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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026बंगाल चुनाव को लेकर ECI सख्त, 20 साल में पहली बार चुनाव अधिकारी ने किया हवाई सर्वे

बंगाल चुनाव को लेकर ECI सख्त, 20 साल में पहली बार चुनाव अधिकारी ने किया हवाई सर्वे

पश्चिम बंगाल की 152 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होना है. ऐसे में चुनाव आयोग के निर्देशों पर कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं. निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड की गाड़ियों में कैमरे लगाए गए.

By : अंकित गुप्ता | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 22 Apr 2026 08:42 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग (ECI ) ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं. चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक सभी बूथों के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को यह सुनिश्चित करना है कि ईवीएम पर सभी उम्मीदवारों के बटन स्पष्ट रूप से दिखाई दें. किसी भी उम्मीदवार के बटन को टेप, गोंद या किसी अन्य सामग्री से ढका नहीं होना चाहिए.

ईवीएम से छेड़छाड़ पड़ेगा महंगा- इलेक्शन कमीशन
चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि बैलेट यूनिट के उम्मीदवार बटन पर वोट की गोपनीयता बनाए रखें और किसी तरह का कोई रंग, स्याही, परफ्यूम या अन्य रासायनिक पदार्थ का उपयोग न करें. ऐसी कोई भी घटना होने पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर तुरंत सेक्टर ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित करेंगे. निर्देशों में आगे कहा गया है कि ऐसे सभी मामलों को ईवीएम से छेड़छाड़/हस्तक्षेप की श्रेणी में माना जा सकता है, जो एक चुनावी अपराध है. ऐसे किसी भी मामले में ईसीआई पुनर्मतदान का आदेश देने सहित आपराधिक कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा.

20 साल में पहली बार चुनाव अधिकारी का हवाई सर्वे
राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से मालदा, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार और मेदिनीपुर का हवाई सर्वेक्षण किया. बता दें कि पिछले 20 सालों में यह पहली बार है जब मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस तरह का हवाई निरीक्षण किया है. 

मार्च कर रहे हैं अर्धसैनिक बलों के जवान
उन्होंने स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की. चुनाव के दौरान निगरानी को मजबूत करने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड की गाड़ियों में कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी लाइव फीड सीधे कंट्रोल रूम में भेजी जा रही है. अर्धसैनिक बलों के जवान बख्तरबंद गाड़ियों में बैठकर पूरे राज्य में फ्लैग मार्च कर रहे हैं, ताकि मतदान के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो सके.

पश्चिम बंगाल की 152 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि चुनाव प्रचार 21 अप्रैल से थम चुका है. चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार राज्य में कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं. पहले चरण के लिए 20 अप्रैल से ही राज्य में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. 

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About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 22 Apr 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
West Bengal Elections Guidelines ECI
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