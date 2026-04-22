Pahalgam Attack Anniversary: 'भारत आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा', पहलगाम हमले की बरसी पर PM मोदी ने पाकिस्तान को दिया अल्टीमेटम

Pahalgam Attack Anniversary: पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों को याद करते हुए कहा कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा. उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा. आतंकवादियों के घिनौने मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे. इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं.

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'पिछले साल इसी दिन पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को याद करता हूं. उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा. इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं. एक राष्ट्र के रूप में हम शोक और दृढ़ संकल्प में एकजुट हैं. भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा. आतंकवादियों के घिनौने मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे.'

