थीं. इस फिल्म के बाद वे 'निरहुआ हिंदुस्तानी 2 और 3', 'बॉर्डर', 'निरहुआ चलल लंदन', और 'शेर सिंह' में नजर आ चुकी हैं.
